2020-04-02T11:44:05+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» изменил график работы отделений банка в Калининградской области

В период выходной недели, по 5 апреля включительно, банк «Открытие» будет работать в штатном режиме, соблюдая требования законодательства и рекомендации Банка России
Поделиться:
Изменить размер текста:

Все сервисы банка будут доступны частным и корпоративным клиентам в полном объеме. В Калининградской области работают два дежурных офиса банка, один из них специально для малого и среднего бизнеса.

Список офисов, работающих в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года в Калининградской области

Для физических лиц: операционный офис «Калининградский» на ул. Куйбышева, д. 11.

Для субъектов малого и среднего бизнеса: операционный офис «На улице Адмиральской» на ул. Адмиральская, д. 1.

На выходной неделе открытие/закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение вкладов будут производиться в обычном режиме.

Все дистанционные каналы банка «Открытие», включая банкоматы, мобильное приложение и интернет-банк будут работать в обычном режиме.

График отправки платежей с 30 марта по 03 апреля 2020 года не меняется. Банк будет проводить платежи в обычном режиме, в соответствии с условиями обслуживания.

Отметим, что ПАО Банк «ФК Открытие» активно развивает технологии дистанционного обслуживания, которые позволяют клиенту быстро и удобно совершать операции в любой точке мира без посещения офиса. Так, большую часть операций уже сейчас можно круглосуточно совершать через интернет-банк и мобильное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новость о выборе нового амбассадора бренда банком «Открытие» вошла в топ инфоповодов 2019 года в финансовом секторе
Медиалогия и Adindex признали одним из самых значимых информационных поводов 2019 года в финансовой сфере новость о выборе амбассадором банка «Открытие» известного музыканта и бизнесмена Василия Вакуленко (Басты)
Банк «Открытие» в Псковской области продолжает развиваться на рынке розничного кредитования
По итогам четвертого квартала 2019 года Псковский региональный операционный офис банка «Открытие» увеличил объем кредитов жителям области в 20 раз по сравнению с первым кварталом прошлого года
Клиенты банка «Открытие» в Петербурге за день подали заявок на каникулы по кредитам на полмиллиарда рублей
За сутки с момента объявления о запуске программы кредитных каникул для субъектов малого и среднего бизнеса банк «Открытие» получил заявок об участии в ней от клиентов в Петербурге на общую сумму в полмиллиарда рублей
Новости 24
Калининградцу, заразившемуся коронавирусом, грозит уголовное преследование
Видеосервис Wink подарит калининградцам бесплатный онлайн-концерт группы «Ария»
В Калининграде в больнице оказались шесть участников «коронавирусной вечеринки»
В Калининградской области выявили 7 новых случаев коронавируса
В Калининграде Центр занятости населения перешел на дистанционную работу
На окраине Калининграда фура таранила микроавтобус
Калининградский минздрав закупил еще 8 аппаратов искусственной вентиляции легких
5 тысяч на продукты: Оставшимся без работы калининградцам окажут помощь
Власти Калининграда призвали льготников сэкономить деньги и не покупать проездной на апрель
«Безопасный город» стал отслеживать скопления людей в Калининграде
Свыше 100 пожилых калининградцев воспользовались помощью волонтеров в покупке продуктов и лекарств
В Полесске обнаружили 13 авиабомб времен Великой Отечественной войны
Власти Литвы запретили экспорт медицинских защитных средств
В Калининграде закрыли аптеку для льготников на ул. Университетской
Власти могут направить 1 млрд рублей на поддержку калининградского бизнеса