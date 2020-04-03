2020-04-03T12:25:40+03:00
Происшествия

Калининградца убили пятью выстрелами в упор

Тело 34-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено на подземной автопарковке
Игорь ОРЕХОВ
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Шансов выжить преступники своей жертве не оставили.Шансов выжить преступники своей жертве не оставили.Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
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Вечером 2 апреля неподалеку от подземной автомобильной парковки одного из домов в Парковом переулке Калининграда было обнаружено тело мужчины. Как сообщили в Следственном управлении СКР по области, причиной смерти 34-летнего горожанина стали огнестрельные ранения. В калининградца, по предварительным данным, выстрелили с близкого расстояния не менее 5 раз, после чего он скончался на месте.

- Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство», - добавили в СУ СКР. - В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

По данным из неофициальных источников, убитый фигурировал в скандале, разразившемся несколько лет тому назад вокруг поставок песка и гравия на одну из местных строек. Якобы данный гражданин принуждал кого-то из бизнесменов заключить соответствующий договор и даже являлся фигурантом уголовного дела, которое, впрочем, так ничем определенным и не закончилось. Но представители Следственного комитета пока эту информацию не подтвердили, хотя и не опровергли.

СУ СКР по Калининградской области предлагает лицам, обладающим значимой информацией для расследуемого уголовного дела, обратиться по телефону доверия (8 4012) 30-57-65 либо 02. Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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