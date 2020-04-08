2020-04-08T14:11:58+03:00
Добрые дела

Родители Миланы Семеньковой: «Лечение препаратом «Золгенсма» возможно на территории России»

Это радостной новостью они поделились в Инстаграме
Надежда Ржевская
Поделиться:
Маленькая Милана очень нуждается в нашей помощи.Маленькая Милана очень нуждается в нашей помощи.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Новость о том, что теперь лечение препаратом «Золгенсма» возможно на территории России мама Миланы Семеньковой, страдающей спинально-мышечной атрофией, Виктория Кашуба назвала «лучиком надежды».

- Последние события в мире и стране поставили в тяжелые условия многие семьи, в еще более уязвимом положении оказались те, кто борется за жизнь детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Наша семья одна из таких. Изначально сумма к сбору была очень высокой, условия получения лечения увеличивали расходы - перелет, визы, проживание в другой стране в период первых месяцев реабилитации. Маленький Захар Катков стал первым ребенком, которому ввели инъекцию «Золгенсма» в России, - написала Виктория в Инстаграме.

- Это стало возможным благодаря усилиям людей, которым не безразлична судьба пациентов спинально-мышечной атрофией. Благотворительный Фонд «География Добра» подтвердил, что Милана тоже может получить «Золгенсма», не выезжая в США, - добавила Виктория. - Стоимость препарата от производителя составляет 175 000 000 рублей (на сегодня собрано 90 миллионов рублей. – Ред.). Именно такую сумму нам необходимо собрать, и мы снова и снова обращаемся к вам, дорогие наши волшебники, неравнодушные и добрые люди. Помогите, пожалуйста, нашей дочке. Мы проделали с вами долгий путь и сейчас, когда лечение так близко, не оставьте нас, давайте дойдем до конца!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

- Сбербанк(для России): 4276 2012 5940 5127 (Мама Кашуба Виктория Викторовна) или по номеру телефона +7 921 106-38-92

- ВТБ: 5225 9800 3123 0585 (мама Кашуба Виктория Викторовна)

- Tinkoff: 5536 9138 3356 2263 (Мама Кашуба Виктория Викторовна)

- PayPal: semenkova-milana@gmx.de

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мама Миланы Семеньковой: «Если правительство все-таки предоставит лечение, мы обязательно используем этот шанс»
Есть ли противоречие в том, что государство готово выделить средства на покупку лекарства Спинраза для лечения ребенка, а в это время семья продолжает собирать 150 миллионов рублей на другой препарат?
Новости 24
Столб черного дыма над городом перепугал калининградцев
В Калининграде оштрафовали двух мужчин, рыбачивших во время самоизоляции в Южном парке
Видеосервис Wink в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента
Эксперты выяснили, как изменился рынок труда в Калининграде за месяц пандемии коронавируса
Власти выделяют 480 млн рублей на поддержку калининградского бизнеса
Выпить и закусить: Евгений Гришковец снова зовет всех на онлайн-ужин
Алиханов выделил почти 34 млн рублей на борьбу с коронавирусом и премии врачам
Парусник «Седов» из-за коронавируса не зайдет в Индию
В Немане к ответственности привлекли руководство школы, в которой ученица сломала нос
В мэрии сообщили, на каких улицах Калининграда в среду нет света и воды
На Северном обходе Калининграда убирают столб на проезжей части
Три калининградки получили ожоги при возгорании паров антисептика
В Калининграде за сутки на коронавирус проверили 344 человека
В Немане бухгалтер похитила 600 тысяч рублей
На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадал пожилой водитель «Шкоды»
Оперштаб: Коронавирус у калининградца выявили после прибытия в страну
В Правдинском районе на месте пожара обнаружен труп
В Литве выявили около 20 очагов коронавируса
В Калининградской области выявили новый случай коронавируса
В Гусевском районе при производстве антисептика рванули пары спирта: есть пострадавшие
Угасли во время застолья: в квартире на улице Новикова обнаружили тела двух мужчин
В Калининграде побит температурный рекорд 59-летней давности
Калининградец заставил 12-летнего сына сожительницы совершить кражу