После вечеринки попал в инфекционку: у директора калининградской лиги КВН официально подтвердили коронавирус

У директора калининградской лиги КВН и организатора местного stand up Максима Кузнецова все-таки подтвердилось заражение коронавирусом нового типа. Об этом Кузнецов рассказал в своем YouTube-канале в четверг 2 апреля. Напомним, ранее Максим жаловался, что никак не мог в течение недели справиться с высокой температурой (от 37.5 до 39), и никакие медпрепараты ему не помогали.

РЕБЯТА ИЗ ФИЛЬМА «ЗАРАЖЕНИЕ»

При этом КВН-щик писал, что скорая к нему приезжала дважды, однако врачи отказывались забирать его в больницу и не делали анализ на COVID-19. Также Кузнецов рассказал, что вынужден был ходить с высокой температурой по аптекам (теперь уже понятно, что он разносил по городу вирус), где он не мог найти парацетамол. Уехать на скорой в инфекционную больницу у Максима получилось только с третьей попытки, и с первого же дня изоляции новоиспеченный пациент начал записывать в палате видеоролики, в которых он делился впечатлениями, описывал свое самочувствие и симптомы, а также рассказывал о больничных условиях.

27 марта он рассказал, что 26-го вечером его посадили в машину «ребята, как из фильма «Заражение»», привезли в больницу и определили одного в палату на три койки.

- Мне в первый же день принесли таблетки, сестра сделала укол антибиотика, взяла мазки из горла и носа и сказала, что это и есть тест на коронавирус, - поделился впечатлениями Кузнецов. – Сегодня мне тоже два раза делали укол, и таблетки продолжаю пить. Сегодня впервые температура у меня не поднимается выше 37, так что уже есть результат. Также мне сегодня сделали рентген легких и про результат скажут завтра.

Максим Кузнецов.

В БОЛЬНИЦУ ПОПАЛА ВСЯ СЕМЬЯ

На шестой день пребывания в инфекционной больнице Кузнецов был уже куда веселее. Во-первых, был его профессиональный праздник 1 апреля, а во-вторых, к нему в палату перевели жену и сына, а в соседнее отделение положили тещу.

Что же касается средств защиты, то, по словам Кузнецова, у врачей с этим пока все очень неплохо.

- Защитные костюмы у них одноразовые, - пояснил он. - Когда к нам в палату заходит лечащий врач, он заходит как в фильме «Заражение», а после осмотра он все это снимает и выкидывает в урну. И маски у них есть, и очки, и шлемы, и противогазы. И у врачей скорой все это есть.

Однако КВН-щик заметил, что первый вопрос, который задавали ему врачи скорой, был: «Ездили ли вы за границу?» После отрицательного ответа они расслаблялись, не осознавая, что человек мог заразиться уже внутри региона.

- Закрывать границу нужно было еще в конце февраля, - сокрушался Кузнецов. - Об этом почему-то никто не подумал. Неужели никто не понимал, что в Калининград на 7-8-9 марта тысячи людей поедут в Польшу? Сосисочки! Ну, как же без сосисочек остаться? И они поехали!

РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА ЖДАЛ НЕДЕЛЮ

Интересно, что тест, сделанный Кузнецову 26 марта, к 1 апреля еще не был готов.

- Я уже 6 дней эти результаты жду. По ходу, тесты идут «Почтой России» из Новосибирска, - пошутил он. – Пока они придут, меня уже 25 тысяч раз вылечат. Зато ни у жены, ни у сына никаких симптомов нет.

Также Максим Кузнецов признался, что именно он проводил тот самый день рождения загадочного москвича, заразившего коронавирусом сразу нескольких калининградцев (об этом случае на брифинге рассказал губернатор Антон Алиханов).

- Этот день рождения проходил в ресторане «Банкет и фуршет» на Леонова над «Британникой». Там прекрасные банкетные залы, - заодно прорекламировал заведение ведущий праздника.

На седьмой день пребывания в больнице Кузнецов сообщил, что тест, наконец, пришел (правда, не из Новосибирска, а из Москвы). И он оказался положительным.

- Я официально коронован Москвой – у меня диагностирован коронавирус, но врач сказал, что десятидневный курс лечения у меня заканчивается в понедельник, - порадовал подписчиков Кузнецов. - В понедельник же мне заканчивают колоть антибиотики, делают контрольный рентген и еще один тест на коронавирус, по результатам которого, я надеюсь, меня отсюда выпустят.

Пациент также рассказал, что новый тест уже не нужно будет ждать целую неделю, так как достаточно будет местных результатов (но только в случае, если они окажутся отрицательными).

БЕССИМПТОМНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Максим Кузнецов напомнил, что у его жены и сына заболевание проходит практически бессимптомно, а у тещи была высокая температура, но осложнений не последовало.

- Многие из вас, может быть, являетесь зараженными коронавирусом, но даже не догадываетесь об этом, - превратился в вирусолога КВН-щик. - Может быть, вы об этом и никогда не узнаете. И это хорошо. Это говорит о том, что ваша иммунная система справляется хорошо, и за какое-то время она просто перемелет этот коронавирус. Для этого, собственно, и нужна эта самоизоляция.

Тем, кто считает, что заразился коронавирусом, Кузнецов посоветовал контролировать состояние дыхательной системы, смотреть, чтобы не было одышки и не было болей в области груди.

- Если что-то из перечисленного у вас есть, или просто поднялась температура и держится несколько дней, я бы не советовал искать тест на коронавирус. Нужно просто сходить и сделать рентген легких. У меня не было никакой одышки, у меня не болела грудь, не было и никаких нарушений дыхательной системы. А если симптомов нет, то лучше всего просто остаться дома.

По словам Кузнецова, врачи прослушали его 4 раза и сказали, что у него все хорошо, однако, когда в инфекционной больнице сделали рентген легких, снимок показал небольшой очаг воспаления.

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