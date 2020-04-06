«Они там все перезаражаются!» У миграционного центра в Калининграде собрались толпы гастарбайтеров

Ажиотаж у миграционного центра на улице Фрунзе непосредственно связан с эпидемией коронавируса. Приехавшие на заработки в Калининградскую область гастарбайтеры, в основном жители солнечного Узбекистана, стоят плотной толпой у входа в здание, конечно не выдерживая в своих рядах социальную дистанцию в полтора метра. А ведь можно и заразится. Столпотворение - результат того, что из-за эпидемической угрозы по постановлению правительства региона работа многофункционального миграционного центра была приостановлена с 30 марта до особого распоряжения.

Однако со 2 апреля начался прием заявлений о выдаче разрешений на работу для иностранцев, а трудовые мигранты снова могут обратиться за получением новых патентов, не уезжая от нас. Правда, очереди не уменьшились.

- Центр сейчас работает в штатном режиме. Ведется прием. Мы объясняем людям, какой порядок продления действия визы и срока временного пребывания иностранца или лица без гражданства, а также об особенностях трудовой деятельности в период действия мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщила «Комсомолке» начальник пресс-службы УМВД региона Светлана Поставничая.

Ситуация для гастарбайтеров в марте сложилась патовая. Соседние Польша и Литва закрыли границы, иностранцы не могли вернуться на родину, хотя срок временного пребывания, истек. Теперь иностранцу нужно лично обратиться с заявлением в произвольной форме о продлении срока действия визы или срока временного пребывания в ближайшее подразделение по вопросам миграции МВД России. И все будет решено. У тех, кто имеет визы, их срок действия будет до девяноста дней и дольше до открытия границ и снятия ограничений по выезду из России. С заявлением о продлении срока действия визы представляется документ, удостоверяющий личность иностранца, визовая анкета с фотографией. Для выезда из страны, когда это станет возможно, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции для оформления транзитной визы.

Чтобы не устраивать реального столпотворения, нужно заранее записаться на подачу документов через личный кабинет на сайте госуслуг, терминал в подразделении по вопросам миграции или по телефону.