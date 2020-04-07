2020-04-07T00:38:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 7 апреля 2020: более 10 человек ждут вердикта, безработица ползет вверх

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 7 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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С некоторых пор улицы Калининграда патрулируют казаки.С некоторых пор улицы Калининграда патрулируют казаки.Фото: Иван МАРКОВ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 7 апреля 2020 года. В течение четырех суток в Калининградской области не фиксировались новые случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Сократилось и число калининградцев (на 63 человека), находящихся под медицинским наблюдением. Сегодня врачи присматривают за 1026 нашими земляками.

Но означает ли это, что можно расслабиться и начать потихоньку нарушать режим самоизоляции? Безусловно, нет, если мы, конечно, не хотим введения более жесткого карантина. Как заявил губернатор Антон Алиханов, в ближайшее время более 10 человек в регионе могут получить положительный тест на COVID-19. Медики ждут окончательного подтверждения.

Тем временем эпидемия уже вполне конкретно сказалась на региональной экономике. По словам министра социального развития Калининградской области Анжелики Майстер, в регионе выросла безработица - за неделю сразу на 6,5 процента. И, думается, это не предел. Радует, что обратиться на биржу труда и встать на учет в качестве безработного сейчас можно дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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