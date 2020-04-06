2020-04-06T13:32:39+03:00
Коронавирус Covid-19

«Они там все перезаражаются!» У миграционного центра в Калининграде собрались толпы гастарбайтеров

Выходцы из стран СНГ и Украины, не опасаясь эпидемии коронавируса, стоят в длинной очереди за разрешениями на работу
Ольга Гончарова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мигрантам необходимо отстоять очередь, чтобы не превратиться в нелегалов.Мигрантам необходимо отстоять очередь, чтобы не превратиться в нелегалов.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Ажиотаж у миграционного центра на улице Фрунзе непосредственно связан с эпидемией коронавируса. Приехавшие на заработки в Калининградскую область гастарбайтеры, в основном жители солнечного Узбекистана, стоят плотной толпой у входа в здание, конечно не выдерживая в своих рядах социальную дистанцию в полтора метра. А ведь можно и заразится. Столпотворение - результат того, что из-за эпидемической угрозы по постановлению правительства региона работа многофункционального миграционного центра была приостановлена с 30 марта до особого распоряжения.

Однако со 2 апреля начался прием заявлений о выдаче разрешений на работу для иностранцев, а трудовые мигранты снова могут обратиться за получением новых патентов, не уезжая от нас. Правда, очереди не уменьшились.

- Центр сейчас работает в штатном режиме. Ведется прием. Мы объясняем людям, какой порядок продления действия визы и срока временного пребывания иностранца или лица без гражданства, а также об особенностях трудовой деятельности в период действия мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщила «Комсомолке» начальник пресс-службы УМВД региона Светлана Поставничая.

Ситуация для гастарбайтеров в марте сложилась патовая. Соседние Польша и Литва закрыли границы, иностранцы не могли вернуться на родину, хотя срок временного пребывания, истек. Теперь иностранцу нужно лично обратиться с заявлением в произвольной форме о продлении срока действия визы или срока временного пребывания в ближайшее подразделение по вопросам миграции МВД России. И все будет решено. У тех, кто имеет визы, их срок действия будет до девяноста дней и дольше до открытия границ и снятия ограничений по выезду из России. С заявлением о продлении срока действия визы представляется документ, удостоверяющий личность иностранца, визовая анкета с фотографией. Для выезда из страны, когда это станет возможно, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции для оформления транзитной визы.

Чтобы не устраивать реального столпотворения, нужно заранее записаться на подачу документов через личный кабинет на сайте госуслуг, терминал в подразделении по вопросам миграции или по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пик заболеваемости коронавирусом в Калининграде: прогнозы и мнения экспертов
Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Калининградской области остается непростой. "Комсомолка" узнала прогнозы и мнения экспертов по поводу пика заболеваемости коронавирусом в Калининграде
Новости 24