Нерабочий месяц в Калининградской области: кому разрешил работать Антон Алиханов с 8 по 30 апреля

Пока режим самоизоляции в Калининградской области действует до 12 апреля, но нет оснований не предполагать, что он будет продлен до конца месяца. Во всяком случае сегодняшние 29 фактов подтверждения коронавируса у калининградцев весьма и весьма настораживают. И это мягко сказано.

Тем не менее перечень организаций, которые могут вести деятельность, несмотря на всеобщую изоляцию, действует до 12 апреля. А сегодня он был расширен. К продуктовым магазинам, предприятиям пищевой промышленности, СМИ добавилось еще несколько сфер производства. Соответствующее постановление подписал во вторник губернатор Антон Алиханов, а вступит оно в силу со среды.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в перечень включены:

1. Организации, осуществляющие производство:

1) бумаги и бумажных изделий;

2) резиновых и пластмассовых изделий;

3) строительных материалов, конструкций, готовых металлических изделий, металлов основных;

4) компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, кабеля;

5) мебели;

6) машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

2. Организации, осуществляющие деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса.

3. Организации, осуществляющие деятельность в сфере:

1) геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения на территории Калининградской области;

2) заготовки древесины (лесозаготовки).

4. Организации, обеспечивающие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств:

1) в рамках государственных и муниципальных контрактов;

2) в рамках контрактов, заключенных на основании Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3) для организаций в сфере строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, сельского хозяйства;

4) для организаций, обеспечивающих выполнение работ по строительству и содержанию дорог;

5) для организаций всех форм собственности, оказывающих медицинские услуги.

5. Организации, обеспечивающие деятельность организаций, оказывающих транспортные услуги, в том числе в части продажи проездных билетов.

6. Организации, выполняющие работы:

1) по строительству многоквартирных жилых домов;

2) по строительству (капитальному ремонту, реконструкции) объектов в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов.

7. Организации, выполняющие проектно-изыскательские работы, а также экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий для организаций, указанных в пункте 6 настоящего перечня.

8. Ресурсоснабжающие организации, выполняющие работы в рамках договоров технологического присоединения для организаций, указанных в пункте 6 настоящего перечня.

9. Службы заказчиков, технических заказчиков, организации, осуществляющие авторский надзор и строительный контроль за ходом реализации объектов капитального строительства в Калининградской области.

10. Организации-поставщики строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, используемых организациями, относящимися к категориям, указанным в пункте 6 настоящего перечня, организации, обеспечивающие поставку горюче-смазочных материалов, автозапчастей к автотранспортным средствам.

11. Специализированные некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

12. Организации, обеспечивающие выполнение строительных или ремонтно-восстановительных работ по поддержанию энергосистемы Калининградской области в рабочем режиме.

Как пояснили в областном минэкпроме, в список вошли отрасли и организации, обеспечивающие устойчивость экономики региона и рынка труда. В том числе в перечень включены строительные организации и транспортного комплекса.

- В условиях действующих ограничений эти предприятия могут работать в штатном порядке, то есть, на них не распространяется объявленный в апреле режим выходных дней. При этом работодатели обязаны организовать регулярную термометрию и дезинфекцию, соблюдать все рекомендации и ограничения, направленные на предотвращение распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, – подчеркнул министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков.