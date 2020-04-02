Банк «Открытие» изменил график работы отделений банка в Калининградской области

Все сервисы банка будут доступны частным и корпоративным клиентам в полном объеме. В Калининградской области работают два дежурных офиса банка, один из них специально для малого и среднего бизнеса.

Список офисов, работающих в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года в Калининградской области

Для физических лиц: операционный офис «Калининградский» на ул. Куйбышева, д. 11.

Для субъектов малого и среднего бизнеса: операционный офис «На улице Адмиральской» на ул. Адмиральская, д. 1.

На выходной неделе открытие/закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение вкладов будут производиться в обычном режиме.

Все дистанционные каналы банка «Открытие», включая банкоматы, мобильное приложение и интернет-банк будут работать в обычном режиме.

График отправки платежей с 30 марта по 03 апреля 2020 года не меняется. Банк будет проводить платежи в обычном режиме, в соответствии с условиями обслуживания.

Отметим, что ПАО Банк «ФК Открытие» активно развивает технологии дистанционного обслуживания, которые позволяют клиенту быстро и удобно совершать операции в любой точке мира без посещения офиса. Так, большую часть операций уже сейчас можно круглосуточно совершать через интернет-банк и мобильное приложение.