2020-04-08T15:17:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградский зоопарк на самоизоляции: «Убытки за апрель могут составить 10 миллионов!»

На вопросы "Комсомолки" о жизни во время коронавирусной пандемии ответила директор муниципального предприятия Светлана Соколова
Ольга Гончарова
Поделиться:
С кормами для животных проблем пока нет. Есть проблема с посетителями.С кормами для животных проблем пока нет. Есть проблема с посетителями.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Крупнейшие зоопарки мира Лондона и Парижа, Нью-Йорка и Берлина уже бьют в набат, помогите, дайте денег на корм зверям. Конечно, как и у нас, у них двери давно закрыты из-за пандемии коронавируса. Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова рассказала, как продолжается жизнь на вверенной ей территории, любимом месте отдыха и прогулок горожан и иностранцев.

- Мы получаем финансирование из двух источников, - говорит Светлана Соколова. - Это субсидии из городского бюджета и собственные средства. По известным причинам собственных средств от продажи входных билетов, инфраструктуры развлечений и общепита, к нам не поступает. Поэтому мы вошли в режим жесткой экономии. Те деньги, которые есть на счету, остатки средств от муниципальной субсидии на начало карантина, тратим на защищенные статьи. Это корма, коммуналка, зарплата, медикаменты. Все остальные плановые закупки, такие как компьютеры, другие основные средства на развитие предприятия, расходы на организацию мероприятий, отменены. По нашим расчетам до конца мая нам хватит денег, чтобы жить в обычном режиме. Нет нужды как-то поджиматься по кормам, есть стратегический запас, закупили лекарства и корма на месяц вперед. К счастью, в начале года провели крутой семинар по питанию животных и отказались от дорогостоящих кормов еще в феврале, до карантина.

Сейчас часть персонала работает на удаленном доступе, за исключением ветеринаров, специалистов по «коммунальному хозяйству», рабочих кадров.

Светлана Соколова. Фото: Александр КАТЕРУША

Светлана Соколова.Фото: Александр КАТЕРУША

Что касается дальнейшего сценария, то на этот счет Светлана Соколова ждет решений вышестоящего руководства. Уже пришел в администрацию зоопарка запрос о предоставлении расчета потенциальных убытков.

- Понятно, сейчас всем нелегко, но я уверена, что поддержку от города и области обязательно получим, - продолжает директор зоопарка. - Крупных спонсоров у нас нет, за редким исключением. У нас работает программа опекунства над животными, где люди жертвуют определенные суммы на закупку кормов. Сейчас мы организовали акцию «Закрыты, но заботимся». Публикуем ролики в соцсетях, о том, как продолжаем ухаживать за нашими питомцами и предлагаем людям нас поддержать. Поддержка идет, это волнительно и трогательно, как горожане любят наш зоопарк и заботятся о нём в это непростое время.

По предварительным подсчетам в марте финансовые потери зоопарка составили примерно 3 миллиона рублей.

- Мы сравниваем с цифрами прошлого года. В апреле убытки составят порядка 10 миллионов. Это существенная сумма. Однозначно, если не будет финансирования в полном объеме, как в прошлом году, то придется отказаться практически от всех инфраструктурных проектов на развитие. Это реконструкция и ремонт, за исключением тех работ, которые мы обязаны делать в рамках гранта о приграничном сотрудничестве, - рассуждает Светлана Соколова. – Конечно, речь не идет о выживании, что подразумевает сборку крох по сусекам. Надеюсь, что до этого не дойдет. У нас обеспечены основные статьи расходов. Кроме денежного, есть и натуральный запас.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вирус сделал то, что было не под силу свободному рынку — мигрантов среди работников супермаркетов стали замещать коренные жители
Корреспондент «КП» увидел, как работают «летучие бригады», заменяющие зараженных продавцов. И обнаружил спекулянтов, которые наладили «грязный» бизнес, пользуясь дефицитом медицинских масок в аптеках
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020: число заболевших коронавирусом в России превысило 8,6 тысяч
За последние сутки инфекцию выявили еще у 1175 человек, оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020 года
Новости 24
Столб черного дыма над городом перепугал калининградцев
В Калининграде оштрафовали двух мужчин, рыбачивших во время самоизоляции в Южном парке
Видеосервис Wink в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента
Эксперты выяснили, как изменился рынок труда в Калининграде за месяц пандемии коронавируса
Власти выделяют 480 млн рублей на поддержку калининградского бизнеса
Выпить и закусить: Евгений Гришковец снова зовет всех на онлайн-ужин
Алиханов выделил почти 34 млн рублей на борьбу с коронавирусом и премии врачам
Парусник «Седов» из-за коронавируса не зайдет в Индию
В Немане к ответственности привлекли руководство школы, в которой ученица сломала нос
В мэрии сообщили, на каких улицах Калининграда в среду нет света и воды
На Северном обходе Калининграда убирают столб на проезжей части
Три калининградки получили ожоги при возгорании паров антисептика
В Калининграде за сутки на коронавирус проверили 344 человека
В Немане бухгалтер похитила 600 тысяч рублей
На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадал пожилой водитель «Шкоды»
Оперштаб: Коронавирус у калининградца выявили после прибытия в страну
В Правдинском районе на месте пожара обнаружен труп
В Литве выявили около 20 очагов коронавируса
В Калининградской области выявили новый случай коронавируса
В Гусевском районе при производстве антисептика рванули пары спирта: есть пострадавшие
Угасли во время застолья: в квартире на улице Новикова обнаружили тела двух мужчин
В Калининграде побит температурный рекорд 59-летней давности
Калининградец заставил 12-летнего сына сожительницы совершить кражу