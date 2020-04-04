2020-04-04T01:20:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 4 апреля 2020: карантин продлен, дороги к морю перекрыты

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 4 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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И не забывайте, что по городу ходят патрули.И не забывайте, что по городу ходят патрули.Фото: Иван МАРКОВ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 4 апреля 2020 года. Официально в самом западном регионе России режим карантина не вводили, ограничившись всеобщей самоизоляцией, но и последняя - вещь довольно жесткая. Во всяком случае на выходных ни на морю, ни на дачу поехать у вас не получится. На въездах по все популярные приморские города будут стоять посты дорожно-патрульной службы и у всех въезжвющих в Светлогорск, Зеленоградск и прочие будут требовать либо отметку о прописке в этих городах, либо документ, что вы обладаете недвижимостью на море. Аналогичным проверкам будут подвергаться все, кто поедет на курорты общественным транспортом - автобусом или электричкой. Кто не подчинится требованиям полицейских и откажется вернуться домой (или будет пойман на курорте), подвергнется административному наказанию. Штрафы там сейчас, согласно последним поправкам, немаленькие - от 15 до 45 тысяч рублей. Так что в любом случае выгоднее всего сидеть дома.

Кстати, сидеть придется, как минимум, до 12 апреля - именно до этой даты губернатор Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в Калининградской области. Но добавил, что период может увеличиться - все зависит от эпидемиологической обстановки. Требования все те же, что и были раньше: из дома без крайней нужды не выходить (можно только в магазин за продуктами, в аптеку, в поликлинику и во двор для выгула собаки), работает лишь ограниченное число предприятий, в том числе предприятия строительной отрасли. Ограничения на передвижения на личном и общественном транспорте не накладываются.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елены Бабуры, в настоящее время в регионе обследовано нарастающим итогом на COVID-19 4688 человек, из них выявлено 19 случаев заражения (5 человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 1404 человека, в том числе 32 в специальном учреждении «Паруса надежды». Кроме того, как сообщили в оперативном штабе, запущены дополнительные лаборатории для обработки собранных анализов на базе государственных и частных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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