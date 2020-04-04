Как лечат коронавирус в Калининграде: министр здравоохранения сообщил последнюю информацию о больных, группах риска и тестировании

В субботу 4 апреля министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко собрал журналистов на внеочередной брифинг, в ходе которого рассказал о последних подробностях протекания инфекции CoVid-19 в Калининградской области.

О ЗАБОЛЕВШИХ И ВЫЛЕЧИВШИХСЯ

- У нас ситуация в области сейчас оценивается, как более-менее ничего, - заявил министр. - В инфекционной больнице у нас лежит 71 человек, из которых 45 посещали другие страны. Официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции у нас в регионе 19, при этом 8 человек выписали с полным выздоровлением. Еще есть 23 человека с подозрением. Эти случаи будут либо подтверждены, либо аннулированы. Среди пролеченных были довольно тяжелые формы. Одна женщина 88 лет неделю провела в реанимации. Мы уже подошли к тому периоду, когда раз в два дня кого-то выписываем. Эти люди с подтвержденным диагнозом были пролечены и сделанные тесты были несколько раз с отрицательным результатом, то есть, это полное выздоровление.

О НОВЫХ ВИДАХ ТЕСТИРОВАНИЯ

- Инфекция новая, и понятно, что все механизмы диагностики, лечения и дальнейшего наблюдения сейчас в стадии выработки. Если вы обратили внимание, то изначально мы тестировали всех, кто прилетал из-за границы в Калининград. Потом стало понятно, что эта методика не заявила себя как эффективная, потому что случаев выявления после того, как человек покидал самолет, практически не было. Ученые начали обсуждать и думать: «Почему?» Решили, что воздух в самолете посушенный, слизистая, с которой берется мазок, сохнет, поэтому методика была принята неэффективной.

По словам Кравченко, тех, кто был в зоне риска, начали обследовать на десятые сутки, и у нескольких пациентов удалось выявить коронавирус.

- Есть также пациенты, у которых классический мазок не является положительным, но вирус находили в секрете, который они откашливали. Эта ситуация, к сожалению, не окончательная, и мы сейчас ищем путь, чтобы можно было сказать, что с высокой долей достоверности тест на такие-то сутки является максимально эффективным. Поэтому и тесты повторяются несколько раз, - добавил министр.

О ТОМ, КАК ЛЕЧАТ КОРОНАВИРУС

- Сегодня есть несколько препаратов, которые доказали свою эффективность в лечении коронавирусной инфекции. Это препараты, которые применяются для лечения ВИЧ-инфекции и малярийной инфекции. Соответственно, в зависимости от тяжести назначаются те или иные комбинации противовирусных препаратов и тех, о которых я сейчас сказал. Они эффективны, потому что мы получаем полное избавление от вируса.

О ТРЕХ ЗАБОЛЕВШИХ ВРАЧАХ

- У нас, к сожалению, не один медработник болеет. На сегодня таких людей уже трое. По каждому медику, как и по любому другому человеку, выявляется круг близких контактов. А если медработник работал с пациентом, у которого подтверждена коронавирусная инфекция, и этот медработник работал в средствах индивидуальной защиты (не противочумный костюм, достаточно маски и шапочки), то мы даже не должны отстранять его от работы, а должны взять его под наблюдение и в определенные периоды проводить тесты. Человек без признаков заболевания не опасен для окружающих.

Как сообщил министр, один из заболевших врачей работает в военном госпитале и был совместителем в одной из калининградских больниц, а также инфекцию из Испании привезла доктор из Зеленоградска.

- Оны выезжала туда на мартовских праздниках, когда жестких регламентов не было, поэтому и наказать ее не представляется возможным, - добавил Кравченко.

КОГО БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ ОБСЛЕДОВАТЬ

- Мы сегодня обследуем несколько групп лиц. Это не люди, которые кашляют и с температурой сидят дома, либо с признаками ОРВИ госпитализированы в стационары (их не нужно сегодня обследовать). Обследуются в больницах люди, у которых поставлен диагноз «пневмония», и мы уже имеем два случая, когда мы выявили на раннем сроке, что у пациентов имеется в том числе коронавирусная инфекция. Этих больных перевели в инфекционную больницу и сейчас мы занимаемся лечением там. Также обследуются люди, которые были контактны с подтвержденными больными. В зависимости от того, когда они были приняты в эту группу, они по-разному обследуются. Они подлежат обязательной изоляции на дому, и у этих людей берется мазок. Также это медработники, которые работают с группами риска. Мы их решили тестировать буквально на этой неделе. Мы также открыли горячую линию по правилам тестирований, там мы говорим, кто подлежит тестированию. И еще подлежат тестированию лица, которые в течение 14 последних дней выезжали за пределы Российской Федерации.

ВИДЕОСЕЛЕКТОР С КОММУНАРКОЙ

- Сегодня в 7 утра был видеоселектор с сотрудниками, которые имеют уже довольно большой опыт лечения коронавирусной инфекции. В частности, с Коммунаркой, главный врач которой сейчас болеет и самоизолировался в своем рабочем кабинете и продолжает управлять всеми процессами, и с руководителями развернутых стационаров. Они совершенно спокойно говорят, как можно лечить этих пациентов и в общих стационарах. Та легкая паника уже прошла в медицинской общественности. Все уже четко понимают, куда бежать и что делать. Все очень спокойно и равномерно реагируют.

О ТЕСТИРОВАНИИ В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ

- Роспотребнадзор сейчас активно предлагает «Медэксперту» начать тестирование. Они изъявили желание и сказали, что соответствуют требованиям. Когда это все подтвердят, они будут работать. Но это не будет тестирование для тех, кто пришел с улицы и просто захотел. Это будет тестирование медработников, имевших контакты с группами риска. Сегодня не предусмотрено рутинное тестирование для населения. Питер эту попытку предпринимал, и это оказалось неэффективно и бессмысленно. Во-первых, одиночный однократный тест не имеет никакого смысла. Во-вторых, люди, которые прошли этот тест и потом заболели, находятся в полной уверенности, что у них этой инфекции нет. Это играет злую шутку с окружающими этих людей.