Газманов поет для поклонников, Жирковы рисуют картины: чем на карантине занимаются калининградские звезды

Сейчас время такое – самоизоляция. Все сидят по домам и никуда не выходят. И молодцы, и правильно! Потому что действительно опасно. Одни посвящают время чтению, другие, наконец, решили навести порядок в шкафах. Кто-то смотрит фильмы, кто-то просто рад выспаться.

«Комсомолка» рассказывает, как проводят карантинное время наши знаменитые земляки.

КАБИНЕТ XIX ВЕКА

Историк моды Александр Васильев скучает по своим квартирам в Зеленоградске, которые заставлены антикварной мебелью. Приехать на побережье Балтики не может, поэтому вынужденно самоизолирован в Москве. Ведущий «Модного приговора» не привык лежать на диване. Встает он рано, утренние часы проводит за компьютером: отвечает на письма, сообщения в соцсетях. А еще ищет в интернете новые экспонаты для своей коллекции старинной одежды. Уже днем время уделяет литературной работе.

- Я работаю в своем уютном зеленом кабинете XIX века и пишу новую книгу. Появилось много свободного времени для систематизации архивов, фотографий, работы над моим генеалогическим древом – я дошел до моего 22 прапрапрадеда, который жил в начале XII века.

Александр Васильев скучает по квартирам в Зеленоградске.Фото: Александр КАТЕРУША

КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ

Певец Олег Газманов, как известно, – ярый приверженец здорового образа жизни. Неудивительно поэтому, что к самоизоляции он отнесся со всей серьезностью.

- Я на жестком карантине. Никого не выпускаю и никого не подпускаю. Мне повезло. У меня участок, забор. Я с собакой гуляю. Собака у меня самая довольная из всех домашних. Потому что гуляю с псом много, времени свободного хватает, - рассказывает артист.

Олег Газманов регулярно проводит эфиры в Инстаграме. Нет, это не просто трансляции, это настоящие концерты по заявкам! Потому что поклонники просят спеть, сыграть на гитаре, почитать стихи.

- «Офицеры» очень грустная песня, а вот «Морячку» спою, но не всю. Честно говоря, эта песня мне поднадоела. Вот! Передаю привет своим землякам-калининградцам и для них исполню «Балтийский берег».

Пока Олег Газманов вел прямой эфир из своего особняка, поклонники смогли рассмотреть его интерьеры: разноцветный диван, белые стены и много живых цветов. Зеленых растений у артиста столько, что комната похожа на оранжерею. На стенах – картины, есть даже собственный портрет. На полках – многочисленные награды и премии-статуэтки, факел сочинской Олимпиады, какие-то сувениры...

- Я сейчас монтирую видеоролик о том, как я утром делаю зарядку. Делаю довольно интенсивно! Мне это очень помогает в жизни и вам в этот тяжелый период поможет, - советует артист.

Олег Газманов дает концерты в Инстаграме.

С БОКАЛОМ ПЕРЕД КАМЕРОЙ

Писатель и актер Евгений Гришковец вернулся домой в Калининград с двухнедельных гастролей, которые были перенесены из-за коронавируса, но от которых он не отказался. Да, да, ездил в те города, где должны были состояться его концерты и спектакли, и встречался с поклонниками на улице перед театрами. Общался, раздавал автографы, фотографировался.

В Калининграде дома драматург заскучал и придумал нечто особенное – пригласить всех желающих к себе в гости. Нет, артист не распахнул двери своего довоенного особняка. Он провел онлайн-встречу в первую пятницу самоизоляции.

«Мы сидим по домам. Мы не можем пойти куда-нибудь в бар или ресторан, не можем выйти в кинотеатр или на концерт, не можем пойти к кому-то в гости или принять гостей. То есть, впервые мы, по независящим от нас причинам, не можем сделать всего того, за что мы так любим пятницу… Вот я и приглашаю всех, кто пожелает, к себе на ужин», - пояснил Евгений Гришковец в своем интернет-дневнике.

Причиной для встречи стала не только любовь к пятнице, но и желание… немного пригубить.

«Очень хочу выпить вина, неспешно поужинать и побеседовать за трапезой… Но я самоизолирован у себя дома в Калининграде. Из моих домочадцев никто совсем ничего не выпивает. А выпивать один я не могу категорически», - признается писатель.

Есть надежда, что такие онлайн-встречи с поклонниками артист будет устраивать регулярно. Ведь дома сидеть еще придется долго.

Евгений Гришковец пригласил всех на ужин.Фото: Александр КАТЕРУША

РАСПИСАНА КАЖДАЯ МИНУТА

Семья футболиста Юрия Жиркова дома без дела не сидит. Сам спортсмен регулярно делает разминку и растяжку, набивает мяч с сыновьями (их у него двое).

Инна Жиркова рассказывает о самоизоляции в Инстаграме: «У нас сегодня был творческий день, вспомнила уроки рисования. Еще детки сегодня свой картонный дом раскрашивали. Ну а вечером мы делали попкорн», - пишет Инна и отмечает, что дети счастливы. Еще бы – мама и папа не уезжают на работу, а сидят целыми днями с ними.

Игры, уроки, чтение, просмотр фильмов, приготовление домашнего торта с дочкой. Кажется, каждая минута в семье Жирковых расписана.

«Карантин – у всех разное понятие. Кто-то говорит, что на карантине, но при этом постоянно куда-то выезжает по делам. Впускает в свой дом друзей или приходящий персонал, который добирается на метро до работы и т.д. У нас все серьезно, мы никого не выпускаем и никого не впускаем. Сегодня намыла весь дом хлоркой, хоть запах и не очень приятный, да и говорят испарение хлора вредно для людей, зато убила все микробы. Мне кажется, раньше наши мамы так и делали», - рассказывает Инна Жиркова.

Единственное, за что себя ругает Инна, так это за неправильное домашнее питание: пирожки, торты, мороженое и бутерброды. Как мы ее понимаем!

ТРЕНИРОВКИ НА БАЛКОНЕ

Одна из сильнейших лучниц мира, трижды чемпионка планеты Наталья Авдеева дома изолирована давно. Калининградка вернулась с международных соревнований по стрельбе из блочного и классического лука, которые проходили в Таиланде с 9 по 15 марта (там она заняла 1 и 3 место). Последовал обязательный и строгий двухнедельный карантин. Спортсменка никуда не выходила, ни с кем не контактировала. Все по правилам.

- Я те две недели занималась самообразованием. Записалась на вебинары и семинары, прослушала несколько лекций. Ежедневно делала разминку: планки, занятия с эспандером и гантелями. Все то, что обычно мы делаем на сборах и перед тренировками. Это то, что мы делаем на сборах и перед тренировками, - рассказывает Наталья.

Одна из сильнейших лучниц мира Наталья Авдеева дома изолирована давно.

А как только появилась возможность, спортсменка сделала настоящий щит для стрельбы из лука. Где-то раздобыла доски и изолон (это такой плотный материал типа туристической пенки-коврика).

А где в обычной городской квартире установить щит? Конечно на балконе! И пусть на соревнованиях стреляют с расстояния 50 или 70 метров, а на балконе всего пара метров.

- Есть такое понятие, как настрел, нужно поддерживать себя в форме, концентрироваться на ошибках, подтачивать технику, тренировать прицеливание, - рассказывает Наталья.

На балконе она выполняет различные упражнения, даже стреляет по мишени с закрытыми глазами. Переживать не стоит – все меры предосторожности соблюдены.