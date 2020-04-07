Выплата безработным в Калининграде 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОЧЕРЕДИ ЗА ПОСОБИЕМ

В Калининграде и области эпидемия коронавируса, введенный режим самоизоляции и последовавший за этими явлениями вынужденный простой больших и малых предприятий, а также магазинов, кафе и ресторанов, ночных клубов и других заведений спровоцировали рост безработицы. Бизнес столкнулся с тем, что временное закрытие практически не отразилось на снижении арендных платежей, а банки весьма неохотно дают отсрочки по кредитам и отказывают в реструктуризации долгов. В итоге кто-то уже закрылся, а кто-то сделает это в ближайшие пару недель, если не получит разрешения открыть двери для покупателей-посетителей.

О выросшем числе безработных сообщила журналистам накануне и министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер. По ее словам, количество зарегистрировавшихся в службе занятости выросло уже сейчас.

- Мы видим чуть-чуть увеличение числа обращений в службу занятости, - попыталась не драматизировать ситуацию Майстер. - За прошлую неделю прирост обращений составил плюс 6,5% примерно. Обращаются и те, кто впервые встает на учет (таких у нас примерно 300 человек за прошлую неделю), но много и тех (680 человек), кто подтверждал, что они пока без работы. Они прошли вторичную регистрацию.

Министр отметила, что Калининградская область стала одним из первых в России, где можно обратиться в службу дистанционно. Такая возможность появилась с 1 апреля (через портал «Госуслуги» и через личный интерактивный кабинет центра занятости).

- База, которая фиксирует безработных и их обращения – это федеральная программа, она называется «Катарсис». Ее нужно было доработать чуть-чуть, чтобы была возможность принимать обращения от первичных безработных в дистанционном режиме. Вообще по закону человек должен лично придти в службу занятости и принести необходимы документы, но сегодня ситуация немного другая, - добавила Майстер.

Упомянутые 300 безработных обратились, по словам министра, в службу занятости именно через онлайн-кабинеты.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПЛАТ

Также Майстер отметила, что калининградцы пока испытывают «деструктивно-диссонансное настроение», и им хочется ощутить поддержку. Собственно, за поддержкой в минсоцполитики граждане уже обращаются. С 1 апреля пособие по безработице, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе правительства области, было увеличено с максимальных 8 тысяч рублей до 12 130 рублей (эта выплата также максимальная).

Правда, в правительстве отметили, что выплата пособия каждому обратившемуся высчитывается индивидуально, и в том случае, если человек стоит на бирже труда уже давно, ему полагается всего полторы тысячи рублей.

Итак, в условиях закрытых из-за режима самоизоляции учреждений безработный для получения пособия должен пройти несколько этапов:

- завести личный кабинет на интерактивном портале Центра занятости населения Калининградской области (rabotakaliningrad.ru);

- направить в Центр занятости заявление и сканы своих документов;

- пособие будет назначено после рассмотрения заявления (обычно на это уходит до 11 дней, но в условиях режима самоизоляции, как обещают в минсоцполитики, рассмотрение пройдет в ускоренном режиме).

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ СОКРАТЯТ

Ускорения рассмотрения заявления, по словам Анжелики Майстер, удалось добиться благодаря сотрудничеству с Пенсионным фондом РФ. В частности, сведения о доходах сотрудники Центра занятости теперь получают оттуда, и заявителю не нужно готовить справки.

- Пособие назначается в ускоренном режиме, потому что нужно получить ту самую помощь, на которую рассчитывают наши безработные жители или те, кто ищет работу, - добавила министр. – Каждый, кто находится сегодня дома и переживает за назначение выплат, может спокойно работать с нашими службами в дистанционном режиме. Система работает, и все наши сотрудники, обеспечивающие назначение выплат, работают. Частично в дистанционном режиме. Мы справляемся со всем, и выплаты уже идут.