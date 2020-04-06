Коронавирус в Калининграде, последние новости на 6 апреля 2020: отмена поездов в "большую" Россию, пробки на выезд из города

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 6 апреля 2020 года. Главной новостью воскресенья стала отмена поездов между Калининградом и столицами - Москвой и Санкт-Петербургом. В частности, как сообщили в РЖД, будут отменены поезда №30/29 Калининград - Москва ("Янтарь"), отправлением из Калининграда с 6 апреля и отправлением из Москвы с 7 апреля, а также поезда №80/79 Калининград - Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля и отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля. Все приобретенные ранее билеты можно вернуть в кассах вокзала.

В региональном правительстве новость об отмене пассажирского железнодорожного сообщения с "материком" назвали "неприятной" и выразили надежду, что какое-то количество рейсов в неделю будет оставлено. Позже губернатор Антон Алиханов заявил, что к негативным экономическим последствиям отмена железнодорожного сообщения не приведет. Тем более, что грузовые составы продолжат ездить.

Несмотря на то, что в Калининградской области, как минимум, до 12 апреля действует режим самоизоляции, в воскресенье немало калининградцев, пользуясь хорошей погодой, отправилось гулять (в частности пешеходами была забита Фестивальная аллея), а другие устремились на море. Однако доехать до приморских городов смогли лишь, кто имеет там прописку. Остальных еще на выезде из Калининграда останавливали сотрудники ГАИ и разворачивали обратно.