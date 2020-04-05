Коронавирус в Калининграде, последние новости на 5 апреля 2020: 23 человека под подозрением, в детсадах открывают дежурные группы

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 5 апреля 2020 года. За последние двое суток новых случаев коронавируса в Калининградской области зарегистрировано не было (всего у нас на данный момент 19 случаев "короны", восемь человек полностью выздоровели). Вместе с тем, как сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Александр Кравченко, 71 человек на сегодняшний день лежат в инфекционной больнице, а 23 калининградца находятся под подозрением. Иными словами, есть немаленькая вероятность, что у них коронавирус подтвердится.

Общую эпидемиологическую обстановку Александр Кравченко охарактеризовал фразой "более-менее ничего". С ним вряд ли бы согласилась вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, которая включила Калининградскую область в число регионов с наиболее сложной обстановкой в стране. В частности, Калининград занимает седьмое место в общероссийском списке по числу инфицированных COVID-19 на 100 тысяч человек.

Тем временем калининградские школы готовятся с понедельника к продолжению учебного года, который будет проходить в дистанционном режиме. По словам министра образования региона Светланы Трусеневой, в общем и целом школы готовы к дистанционке. Для учащихся, не имеющих дома компьютера или интернета, будут предусмотрены особые условия. Задания и сами ученики смогут перемещаться на школьных автобусах. Что касается детсадов, то с 6 апреля в 24-х детских учреждениях области откроются дежурные группы. Туда смогут приводить детишек родители, занятые на непрерывном производстве, не остановленном во время режима всеобщей изоляции.