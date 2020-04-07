«На берегу уже не могу». Из-за коронавируса тысячи калининградских моряков остались без работы

Из-за угрозы распространения коронавируса калининградцы сидят по домам. На работу могут ходить далеко не все. Есть среди самоизолированных и те, которые просто не могут выехать на работу из-за закрытых границ и отмененного авиасообщения. Это моряки. От матроса до капитана они вынужденно сидят дома, потому что смены членов экипажа нет.

- Сижу дома в ожидании новостей. Сначала нам объявили, что смен экипажа не будет до 16 апреля, потом продлили до конца месяца, - рассказывает калининградец Дмитрий, который работает старшим помощником капитана по контракту с голландцами. – Сейчас позвонил представителю крюинга и сказал: «Авиасообщения нет, замен не будет. Ждите». Я постоянно на связи с ребятами, которые находятся на судах. Это моряки из стран Европы, из России, Украины. У кого-то контракт закончился 2-3 недели назад, у кого-то совсем недавно. И все они пересиживают на судах, работают сверх контракта. Правда, за это им и платят. Мы работаем два месяца через два. Но я представляю, каково морякам, которые в море по контракту отпахали 6-7 месяцев и теперь не могут уехать домой. Это тяжело. Но лучше ли сидеть дома? Не уверен.

Еще один калининградец - Алексей, который тоже работает старпомом на иностранном судне, - признается, что уже не может сидеть на берегу.

- Денег нет. Надо в море, но не могу. Я пришел из рейса в 20-х числах октября. 1 марта мне позвонили и назначили так называемый сбор, день, когда подписывают контракт. И вот, утром в день сбора позвонили и сказали: «Все отменяется и откладывается на неопределенный срок», - говорит он. – И в таком зависшем состоянии находятся все мои друзья-моряки.

- Большое количество флота в мире находится в ожидании продолжения работы по перевозке грузов. Логистика по смене экипажей в условиях пандемии коронавируса и принятых мер, практически невозможна. Всем морякам, и калининградским, в частности, стоит набраться терпения и взять паузу. Судовладельцы по всему миру озабочены этой проблемой и не планируют сокращения плавсостава, - говорит ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

Сложность в том, что моряки, которые работают по контракту с иностранными компаниями, в России нигде не оформлены, у них нет даже трудовой книжки. Новый рейс – новый контракт, который защищает работника лишь определенное количество месяцев. Так что они не подпадают под социальную поддержку: ни региональную, ни федеральную.

По приблизительным подсчетам в Калининградской области порядка 12 тысяч моряков. Половина, если не большая часть из них, находятся на судах в море. Остальные сидят по домам без работы.

- Проблема действительно есть. Но тут из двух зол выбираем меньшее. Если моряки на судне, то они трудятся, и у них идет зарплата, поступления на карточку. Это значит, что они могут поддерживать свои семьи. Да, находиться в другой части планеты и работать на судне сейчас лучше, чем вернуться и сидеть дома без дела и денег.

Как рассказал «Комсомолке» Владимир Волкогон, еще одна сложность – в Калининграде сейчас приостановлена тренажерная подготовка моряков. Тренажерный центр КГТУ не принимает до 12 апреля, вероятно продление до 30 апреля. Одним из шагов навстречу морякам может стать снижение стоимости подготовки на тренажерах.

Международное агентство S5, имеющее представительства во многих портах мира, составило интерактивную карту с текущими условиями организации репатриации моряков. Красным цветом обозначены страны, которые приостановили смены экипажей, желтым – те, которые меняют моряков при соблюдении карантинного периода, зеленым – «островки стабильности», где по-старому происходит репатриация и даже сход на берег, при условии, что на борту нет заболевших.

Самые жесткие меры приняты в Австралии, Латинской Америке, странах Ближнего Востока. Некоторые страны Евросоюза не запрещают смены здоровых моряков, однако границы ЕС все еще закрыты.

По данным Российского союза моряков, вот что на сегодня известно о сменах экипажей танкерных судов через некоторые порты заходов. Не меняют: Вильхельмсхафен, Сингапур, Таллинн, индийские Вадинар и Сикка, Мальта, малазийский Танджунг Пелепас, египетский Сиди Керир. Меняют в особых случаях или после 14-дневного карантина: Триест, Роттердам, Нью-Йорк, Гавр, Хьюстон. Подтверждают возможность организации смен: Лас-Пальмас, китайский Лайчжоу, Гонконг.

Что касается российских портов, то известно, что смены возможны через Находку и Козьмино в Приморском крае, Новороссийск меняет только россиян, Мурманск – после 14-дневного карантина.

ЗВОНОК В ПРАВИТЕЛЬСТВО

- Отсутствие трудовой книжки у калининградских моряков – не повод не вставать на биржу труда. Сделать это можно и нужно, в электронном виде приложив имеющиеся документы, в том числе скан истекших контрактов, - говорит руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Он отметил, что межрегиональное авиационное сообщение в России не закрыто и моряки могут, к примеру, долететь до Мурманска, через который смена экипажей возможна и осуществляется.