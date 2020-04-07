2020-04-07T20:53:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочий месяц в Калининградской области: кому разрешил работать Антон Алиханов с 8 по 30 апреля

Список организаций, которые продолжат работу в нерабочий месяц
Кирилл Алексеев
Поделиться:
В перечень вошли предприятия, осуществляющие строительство дорог.В перечень вошли предприятия, осуществляющие строительство дорог.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Пока режим самоизоляции в Калининградской области действует до 12 апреля, но нет оснований не предполагать, что он будет продлен до конца месяца. Во всяком случае сегодняшние 29 фактов подтверждения коронавируса у калининградцев весьма и весьма настораживают. И это мягко сказано.

Тем не менее перечень организаций, которые могут вести деятельность, несмотря на всеобщую изоляцию, действует до 12 апреля. А сегодня он был расширен. К продуктовым магазинам, предприятиям пищевой промышленности, СМИ добавилось еще несколько сфер производства. Соответствующее постановление подписал во вторник губернатор Антон Алиханов, а вступит оно в силу со среды.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в перечень включены:

1. Организации, осуществляющие производство:

1) бумаги и бумажных изделий;

2) резиновых и пластмассовых изделий;

3) строительных материалов, конструкций, готовых металлических изделий, металлов основных;

4) компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, кабеля;

5) мебели;

6) машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

2. Организации, осуществляющие деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса.

3. Организации, осуществляющие деятельность в сфере:

1) геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения на территории Калининградской области;

2) заготовки древесины (лесозаготовки).

4. Организации, обеспечивающие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств:

1) в рамках государственных и муниципальных контрактов;

2) в рамках контрактов, заключенных на основании Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3) для организаций в сфере строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, сельского хозяйства;

4) для организаций, обеспечивающих выполнение работ по строительству и содержанию дорог;

5) для организаций всех форм собственности, оказывающих медицинские услуги.

5. Организации, обеспечивающие деятельность организаций, оказывающих транспортные услуги, в том числе в части продажи проездных билетов.

6. Организации, выполняющие работы:

1) по строительству многоквартирных жилых домов;

2) по строительству (капитальному ремонту, реконструкции) объектов в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов.

7. Организации, выполняющие проектно-изыскательские работы, а также экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий для организаций, указанных в пункте 6 настоящего перечня.

8. Ресурсоснабжающие организации, выполняющие работы в рамках договоров технологического присоединения для организаций, указанных в пункте 6 настоящего перечня.

9. Службы заказчиков, технических заказчиков, организации, осуществляющие авторский надзор и строительный контроль за ходом реализации объектов капитального строительства в Калининградской области.

10. Организации-поставщики строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования, используемых организациями, относящимися к категориям, указанным в пункте 6 настоящего перечня, организации, обеспечивающие поставку горюче-смазочных материалов, автозапчастей к автотранспортным средствам.

11. Специализированные некоммерческие организации, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

12. Организации, обеспечивающие выполнение строительных или ремонтно-восстановительных работ по поддержанию энергосистемы Калининградской области в рабочем режиме.

Как пояснили в областном минэкпроме, в список вошли отрасли и организации, обеспечивающие устойчивость экономики региона и рынка труда. В том числе в перечень включены строительные организации и транспортного комплекса.

- В условиях действующих ограничений эти предприятия могут работать в штатном порядке, то есть, на них не распространяется объявленный в апреле режим выходных дней. При этом работодатели обязаны организовать регулярную термометрию и дезинфекцию, соблюдать все рекомендации и ограничения, направленные на предотвращение распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, – подчеркнул министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
Калининградец заставил 12-летнего сына сожительницы совершить кражу
Москвич не при чем: Роспотребнадзор установил источник заражения на «коронавирусном» Дне рождения
Участок трассы «Зеленоградск-Приморск» перекроют для перезахоронения погибших солдат
Около 1 000 калининградцев остаются под медицинским наблюдением в связи с пандемией коронавируса
Жилые дома в Багратионовске переводят на минимальный режим отопления
Стала понятна причина резкого роста статистики по коронавирусу в Калининградской области
В детской областной больнице заработал новый рентген-аппарат экспертного класса
Под Калининградом резчик по дереву зарубил своего приятеля
Министр: Большинство строительных компаний в регионе ответственно подошли к профилактике коронавируса
Калининградец проткнул колеса на машине бывшей супруги
В Калининграде буйный пациент устроил дебош в больнице на ул. А. Невского
Жителям Калининграда не будут начислять пени просрочку оплаты за отопление за два месяца
В Калининграде полицейские задержали агрессивного вымогателя
Через Калининград пройдет новый ж/д маршрут из Китая в Европу
Архиепископ Калининградский призвал горожан молиться о врачах и медработниках
В Калининграде директора компании будут судить за уклонение от уплаты налогов на 7,8 млн рублей
Калининградец снял с карты собутыльника 30 тысяч рублей
Алиханов: Возить тесты на коронавирус в Москву или Новосибирск больше не нужно
Атлет из Калининграда возглавил рейтинг мировой федерации спортивной борьбы
ГИБДД: В период самоизоляции водители в Калининграде стали чаще превышать скорость
Калининградцы в лесу под Мамоново собрали полные корзины грибов