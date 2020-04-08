2020-04-08T03:15:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 8 апреля 2020: шестеро заразились непонятно от кого

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 8 апреля 2020 года
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Теперь анализы делаются в калининградской лаборатории.Теперь анализы делаются в калининградской лаборатории.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 8 апреля 2020 года. Во вторник было зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа - 29. Однако удивлять это не должно. По словам главного санитарного врача региона Елены Бабуры, если раньше результаты тестов на COVID-19 мы ждали из Москвы и Новосибирска, то теперь все делается на месте.

- Начиная с 6 апреля, калининградская лаборатория получила право наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и небольшим количеством субъектов РФ информировать о подтвержденных случаях без предварительного одобрения референс-центром, - пояснила Елена Бабура.

Большинство из новых заболевших коронавирусом калининградцев либо приехало из-за границы, либо являются родственниками уже зараженных. Однако насчет шестерых наших земляков все непонятно - причина, как и от кого они подцепили заразу, неизвестна.

Всего на данный момент в Калининградской области подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом, 9 пациентов вылечились и выписаны из больницы, около тысячи находятся под наблюдением. По словам Елены Бабуры, последний показатель постепенно снижается.

Со среды, 8 апреля, вступило в силу новое постановление губернатора Антона Алиханова, которое несколько смягчает режим всеобщей самоизоляции (он, напомним, пока действует до 12 апреля и, увы, не очень хорошо соблюдается). Губернатор разрешил работать еще ряду отраслей хозяйства. Среди них - жилищное строительство, машиностроение, электронная промышленность и некоторые другие сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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