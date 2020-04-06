«Давайте помогать друг другу»: как калининградский фермер 700 семей картошкой накормил

Объявление о том, что жителям поселков Гвардейского района бесплатно раздают картошку в 25-килограммовых мешках, появилось в соцсетях в субботу 4 апреля. Благотворителем значилось местное сельхозпредприятие «Орбита-Агро». Мол, компания в связи со сложной экономической ситуацией в стране и распространением коронавируса, решила помочь населению. Получить помощь могли жители Яблоневки, Малиновки, Рощино, Борского, Калинково, Сокольников, Звеньевого, Великолукского, Лозового, Холмов и Кургана Славы из Гвардейского округа. Народ, конечно, обрадовался. Но не поверил.

- Мне звонили непрерывно с 5 утра до 12 ночи. Спрашивали: «Это правда? Это не фейк?», - рассказывает «Комсомолке» глава предприятия Шаиг Мамедов. – Я всем объяснял, что искренне хочу помочь. Потому что вижу, что у людей нет денег и возможности покупать продукты.

За субботу, воскресенье и половину понедельника Шаиг и компания привезли картошку, огурцы и зелень в 744 семьи. В одних только Сокольниках, куда с трудом проехала машина, обеспечили 33 семьи.

- Многодетным давали по 75 кило картошки. В Рощино, например, из дома выбежали шесть детей. Как не помочь? – говорит Шаиг Мамедов. – Я весь Гвардейский район хорошо знаю, с населением знаком. Только в одном поселке к нам вышли выпившие люди. Но и им мы помогли, потому что выборку не делаем. Все же люди. А вообще, жители в районе адекватные, работящие. Пьяниц буквально несколько семей.

Интересно, что в объявлении были указаны села Гвардейского района, но звонки поступали и из других муниципалитетов, где есть Малиновки, Яблоневки и Сокольники.

- Звонили из Багратионовсого и Гурьевского района, самого Гвардейска. Мы делали исключения. Так, отвезли картошку пенсионерам в Васильково под Калининград, в Гвардейске помогли маме-одиночке и ее соседу-ветерану, - говорит Шаиг. – При этом мы свои процессы не останавливаем: производим, распространяем. Обеспечиваем картофелем торговые сети региона, отправляем на Украину и в регионы России.

В планах у предприятия продолжить благотворительную деятельность. Упор сделают на многодетные и малообеспеченные семьи, отдельный подарок ждет ветеранов Великой Отечественной войны.

- Хорошо, что у нас есть возможность помогать. Я буду рад, если идею подхватят другие региональные сельхозпроизводители. Поможет один, второй и так далее. Давайте жить дружно, помогать другу другу, не ссориться, - говорит Шаиг Мамедов.

Глава хозяйства указывает в объявлениях свой телефон 8 (909) 777-12-59, так что нуждающиеся могут звонить.