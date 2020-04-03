Можно ли ездить на море и дачу в Калининграде в период всеобщей самоизоляции: что говорят власти

Впереди солнечные выходные, синоптики обещают до 12 градусов тепла в воскресенье. С понедельника в Калининградской области вообще начнется настоящая весна при +16 +17 градусов. Конечно, горожане захотят поехать на природу: в лес, парк или к морю. Дачники соскучились по участкам и грядкам. «Комсомолка» разобралась, можно ли ездить за город и отдыхать на даче.

Передвижение на личном и общественном транспорте не запрещено. Но это не значит, что нужно рваться за город. По этому поводу у властей четкая позиция.

- Правительство Калининградской области обращается ко всем жителям региона с просьбой, несмотря на теплые и солнечные дни, позаботиться о своем здоровье, здоровье родных и близких. Стоит воздержаться от поездок в прибрежные муниципалитеты и на дачные участки. Без особой необходимости просим не покидать дома, - сказал руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Собственно, накануне выходных все главы приморских муниципалитетов выступили с обращениями. Суть одна – на въезде в города выставят посты ГИБДД (в Приморске на Балтийском шоссе будет дежурить даже военная полиция). На территорию округа будут пускать только жителей округа по предъявлению прописки и собственников дачных участков по предъявлению книжки или свидетельства о собственности на участок. Так что про Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и иже с ними можете на время забыть. Куршская коса тоже в этом списке, тоже изолирована.

Да и делать на море нечего. Во всех городах-курортах перекрыты променады и пирсы, парки и скверы, все спуски и съезды к морю. Кафе, рестораны и магазинчики со всякой ерундой не работают.

Дачникам и садоводам придется повременить с поездкой на участки.

- Я строго рекомендую и убедительно прошу членов садовых некоммерческих товариществ и собственников земельных участков не ездить на дачи и участки! Сидеть дома! Нужно понимать обстановку, - говорит Вадим Сафронов, председатель союза садоводов Калининградской области. – Помидоры и огурцы подождут. Их, в конце концов, можно и дома выращивать: на подоконнике и на балконе. И фразы вроде: «Меня огород целый год кормит!» я даже слышать не хочу. Из-за одного идиота будут заражаться и страдать десятки, от них – сотни калининградцев. Я, как бывший военный, понимаю, о чем говорю.

Вадим Сафронов отметил, что в СНТ и на дачах сейчас никаких мероприятий и встреч не может быть.

- Собрания в СНТ, которые запланированы на апрель и май мы переносим на лето. Выборы председателей и членов правления, членов ревизионной комиссии также перенесены на лето. Председатели правлений СНТ в обязательном порядке должны оповестить налоговые органы и банки по этим вопросам, - говорит Вадим Сафронов.

Напомним, с 31 марта домашний режим самоизоляции введен для всех жителей Калининградской области независимо от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

– обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

– поездок на работу, если вы обязаны ходить на неё,

– совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

– выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

– необходимости вынести мусор.

Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров. Исключение – только поездки на такси.