2020-04-03T18:22:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие доступа к морю в Калининграде в период самоизоляции: какие ждут штрафы нарушителей и для чего закрывают

На въезде в приморские города и поселки в период самоизоляции будут стоять посты ДПС
Александр КАТЕРУШАКирилл Алексеев
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Шумом волн насладимся в другой раз.Шумом волн насладимся в другой раз.Фото: Александр КАТЕРУША
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На выходных на въезде в Светлогорск, Зеленоградск, Светлогорск, Балтийск, Янтарный и другие приморские города будут стоять посты ДПС. Как сообщила "КП" руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая, всех калининградцев, не имеющих прописки в приморских муниципалитетах, будут разворачивать обратно. Связано это с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Проехать туда смогут только те, кто там прописан или если у него есть недвижимость, - сказала Поставничая. - Если люди не будут понимать, то они могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 45 тысяч рублей, согласно новым поправкам в Кодекс об административных правонарушениях. Конечно, мы будем стараться не доводить дело до штрафов и людей убеждать. Лучше избежать поездок и неожиданных разворотов.

Светлана Поставничая добавила, что новый порядок действует, как минимум, до понедельника, 6 апреля.

- А дальше посмотрим, - добавила она.

Ранее председатель Союза садоводов Калининградской области Вадим Сафронов призвал калининградцев отказаться на выходных от поездок на дачу.

- Я строго рекомендую и убедительно прошу членов садовых некоммерческих товариществ и собственников земельных участков не ездить на дачи и участки! Сидеть дома! Нужно понимать обстановку, - сказал Вадим Сафронов, председатель союза садоводов Калининградской области. – Помидоры и огурцы подождут. Их, в конце концов, можно и дома выращивать: на подоконнике и на балконе. И фразы вроде: «Меня огород целый год кормит!» я даже слышать не хочу. Из-за одного идиота будут заражаться и страдать десятки, от них – сотни калининградцев. Я, как бывший военный, понимаю, о чем говорю.Сказал Сафронов.

Напомним, в Калининградской области действует режим всеобщей самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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