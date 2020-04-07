2020-04-07T21:46:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Расслабились даже казаки. Как апрельское солнце растопило режим самоизоляции в Калининграде

Жители внезапно перестали бояться эпидемии и высыпали на улицы [фото]
Иван МАРКОВ
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Несмотря на самоизоляцию, город пустым не назовешь.Несмотря на самоизоляцию, город пустым не назовешь.Фото: Иван МАРКОВ
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Еще на прошлой неделе синоптики обещали, что во вторник 7 апреля погода будет отличной. Самоизолированные по домам калининградцы в минувшие выходные еще кое-как сидели взаперти, время от времени выбегая в магазин или на прогулку с собакой. Но вот солнце засветило ярче обычного, чуть громче запели птицы и зацвела алыча, термометр показал почти +20 градусов в тени, а на работу идти было по-прежнему не нужно… и терпение домоседов лопнуло!

«ПРЕКРАТИТЕ ТУСОВАТЬСЯ!»

В течение вторника корреспондент «Комсомолки» ездил по центру Калининграда, фиксировал гуляющих по улицам нарушителей и пытался выяснить, почему горожане перестали бояться эпидемии.

Проклятия в адрес разгуливающих появились в соцсетях еще утром.

"Человеки, гуляющие по улицам, если вам плевать на себя и своих родственников, то подумайте хотя бы вот о чем: если вы не прекратите безалаберно тусоваться, то наши границы не откроют еще несколько месяцев", - написала на своей странице в фейсбуке журналистка Татьяна Зиберова.

"Нет. Такой карантин мне не нужен. Ладно вчера, ну, одумаются, надеялся. Нет же. Сегодня опять толпы народа. Пробки. Никакого тебе ощущения, что ты типа Сталкер", - гневно выступил эко-предприниматель Олег Пауков.

Впрочем, об ощущении, что «все, как раньше», калининградцы писали еще в понедельник. Но во вторник из-под контроля вышло еще больше людей. При этом, карантинные декорации остались: это и замотанные сигнальной лентой детские площадки, и объявления о закрытии парков, и опущенные рольставни на окнах и дверях магазинов, и патрулирующие улицы казаки в масках и резиновых перчатках.

Очередь на почту. Фото: Иван МАРКОВ

Очередь на почту.Фото: Иван МАРКОВ

КАЗАКИ СНЯЛИ МАСКИ

Правда, вольнодумство коснулось и казачества. Вот трое сидят на лавочке перед драмтеатром. Двое в папахах, один в фуражке. Масок нет, одноразовые перчатки тоже куда-то делись.

- Вообще-то у нас все есть! – обижается на замечание тот, что в фуражке, и вытаскивает из кармана скомканную маску. – Просто мы сейчас не в контакте с людьми, решили отдохнуть немножко.

- Расскажите, сколько человек уже успели отловить и по домам отправить.

- У нас, если честно, нет таких полномочий, - виновато говорит безусый казак в папахе. – Мы просто ходим и за порядком следим. Вчера парня с вот такенным ножом задержали, - разводит он руками, показывая размер. – Полиции передали. А обычным людям что скажешь?

- Ага, да они все говорят, что в магазин идут, и как тут проверить? Собственно, мы уже и не спрашиваем, - добавляет тот, что в фуражке.

Казаки также по секрету сообщили, что в первые дни введения режима самоизоляции руководство приказало чуть ли не палками народ по домам загонять, а теперь все «как-то смягчилось вдруг».

- Так сегодня же утром объявили о 29 новых заболевших. Какие могут быть послабления? – удивляюсь я.

- Слушай, это, наверное, специально такую цифру спустили, чтоб припугнуть чуть-чуть, - находит ответ третий казак. – Наш народ по-другому не понимает.

Детская площадка закрылась на карантин. Фото: Иван МАРКОВ

Детская площадка закрылась на карантин.Фото: Иван МАРКОВ

«ХОЧУ – ИЗОЛИРУЮСЬ, НЕ ХОЧУ – ТРЕНИРУЮСЬ»

Когда еду по улице Баранова, замечаю, что на светофоре толпится народ. Чуть позже на остановке у Центрального рынка вижу, что там ожидают автобус не менее 30 человек. Самоизоляция действительно не ощущается. Зато на Верхнем озере закрыты скейт-парк и площадка для воркаута. В обоих местах видны следы от сорванных объявлений, кое-где даже заметно, что турникмены успели погнуть забор, чтобы добраться до спортивных снарядов. В ста метрах от площадки – трое спортсменов с ковриками для йоги и жгутами для тренировок.

- Так, фотографировать нас не нужно! – машет руками чернобородый тренер. – Меня в городе слишком хорошо знают, не нужно мне карьеру портить. Мы тут, потому что моим ребятам тренировки останавливать нельзя.

- Так самоизоляция же!

- Вот именно. САМОизоляция. То есть, хочу – изолируюсь, хочу – тренируюсь, - отвечает находчивый спортсмен.

УЛОВКА ЦВЕТОЧНИЦЫ

На улице Леонова тоже толпа, правда, перед «Почтой России». В здание пускают по одному, поэтому зигзагообразная очередь занимает почти всю площадку у входа.

- У кого переводы? Один человек заходите! – кричит, выбежав на крыльцо, сотрудница почты. Через минуту она так же, криком, зовет одного человека на получение посылки.

На проспекте Мира, у поворота на Леонова, во вторник впервые вышла на работу продавец цветов. Вообще у нее общее помещение с ритуальщиками, поэтому сначала кажется, что объявление о «товарах первой необходимости» повесили именно они.

- А почему нет? – улыбается цветочница. – Может, кому-то к назначенной дате памятник нужен. Я считаю, что памятники тоже к первой необходимости отнести нужно.

В цветочной лавке теперь торгуют не только цветами. Фото: Иван МАРКОВ

В цветочной лавке теперь торгуют не только цветами.Фото: Иван МАРКОВ

- Расскажите лучше, как вы до работы добрались сегодня.

- Как обычно, на автобусе, мне начальник и пропуск специальный выписал. И мы работаем официально, чтобы вы знали. У нас спички, туалетная бумага и мыло продается! – бойко отвечает женщина и указывает на столик с этими товарами.

Другими словами, режим самоизоляции как-то незаметно сам по себе рассосался. Машины МЧС и полиции с мегафонами все еще продолжают пугать народ громкими предостережениями, но их как будто никто и слушать не желает. Пока сложно сказать, чем это массовое нарушение обернется для калининградцев. Хорошо, если пронесет. Но наплевательское отношение к здоровью - своему и чужому - может запросто ударить и новой вспышкой эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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