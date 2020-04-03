Вместо интернета – школьный автобус, за парты – не раньше мая: как будут доучиваться в этом году школьники в Калининграде

Вечером в пятницу на вопросы родителей в прямом эфире телеканала «Каскад» ответила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева. Приводим самые важные моменты программы.

О НЕДЕЛЕ НАСТРОЙКИ

- С 6 апреля в условиях домашней самоизоляции с применением электронных технологий и сервисов на всей территории региона начинаем дистанционное обучение, - заявила Светлана Трусенева. – Мы понимаем, что ситуации на территориях муниципальных образований, в сельских территориях разные. И по наличию средств обучения дома, и по уровню мощности трафика. Дистанционное обучение будет организовано с учетом этих факторов… Во время каникул педагоги тестировали электронные сервисы, сталкивались со сбоями и на портале Учи.ру, и на Электронной школе. За последние две недели тесного взаимодействия с разработчиками этих и других платформ сервисы существенно укрепились. Неделя с 6 по 12 апреля – неделя настройки!

КАКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ДИСТАНТА?

Один из вопросов, который поступил министру во время прямого эфира, звучал так:

- На каком основании вводится дистанционное обучение, если президент объявил период до 30 апреля нерабочим?

- Работа образовательных и научных организаций согласована с правительством РФ, - сказала министр. - Нам поступил приказ, в котором рекомендовано с 6 апреля на условиях удаленного доступа с использованием информационных технологий организовать работу с учащимися. Учителя работают, также находясь дома. Наша задача – сохранить здоровье и учащихся, и педагогов.

О СЕМЬЯХ, ГДЕ МНОГО УЧЕНИКОВ

- Если в семье несколько учащихся и одно рабочее место, то педагоги учтут этот момент и составят для школьников такое расписание, чтобы дети занимались - каждый в свое время, - сообщила детали организации работы министр.

О ТЕХ, У КОГО НЕТ КОМПЬЮТЕРА И ИНТЕРНЕТА

- 17 процентов учащихся в регионе не имеют средств для дистанционного обучения, - привела данные руководитель ведомства. - В такой ситуации, учитель будет передавать задания для учащегося, связавшись по телефону с родителями. Либо будет организовано с учетом санитарных требований определенное место на территории школы, где учитель и ученик смогут обмениваться заданиями и выполненными работами. Также в некоторых муниципалитетах задания будут доставляться детям школьными автобусами, и в таком случае будут использоваться рабочие тетради, бумажные учебники, печатные материалы.

О РОЛИ РОДИТЕЛЕЙ

- Задача сегодня перед нами стоит сложная, - призналась министр. - Мы говорим, что сегодня как никогда родители становятся для педагогов помощниками и партнерами. Именно родителям сегодня важно помочь ребенку составить свое расписание дня, войти в новый ритм обучения.

КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ ОГЭ, ЕГЭ, ВПР

- Четвертая четверть – время для отработки пройденного материала за учебный год, - отметила министр. – Как правило, весь курс изучен и разобран. Поэтому ничто не мешает отрабатывать полученные знания и готовиться к сдаче итоговых экзаменов. Есть демоверсии заданий ОГЭ, ЕГЭ на сайте fipi.ru, которые также можно использовать при подготовке.

О сроках ЕГЭ. Они перенесены. Теперь основной этап для сдачи экзаменов 11-классниками – с 8 июня по 11 июля 2020 года Сроки поступления в вузы сдвинуты. Первые зачисления начнутся с 10 августа, вторая волна – с 19 августа 2020 года.

Сроки проведения Всероссийских проверочных работ смещены на май. Каждая школа принимает решения самостоятельно о датах проведения. Для родителей важно понимать, что это - обычная контрольная работа, которая позволяет оценить нам, управленцам, уровень полученных знаний.

О ПОСЛЕДНИХ ЗВОНКАХ И БАЛАХ

- Сроки «Последнего звонка», выпускных балов для наших выпускников тоже будут перенесены, о датах мы сообщим ориентировочно в последнюю неделю апреля.

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

- Сегодня загородные центры готовятся к летнему сезону, ведутся ремонтные работы, строятся спортивные площадки, - рассказала министр. – Сегодня мы модернизируем программы летних пришкольных лагерей, в которые включаем образовательные модули по компенсации тех знаний, которые дети не получили в течение учебной четверти.

О ЗАНЯТИЯХ С ЛОГОПЕДОМ

Жительница Черняховска рассказала министру, что из-за режима самоизоляции прекратились занятия ее ребенка с психологом и логопедом в детском саду.

- Дайте обратную связь, - попросила Светлана Трусенева. - Эти занятия можно вести дистанционно.

В завершении министр всем участникам образовательного процесса пожелала терпения.

- Я – оптимист, и считаю, что в мае дети вернутся в школы, - поделилась своим настроением Светлана Трусенева.

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Неделя дополнительных каникул практически миновала, и, начиная с понедельника, 6 апреля все школьники должны быть готовы усваивать знания, оставаясь дома. В самих же образовательных учреждениях кипит работа по подготовке к переходу на дистанционное обучение (ПОДРОБНЕЕ).