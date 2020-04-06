Накрыло снарядом вместе с командиром дивизии: как погиб под Кёнигсбергом артиллерист Геннадий Веселов

Уроженец деревни Беляево Галичского уезда Костромской губернии Геннадий Геннадьевич Веселов, как и многие его сверстники, не мог быть призван в армию в 1941 году – ему было всего 16 лет. Парней 1925 года рождения начали забирать уже с 1942-1943 годов и, можно сказать, им повезло – самые кровопролитные сражения и катастрофу первого года войны с отступлениями и массовой сдачей в плен они не застали. Помогло и то, что в наставниках у молодых бойцов были закаленные в боях офицеры и сержанты. Такой наставник был и у Геннадия Веселова, попавшего на фронт в августе 1944 года.

ПОПАЛ В ПОЛК К ГОРЯЧЕМУ КОМАНДИРУ

Командиром 1986-го зенитного артиллерийского полка 67-й зенитной артиллерийской дивизии Резерва Главного командования, куда был распределен Веселов, был тбилисец Башир Наджаф оглы Зулалов, служивший в зенитных войсках с 1927 года. Правда, несмотря на богатый боевой опыт, командир был чересчур горячим, из-за чего дважды сильно получал по шапке. Еще в 1931 году Зулалова исключали из кандидатов в члены ВКП(б) с формулировкой «за нетактичность». Но то было мирное время. За тот же самый проступок 5 мая 1943 года майор был вновь исключен из кандидатов в члены ВКП(б), снят с должности и отправлен по приговору военного трибунала в 3-й отдельный штрафной батальон Калининского фронта. Можно сказать, что майору повезло – ему удалось выжить в многочисленных атаках, и уже в июле 1943 года он был восстановлен в звании. Сначала Зулалов получил должность заместителя командира 717-го зенитно-артиллерийского полка 46-й зенитной дивизии РГК, а с ноября того же 1943 года он начал командовать полком, в который через год попал ефрейтор Геннадий Веселов.

СБИТЫЙ «ФОККЕ-ВУЛЬФ»

Пополнение прибыло как раз перед началом Прибалтийской наступательной операции, в которой отличился и реабилитированный командир, и свежеиспеченный зенитчик Веселов. К середине августа 1944 года полк закрепился на подступах к латвийскому городу Бауска, где он оборонялся около месяца. В ночь на 13 сентября, когда части 43-й армии начали менять позиции и активно готовиться к наступлению, оживилась и немецкая авиация. В частности, во время ночных бомбардировок был полностью разрушен дом, в котором размещался командир полка. Несмотря на то, что 100-килограммовая бомба попала прямо в комнату Зулалова, его спас случай - в это время он инструктировал своих подчиненных. Поздним вечером того же дня, в 22:30, был получен приказ командующего 43-й армией о наступлении.

В 13:30 войска форсировали реку Лиелупе и к концу дня взяли город Бауска. Отлично в этот первый день наступления отработали и зенитчики. Согласно журналу боевых действий 1986-го зенитного артиллерийского полка, за 14 сентября 3-я батарея сбила два вражеских самолета, а 4-я – три. При этом 4-я батарея понесла потери – один человек убит и четверо ранены (среди них командир батареи старший лейтенант Загороднюк и командир взвода младший лейтенант Багмут).

Именно в этом бою отличился и наш герой, командир 6-го орудия 3-го взвода 4-й батареи Геннадий Веселов. Во время налета вражеской авиации на батарею он своевременно открыл огонь из своего орудия, сам скорректировал его и сбил один «Фокке-Вульф-190», за что 26 сентября получил медаль «За отвагу».

К концу сентября за умелое руководство действиями полка орденом Отечественной Войны второй степени отметили и майора Зулалова. За десять дней наступления его бойцы сбили 15 самолетов, уничтожили две огневые точки, склад с боеприпасами, наблюдательный пункт и до 35 гитлеровцев.

Геннадий Веселов.Фото: Архив автора

БОИ НА ЗАМЛАНДЕ

В феврале 1945 года 67-я зенитная артиллерийская дивизия из Латвии была переброшена в Восточную Пруссию и вошла в состав 39-й Армии 3-го Белорусского фронта. И на этот раз зенитчикам была поставлена задача прикрывать наступление наземных частей от налетов люфтваффе.

С 9 по 17 февраля полк совершил марш из латвийского села Вайнёде через литовский город Ретово (Ретавас), Тильзит (Советск), Попелькен (Высокое Славского района), Лабиау (Полесск) и дошел до Меденау (Логвино Зеленоградского района).

Уже 19 февраля 4-я батарея Геннадия Веселова снова отличилась. Зенитчикам не просто удалось сбить вражеский самолет, но еще и взять в плен немца Ганса Тепфера, из которого вскоре выбили ценные показания о базировании ВВС противника и количестве самолетов.

На следующий день стало известно, что на Земландский полуостров прибыло 5 пехотных дивизий из Либавской группировки противника. Ранее в районе Гермау (Русское) и Тиренберга (сегодня не существует) немцы взяли в кольцо 91-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которая уже несколько дней пыталась пробиться из окружения.

23 февраля противник пошел в наступление на Меденау, где размещались зенитчики, и к исходу дня овладел поселком. Артиллеристов спасли пулеметчики, которые прикрывая их, обеспечили своевременное снятие с позиций и отход в район поселка Шугстен (Малиновка) без потерь матчасти. В марте полк был отодвинут ближе к Кёнигсбергу, и с 15 по 20 марта его разведчики заметили, как из города эвакуируется мирное население, а в самом городе баррикадируются улицы и строятся дополнительные оборонительные сооружения. Несмотря на интенсивную подготовку, было уже понятно, что боевой дух в Кёнигсберге сильно упал. Сообщили об этом и немецкие перебежчики, перешедшие линию фронта в ночь на 20 марта.

ТЯЖЕЛЫЙ СНАРЯД ИЗ ФИШХАУЗЕНА

Непосредственно перед штурмом Кёнигсберга артиллеристам пришлось бороться как с авиацией, так и с противником на земле. Кроме того, немецкие солдаты продолжали массово сдаваться в плен, и их необходимо было сопровождать в тыл. Только с 1 по 5 апреля красноармейцы из 1986-го зенитного артиллерийского полка пленили почти 7 тысяч вражеских солдат. Однако удар артиллеристов 6 апреля был не по Кёнигсбергу, а по Метгетену (район поселка Космодемьянского). 8 апреля полк продвинулся вперед и бил из зениток по наземным целям. В этот день 4-я батарея Геннадия Веселова снова отличилась, уничтожив две пулеметных точки и десяток гитлеровцев.

Для артиллеристов 1986-го полка горячее время со взятием Кёнигсберга не закончилось. Они продвигались в направлении Фишхаузена (Приморск), постоянно переводя свои зенитки из режима ПВО в наземное и обратно. Особенно ожесточенные бои проходили в районе Зеераппена (Люблино). Вслед за ними – в Крагау (Прохладное).

Бой под Калленом (Цветное) 16 апреля стал для младшего сержанта Геннадия Веселова последним. За день до этого был взят поселок Крагау, и следующая задача была – перерезать железную и шоссейную дорогу на Фишхаузен. Однако противник заметил передвижение советских войск и открыл огонь из тяжелой береговой артиллерии Фишхаузена. В это время командир дивизии полковник Габибулла Гусейнов находился на огневой позиции 4-й батареи, проверяя боевой дух артиллеристов. Но произошло непоправимое.

- Вдруг в 13:00 неожиданно упал тяжелый снаряд возле орудийного дворика, от которого кончилась жизнь нашего бесстрашного талантливого командира дивизии, - говорится в журнале боевых действий 1986-го зенитного артиллерийского полка. – Оборвалась жизнь и командира 4-й батареи Загороднюка, командира орудия младшего сержанта Веселова, красноармейцев Нуднова, Булгакова, Зубенко, Прокудина.

ЛЮБИМЫЙ СТАРШИЙ СЫН

Похоронены бойцы были там же. Правда, потом воинское захоронение было перенесено в поселок Русское, где и увековечена память артиллеристов.

- В нашей семье сохранилась только похоронка, - рассказывает двоюродная внучка Геннадия Веселова Светлана Нерода. – Не так давно я приезжала в Калининградскую область, чтобы посетить могилу Геннадия Геннадьевича, которую мы очень долго искали.

По словам Светланы, мать Геннадия, Александра Михайловна Веселова, не верила в его смерть и надеялась, что он рано или поздно вернется.

- 74 года каждая из пяти его сестер помнила о нем ежедневно. Они назвали сыновей его именем, дети и внуки становились врачами, медиками, медсестрами, ветеринарами - спасателями тела и души, - продолжает Светлана. - Очень горько было видеть одну строчку среди десятков таких же. Он погиб всего за две недели до Победы, он был любимым старшим сыном.