Как изменились цены на продукты в Калининграде за неделю самоизоляции

Массовая скупка сахара, масла, консервов, гречки и риса в Калининграде фактически прекратилась. Некоторые продукты от местных производителей даже продаются по низкой акционной цене.

- Перед началом сезона большого молока мы снизили цену на сливочное масло и ряд других молочных продуктов, - говорит владелец АО «Молоко» Рустам Алиев.

Действительно, пачка масла 82 процентов жирности продается в фирменной сети по 89 рублей, пакет молока 2,5 процентов жирности – 30 рублей, большой стакан сметаны 20 процентов жирности – 35 рублей, пачка жирного творога – 35 рублей. В магазинах агрохолдинга «Долгов Групп» пачка сливочного масла 82 процентов тоже стоит 89 рублей, не подорожало яйцо и вся «молочка». На 20 рублей стала выше цена на охлажденное мясо цыпленка-бройлера, килограмм – 135 рублей. В супермаркетах продукция, конечно, дороже, но так было всегда. Цена на хлеб на прежнем уровне.

- Мы усилили мониторинг цен на социально значимые продукты и товары первой необходимости, на которые могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, - сообщил «Комсомолке» руководитель управления ФАС по Калининградской области Артур Демкин. - В частности, это хлебобулочные изделия, крупы, мясо, яйца, масло, овощи и фруктов. Ежедневно проводим мониторинг торговых сетей. Каких-либо существенных изменений цен не установлено с 21 по 31 марта. По «горячей линии» ФАС России получаем оперативную информации о фактах расхождения ценовых значений на продовольствие. При выявлении антиконкурентного поведения участников рынка, принимаем меры антимонопольного реагирования.

По его словам в ряде магазинов наблюдается повышенный спрос на отдельные товары и продукты, но они есть на складах торговых сетей, принимаются все меры по их оперативной выкладке.

- Отмечу, что розничные цены на продовольствие не регулируются государством, - отметил Демкин. - Но если в течение 30 дней отмечается рост цен на отдельные продовольственные товары не менее чем на 30 процентов, Правительством РФ на срок не более чем 90 дней могут устанавливаться предельные розничные цены на отдельные виды продовольствия.

Меры антимонопольного реагирования за установление монопольно высоких цен на товары могут быть применимы только к тем, кто занимает доминирующее положение на рынке розничной торговли продовольствием, нарушающих нормы антимонопольного права. Нарушений антимонопольного законодательства в действиях операторов торговых сетей нет. В случае выявления к нарушителям будут применены все меры антимонопольного реагирования.

Надо сказать, что ФАС России выявила признаки картельных сговоров на рынке производителей гречневой крупы, и, в случае подтверждения факта картельного, нарушителям грозит уголовная ответственность,

Кроме того, региональным ФАС ведется еженедельный мониторинг наличия и цен на медицинские маски.

- Действительно есть дефицит в аптеках Калининградской области из-за отсутствия товара у поставщиков. Но у нас нет оснований для реагирования. В случае нарушений со стороны производителей, оптовиков или аптек, приведших к росту цен или дефициту масок будем реагировать. Кстати ФАС уже возбудила ряд дел в Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Удмуртии, - сказал Артур Демкин.

Что касается цен, то правительство страны может устанавливать предельные отпускные цены производителей на отдельные лекарства и медицинские изделия, предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам. Устанавливать предельные цены и надбавки Правительство России может в случаях ЧС, чрезвычайной ситуации, угрозы распространения опасного заболевания, роста цен на 30 процентов за месяц хотя бы на 30 процентов.