2020-04-07T14:41:07+03:00
Общество

В Калининградской области резко участились случаи хищения кабеля «Ростелекома»

Воры оставляют жителей многоквартирных домов без интернета и телефонной связи
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С начала года зафиксировано уже 33 факта хищений кабеля на линиях связи «Ростелекома», причем большая часть случаев пришлась на конец марта — начало апреля. Злоумышленники орудуют в подвалах жилых домов, где располагаются коммуникации. Всего похищено три километра медного кабеля. Сумма ущерба составила два миллиона рублей.

- Такого количества краж мы не фиксировали уже много лет. Режут даже днем! - отметил директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семёнов. - Речь идет о многоквартирных домах с десятками, сотнями абонентов. Это не просто кражи, а подрыв работоспособности системы связи, по сути - диверсия в период пандемии, когда люди физически должны находиться в изоляции и при этом иметь возможность работать, пользуясь интернетом и телефоном. Мы вынуждены привлекать к аварийно-восстановительным работам сотрудников, которые в иной ситуации также могли бы оставаться дома. По всем фактам направляются заявления в правоохранительные органы.

Согласно Уголовному кодексу, хищение кабеля связи квалифицируется как кража (ст. 158) и нарушение нормального функционирования объекта жизнеобеспечения (ст. 215.2). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет.

Сообщить о случаях несанкционированного доступа на крыши, в дома, подвальные помещения можно по круглосуточному номеру оперативного дежурного охранного предприятия «Стаф-Альянс» 8 (4012) 56-21-51 или по единому номеру экстренных оперативных служб. Гарантируется полная конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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