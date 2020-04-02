«На мертвые часы смотреть не могу». Как работник рыбного порта стал главным калининградским часовщиком

На прошлой неделе на колокольне кирхи города Славска появились новые куранты. Работы единственного в Калининграде профессионального мастера по изготовлению башенных часов Александра Кучеренко, на счету которого в нашем регионе уже более десятка подобных механизмов. Среди которых музыкальные часы на ратуше Гвардейска, одни из двух часов кирхи поселка Гвардейское Багратионовского района, часы на детском саду в Правдинске и на кирхе в поселке Дружба, часы с колокольным боем на школе в Знаменске, в кирхе на улице Клавы Назаровой и на башне «Пассажа» в Калининграде...

КОЛОКОЛА С МАГНИТОФОНА

Но первые часы, к которым приложил руку Александр Владимирович, сейчас красуются на башне областной филармонии.

- Я тогда работал начальником смены в радиоцентре рыбного порта и часами, конечно, не занимался, - рассказывает мастер. - Это был 1980-й год. Кирху на улице Богдана Хмельницкого тогда восстановили, обустроили в ней концертный зал, ну, и часы на башне решили смонтировать. У немцев их не было. Циферблат сделали у нас, на Торгмаше - хороший такой, из латуни, мозаикой выложенный, 3,8 метра диаметром. Стрелки тоже латунные – каждая по 30 кило. А часовой механизм заказали в Ереване.

По словам Кучеренко, после подключения часы ходили всего два дня, после чего встали. И филармония дала объявление в газету, чтобы найти часового мастера.

- В радиоцентре, вроде, и зарплата была неплохая, но было как-то не интересно, - вспоминает наш собеседник. - А я еще со всем начальством переругался, и держали меня только из-за того, что никто больше не хотел эти передатчики ремонтировать. Так вот, пришел я в филармонию, часы запустил. Они до сих пор работают. От того механизма остались только шестеренки, а все управление, мотор, электроника – все новое, моего изготовления. На два катушечных магнитофона мы записали звук трех старых немецких колоколов. Лет 10, наверное, это работало. Таких часов у нас много. В Театре кукол, в Гвардейске... Настоящие колокола – это дорого и сложно.

Кучеренко в мастерской. Все детали для часов он изготавливает сам.Фото: Иван МАРКОВ

ЧАСЫ И НЕМЦЫ

Настоящие куранты каждый час бьют в Славске. В кирхе на улице Клавы Назаровой и на школе в Знаменске – тоже. А в Кафедральном соборе – целых пять колоколов.

- В Кафедральном вообще история интересная была, - говорит Кучеренко. - Когда привезли циферблаты, Игорь Одинцов (бывший руководитель Кафедрального собора – Ред.) нашел каких-то часовщиков. Они там что-то сделали, дело приближалось к торжественному пуску, а часы-то не идут! Одинцов мне признавался, что заставил этих парней стрелки вручную крутить, когда публика на церемонию собралась. Два часа кряду трудились. А потом он через кого-то на меня вышел. Это был уже 1995 год, кажется.

Эти куранты оказались импортного изготовления – прибыли из Германии.

- Но вот что странно, - размышляет калининградский часовщик. - Немцы часы прислали, установили, однако не положили в комплект самое главное - то, что часами управляет. До сих пор не могу понять, почему. Вернее, блок управления они отправили, но старый, 1950-х годов выпуска, уже не рабочий. А новый по тем временам больше тысячи евро стоил! Что делать, я попросил у Одинцова этот блок, дома разобрал его, весь перекроил. Там интересные детали были: маятник, ртутные датчики, еще что-то. Часы пошли, но настроить их нормально было невозможно. Они то вперед убегали на две минуты, то отставали. Месяца через два немец-инженер приехал. Посмотрел – часы идут. Он так удивился и спросил: «Как же так? Они же не должны действовать!» А потом уже нормальный блок установил, ударники к колоколам подключил, все заработало нормально.

ЗАВЕЩАНИЕ СТАРОГО КЁНИГСБЕРЖЦА ЕГО СЫН НЕ ВЫПОЛНИЛ

Александра Кучеренко специально никто не учил часовому делу. Никаких профильных учебников, справочников, наставлений он в глаза не видел. Еще до радиоцентра рыбного порта он трудился электромонтером в трамвайных сетях, а до этого докером. Все пришло, как сам считает, «по наитию».

- Тут же нет чего-то заумно-сложного, хотя у больших часов имеются определенные особенности. Я осмотрел тот ереванский механизм, что в филармонию привезли, разобрал его и сообразил, что к чему. Четыре таких же сейчас на Театре кукол работают, а еще по два – в Школе милиции на Моспроспекте и в кирпичной башне на улице Яналова. Их привозили, устанавливали, они не работали. Я почти все их запустил, когда в Горсвет на работу перешел. Занимался только городскими часами. А в 90-е все, мягко говоря, обрушилось, и никому уже ничего не надо было, тогда уже сам по себе работать начал. По-всякому было, когда платили, когда и нет. В Школе милиции зам по тылу, подполковник, когда я часы сделал, просто из бумажника какие-то деньги достал и отдал, сказав: «Я что-нибудь себе выкрою».

В филармонии, так вообще никогда не платили. Только однажды, когда динамики электронного боя хрипеть начали, и меня попросили колокола подключить. Это уже в начале «нулевых». С тех пор так и работают. Правда, лет 10 назад там стрелку погнули, когда часы чистили, все зацепилось, и мотор сгорел. В итоге 5 лет они не могли денег на новый найти. Там завхозом был Слава Рубенович, так он мне после ремонта сказал: «Александр Владимирович, вы наши часы усыновили!» Ну а что мне было делать - не могу на мертвые часы смотреть! Хотя очень не люблю навязываться, лучше ведь, чтобы это не только мне нужно было. Вот и с Театром кукол так вышло.

Я зашел к директору, Александру Семеновичу Перебейносу. Говорю: «У вас часы стоят». Он так обрадовался, что я готов их запустить, аж засветился весь! Рассказал, что два немца уже приходили и сказали, что ничего там сделать нельзя. Я знаю их. Один вообще утверждал, что его отец еще в Кёнигсберге часовым мастером был и якобы завещал ему все здешние часы восстановить. Но не выполнил сын завещания…

На этом рабочем столе были собраны почти все калининградские башенные часы.Фото: Иван МАРКОВ

ЕСТЬ У ОТЦА ТРИ СЫНА…

Все детали вплоть до самой мелкой Кучеренко делает собственноручно. В поисках подходящих материалов ездит на металлобазу. Просто берет лист стали и выкраивает из него все, что требуется. Шестеренки и оси вытачивает на станке. Оси - из нержавейки, корпуса – из алюминия. Это надолго. Детали не заржавеют и не окислятся. А дальше «все просто». Нужны только руки, инструмент и - вперед!

- Младший сын все это знает и умеет не хуже меня, - говорит Александр Владимирович. - Обслуживать часы может, что-то исправить, посмотреть. Сам занимается электроникой, делает блоки управления, платы паяет, программы пишет. Я 25 лет назад начинал первые программы для часов делать, а теперь вот он. Но сами смастерить… Этим ведь жить надо. Я в мастерскую прихожу в 6 утра и до позднего вечера тут сижу.

Вопрос, не боится ли он остаться без работы в экономический кризис, мастера, кажется, даже удивляет.

- Не боюсь. Молодежь сегодня не очень-то стремится что-то делать руками. Я наблюдал, как сегодня работают. Это что-то с чем-то! Даже халтурой назвать нельзя, хуже. Не знаю, в чем проблема вообще. У меня три сына. Один занимается электроникой, а еще у двоих – автосервис. Меня никто не учил, и они тоже просто глядели, как я с железками вожусь, а потом тут же, в гараже багги (небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости – Ред.) собрали из запчастей. Я по молодости еще услышал, что детям нельзя запрещать что-то руками делать. Надо просто сесть рядом. В принципе, так и делал.