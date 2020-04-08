Родители Миланы Семеньковой: «Лечение препаратом «Золгенсма» возможно на территории России»

Новость о том, что теперь лечение препаратом «Золгенсма» возможно на территории России мама Миланы Семеньковой, страдающей спинально-мышечной атрофией, Виктория Кашуба назвала «лучиком надежды».

- Последние события в мире и стране поставили в тяжелые условия многие семьи, в еще более уязвимом положении оказались те, кто борется за жизнь детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Наша семья одна из таких. Изначально сумма к сбору была очень высокой, условия получения лечения увеличивали расходы - перелет, визы, проживание в другой стране в период первых месяцев реабилитации. Маленький Захар Катков стал первым ребенком, которому ввели инъекцию «Золгенсма» в России, - написала Виктория в Инстаграме.

- Это стало возможным благодаря усилиям людей, которым не безразлична судьба пациентов спинально-мышечной атрофией. Благотворительный Фонд «География Добра» подтвердил, что Милана тоже может получить «Золгенсма», не выезжая в США, - добавила Виктория. - Стоимость препарата от производителя составляет 175 000 000 рублей (на сегодня собрано 90 миллионов рублей. – Ред.). Именно такую сумму нам необходимо собрать, и мы снова и снова обращаемся к вам, дорогие наши волшебники, неравнодушные и добрые люди. Помогите, пожалуйста, нашей дочке. Мы проделали с вами долгий путь и сейчас, когда лечение так близко, не оставьте нас, давайте дойдем до конца!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

- Сбербанк(для России): 4276 2012 5940 5127 (Мама Кашуба Виктория Викторовна) или по номеру телефона +7 921 106-38-92

- ВТБ: 5225 9800 3123 0585 (мама Кашуба Виктория Викторовна)

- Tinkoff: 5536 9138 3356 2263 (Мама Кашуба Виктория Викторовна)

- PayPal: semenkova-milana@gmx.de