Пик заболеваемости коронавирусом в Калининграде: прогнозы и мнения экспертов

«Комсомолка» собрала высказывания ученых и врачей о перспективах распространения нового заболевания.

Елена Бабура, главный санитарный врач Калининградской области:

- Мы все ждем, когда это закончится, - сказала Бабура в ходе марафона на "Клопс.Ru". - Мое мнение, что в ближайшее время это не закончится. Мы с вами еще долго будем жить в таком мире. Коронавирус разделил наш мир на "до" и "после". Нам придется до того, как человечество не научится эффективно бороться, так жить. Как поведет себя вирус, что будет дальше, трудно сказать.

Андрей Гончаров, Старший научный сотрудник Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ им. И. Канта, член Российского научного общества иммунологов:

- Сколько продлится активный период роста заболеваемости? Это зависит от того, какие меры принимаются в том или ином государстве. Во-первых, это карантинные мероприятия и самоизоляция. Во-вторых, вполне возможно, что для коронавируса солнце губительно, так же, как для гриппозной инфекции, туберкулеза. По мере подъема температуры его устойчивость во внешней среде вполне возможно будет снижаться. По моему мнению, при наличии серьезных карантинных мероприятий и изменении температуры окружающей среды вся эта ситуация пойдет на спад.

Андрей Продеус, доктор медицинских наук, врач-педиатр-иммунолог, профессор-консультант БФУ им. И. Канта:

- Я считаю, что карантинные мероприятия в какой-то степени реально замедлили нарастание количества клинически проявленных случаев коронавирусной инфекции. Это дает то, что сейчас идет не пиковое возрастание более тяжелых пациентов, оно будет идти длительное время. Пока коронавирус не распространится в популяции в достаточной степени, я считаю, что дело не пойдет на спад. Мы должны иметь увеличение количества людей с большим числом клинических проявлений. Но при этом будет увеличиваться и количество людей, которые встретились с коронавирусом, но клинически не заболели. Я надеюсь, что они создадут достаточно устойчивый на этом этапе иммунитет, и мы создадим иммунную прослойку для того, чтобы жить с этим вирусом.

Врач, пожелавший не называть свое имя, работает в частной клинике Калининрада:

- На мой взгляд, пик заболевания коронавирусом в Калининградской области нужно ожидать дней через десять. Люди будут заражаться, потому что неделя теплая и солнечная, будет больше гуляющих на улицах. По моему мнению, для вируса весьма губителен солнечный свет. Если говорить о конкретных сроках, когда пандемия отступит, и мы сможем немножко выдохнуть, - не раньше июня.

КСТАТИ

Как лечат заболевших коронавирусом калининградцев?

- Медикаменты имеются, средства защиты имеются в достаточном количестве. Схемы терапии мы подобрали рекомендованные федеральным центром и международный опыт используем, - рассказал в интервью «Вести Калининград» главный внештатный инфекционист минздрава Калининградской области Игорь Иванов. - Это китайские рекомендации. Итальянские рекомендации.

Добавим, в Калининградской области новых случаев заражения не выявляется со 2 апреля, когда было подтверждено сразу семь случаев. Всего в регионе с начала эпидемии зафиксировано 19 случаев заражения, пять человек выздоровели.