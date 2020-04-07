Пропавшего без вести калининградца нашли... на остановке в Санкт-Петербурге

На автобусной остановке в Санкт-Петербурге врачи скорой помощи подобрали избитого бродягу. В грязной одежде, немытый, он мало на что реагировал. Как позже выяснилось, Андрей (имена героев изменены) – калининградец и он попал в беду. Но, обо всем по порядку.

- Мужчину с сотрясением головного мозга, переломом нижней челюсти и гематомой мы повезли в больницу. По дороге он назвал себя, сказал, что из Калининградской области. Я удивилась – такой грязный, а при этом на руках часы, на шее цепочка с крестиком, да и документы в порядке. Спросила: «Сколько бомжуешь?». Он ответил: «Месяц, наверное», - рассказывает «Комсомолке» Юлия, врач скорой помощи из Санкт-Петербурга.

Собственно эта неравнодушная женщина и подняла информационную волну. На обратном пути из больницы, где остался Андрей, Юлия стала шерстить социальные сети… и нашла своего пациента. Им оказался 49-летний житель города Советска.

Андрей – бывший военнослужащий, из хорошей обеспеченной семьи, занимался с женой предпринимательством. Их в Советске многие знают. Несколько лет назад у его супруги Ирины обнаружили онкологическое заболевание. Она в течение двух лет ездила в Санкт-Петербург на обследование и процедуры.

Последние два раза – в феврале и марте этого года – в Питере Ирину сопровождал муж. Как стало известно «Комсомолке», 30 марта Ирина умерла. По словам волонтеров, которые и рассказали нам подробности этой истории, сам Андрей ушел в запой и ударился в бродяжничество. По всей видимости он не в курсе смерти супруги. Ее тело доставят в Калининградскую область в пятницу 10 апреля.

- В Советске мы отыскали маму мужчины. Она плачет, рада, что сын нашелся. Готова оплатить ему дорогу домой, купить билеты на самолет и вообще сделать все, чтобы он вернулся в Советск, - говорит Анжелика Васильева, руководитель региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро».

Сложность в том, что Андрей снова пропал. Причем выяснила это та же женщина-медик, которая его нашла.

- Когда мы снова оказались в этой больнице, я поинтересовалась, а куда же перевели нашего пациента. В ответ услышала: «Он самовольно покинул учреждение». Утром сам ушел, сбежал из больницы. Где он теперь – неизвестно, - рассказывает нам Юлия из скорой помощи.

Питерские волонтеры уже занимаются поиском нашего земляка, а его родные в Советске снова не находят себе места. Они ждут, что Андрей найдется и наконец, вернется домой.