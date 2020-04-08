Калининградский зоопарк на самоизоляции: «Убытки за апрель могут составить 10 миллионов!»

Крупнейшие зоопарки мира Лондона и Парижа, Нью-Йорка и Берлина уже бьют в набат, помогите, дайте денег на корм зверям. Конечно, как и у нас, у них двери давно закрыты из-за пандемии коронавируса. Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова рассказала, как продолжается жизнь на вверенной ей территории, любимом месте отдыха и прогулок горожан и иностранцев.

- Мы получаем финансирование из двух источников, - говорит Светлана Соколова. - Это субсидии из городского бюджета и собственные средства. По известным причинам собственных средств от продажи входных билетов, инфраструктуры развлечений и общепита, к нам не поступает. Поэтому мы вошли в режим жесткой экономии. Те деньги, которые есть на счету, остатки средств от муниципальной субсидии на начало карантина, тратим на защищенные статьи. Это корма, коммуналка, зарплата, медикаменты. Все остальные плановые закупки, такие как компьютеры, другие основные средства на развитие предприятия, расходы на организацию мероприятий, отменены. По нашим расчетам до конца мая нам хватит денег, чтобы жить в обычном режиме. Нет нужды как-то поджиматься по кормам, есть стратегический запас, закупили лекарства и корма на месяц вперед. К счастью, в начале года провели крутой семинар по питанию животных и отказались от дорогостоящих кормов еще в феврале, до карантина.

Сейчас часть персонала работает на удаленном доступе, за исключением ветеринаров, специалистов по «коммунальному хозяйству», рабочих кадров.

Светлана Соколова.Фото: Александр КАТЕРУША

Что касается дальнейшего сценария, то на этот счет Светлана Соколова ждет решений вышестоящего руководства. Уже пришел в администрацию зоопарка запрос о предоставлении расчета потенциальных убытков.

- Понятно, сейчас всем нелегко, но я уверена, что поддержку от города и области обязательно получим, - продолжает директор зоопарка. - Крупных спонсоров у нас нет, за редким исключением. У нас работает программа опекунства над животными, где люди жертвуют определенные суммы на закупку кормов. Сейчас мы организовали акцию «Закрыты, но заботимся». Публикуем ролики в соцсетях, о том, как продолжаем ухаживать за нашими питомцами и предлагаем людям нас поддержать. Поддержка идет, это волнительно и трогательно, как горожане любят наш зоопарк и заботятся о нём в это непростое время.

По предварительным подсчетам в марте финансовые потери зоопарка составили примерно 3 миллиона рублей.

- Мы сравниваем с цифрами прошлого года. В апреле убытки составят порядка 10 миллионов. Это существенная сумма. Однозначно, если не будет финансирования в полном объеме, как в прошлом году, то придется отказаться практически от всех инфраструктурных проектов на развитие. Это реконструкция и ремонт, за исключением тех работ, которые мы обязаны делать в рамках гранта о приграничном сотрудничестве, - рассуждает Светлана Соколова. – Конечно, речь не идет о выживании, что подразумевает сборку крох по сусекам. Надеюсь, что до этого не дойдет. У нас обеспечены основные статьи расходов. Кроме денежного, есть и натуральный запас.