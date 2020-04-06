О чем говорит Калининград: Самоизоляция не для всех, отмена поездов до Москвы и два загадочных убийства

САМОИЗОЛИРУЕМСЯ НА УЛИЦЕ!

Не успел губернатор Антон Алиханов продлить режим всеобщей самоизоляции до 12 апреля, как калининградцы бросились радостно его нарушать. А что? Погода ведь за окном располагает и к поездке на море, и к азартной рыбалке, и к романтичным прогулками по просыпающимся под весенним солнышком городским улицам.

Но если с морем у многих вышла незадача - посты ГАИ на въездах в Зеленоградск, Светлогорск и Балтийск с Янтарным разворачивали всех, не имеющих местной прописки или недвижимости, то рыбакам повезло больше. Кто будет отлавливать мужиков на берегу Деймы или Матросовки? Да и какая может быть самоизоляция если судак пошел? Довольно вольготно чувствовали себя и горожане, прогуливающиеся на выходных по Фестивальной аллее и прочим уютным городским улицам. Гуляли с колясками и без, а про медицинские маски многие и вовсе не вспоминали. Мол, весеннее солнце растопит любой коронавирус.

Не растопит, опыт Италии говорит нам об этом более чем красноречиво. Как написал один коллега, увидев толпы праздношатающихся в Екатеринбурге, "такими темпами мы и до лета с коронавирусом не справимся". И он, конечно, прав. Не научимся внутренней дисциплине - не справимся.

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ЧЕТВЕРТАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Внутренняя дисциплина очень понадобится нашим школьникам, у которых в понедельник закончились весенние каникулы, и ребетня возобновила учебный год - на этот раз дистанционно. В министерстве образования региона заверили, что к дистанционке готовы почти все. Те из ребят, у кого нет компьютера или интернета, будут обеспечены всеми заданиями очно (в том числе и при помощи школьных автобусов).

Однако первый день "дистанционной четвертой четверти" показал, как говорят чиновники, "узкие места". Из-за большой нагрузки "посыпались" сети. В частности, жалобы поступали на работу Электронного журнала, а также на платформу для конференц-связи Zoom, которая в понедельник работала с серьезными сбоями.

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"ЯНТАРЬ" ОТМЕНИЛИ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН

Тем временем в РЖД приняли решение блокировать Калининградскую область чуть менее, чем полностью. Начиная с этой недели, будут отменены поезда из Калининграда до Москвы и Санкт-Петербурга. Тем, кто успел купить билеты, предлагают их сдать в кассах Южного вокзала при полном возврате стоимости. Ограничение, как подчеркивается, временное, и ,кажется, совершенно правильное. Потому что в нынешних условиях не то что в Москву с Питером, но даже на дачу ездить чревато. Сидим дома, работаем (у кого есть работа), читаем книжки, смотрим сериалы. И ждем, пока зараза не отступит. И понимаем, что скорость, с какой она отступит зависит далеко не в последнюю очередь от нашего поведения.

В региональном правительстве, кстати, отмену поездов назвали "неприятной новостью", но при этом Антон Алиханов отметил, что к негативным экономическим последствиям это решение привести не должно.

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ДВА УБИЙСТВА

Коронавирусом новости на прошлой неделе не ограничивались. Произошло сразу два весьма заметных криминальных эпизода. Вначале случилась кровавая разборка в духе 90-х годов прошлого века: бизнесмена расстреляли пятью выстрелами без малейшего шанса на выживание. Киллера, естественно, не поймали, о причинах разборок правоохранители предсказуемо молчат. Хотя кое-какая информация просочилась. По данным из неофициальных источников, убитый фигурировал в скандале, разразившемся несколько лет тому назад вокруг поставок песка и гравия на одну из калининградских строек.

Затем не менее жуткая вещь вещь обнаружилась на берегу одного из городских озер. В районе улицы Нансена нашли расчлененное тело человека. Определить его удалось довольно быстро - оказалось, что труп принадлежит ранее судимому 49-летнему калининградцу. А вот выйти на след преступника пока не получилось. Тут пока вообще ничего не понятно - ни насчет мотивов, ни насчет подозреваемых.

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