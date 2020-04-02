2020-04-02T23:13:52+03:00
Звезды

Намерен пить красное: Евгений Гришковец пригласил всех желающих к себе на ужин в Калининграде

Писатель проведен онлайн-встречу за столом в пятницу 3 апреля. Расскажет о недавних гастролях, вспомнит анекдоты
Александр КАТЕРУША
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Евгений Гришковец приглашает всех в гости 3 апреля. Приходите!Евгений Гришковец приглашает всех в гости 3 апреля. Приходите!Фото: Александр КАТЕРУША
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Писатель и актер Евгений Гришковец вернулся домой в Калининград с двухнедельных гастролей, которые были перенесены из-за коронавируса, но от которых он не отказался. Дома драматург заскучал и придумал нечто особенное – пригласить всех желающих к себе в гости. Нет, артист не спешит распахнуть двери своего довоенного особняка для толп поклонников. Он решился на онлайн-встречу в первую пятницу самоизоляции. Об этом и рассказал на страницах своего интернет-дневника. Похоже, поклонников ждет настоящий, совсем новый моноспектакль, который будет развиваться в режиме реального времени.

«Мы сидим по домам. Мы не можем пойти куда-нибудь в бар или ресторан, не можем выйти в кинотеатр или на концерт, не можем пойти к кому-то в гости или принять гостей. То есть, впервые мы, по независящим от нас причинам, не можем сделать всего того, за что мы так любим пятницу… Вот я и приглашаю всех, кто пожелает, к себе на ужин», - пишет Евгений Гришковец.

Причиной для встречи стала не только любовь к пятнице, но и желание немного пригубить.

«Очень хочу выпить вина, неспешно поужинать и побеседовать за трапезой… Но я самоизолирован у себя дома в Калининграде. Из моих домочадцев никто совсем ничего не выпивает. А выпивать один я не могу категорически», - признается писатель. - Поэтому третьего апреля, в пятницу, в 19.30 по московскому времени предлагаю выпить со мной у меня дома. Выпить и перекусить. Меню мое будет скромное, соответствующее вызовам сегодняшнего дня. Вино намерен пить красное».

Гришковец отмечает, что хочет поговорить, поднять тост и чокнуться с гостями – такую возможность интернет дает.

«С радостью чокнусь с вами, чего бы вы себе ни налили. Хотите выпить со мной водки, шампанского коньяку или просто воды – на здоровье!» - говорит артист.

Речь идет об онлайн-трансляции в Youtube, так что своих виртуальных гостей хозяин не увидит. Зато обещает много говорить и даже рассказать анекдот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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