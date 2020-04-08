2020-04-08T15:54:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Как в Калининграде отметят 75-летний юбилей штурма Кёнигсберга

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в главный калининградский праздник
Кирилл Алексеев
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Реконструкция штурма Кёнигсберга.Реконструкция штурма Кёнигсберга.Фото: Александр КАТЕРУША
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В четверг для всех жителей Калининградской области важная дата. Ровно 75 лет назад, 9 апреля 1945 года, комендант крепости Кёнигсберг Отто Ляш подписал акт о капитуляции германского гарнизона, неприступная твердыня была окончательно взята воинами Красной армии. Штурм продолжался более трех суток, и эти дни отмечены множеством примеров подвига советских солдат и офицеров.

Обычно 9 апреля в Калининграде проходят торжественные линейки в школах, возложения цветов на братских могилах и воинских мемориалах, на фортах Кёнигсберга разворачиваются военно-исторические реконструкции, вечером звучит праздничный салют. В этом году, увы, всего этого мы не увидим. В правительстве Калининградской области сообщили, что все мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса и режима всеобщей самоизоляции. Аналогичный ответ мы получили и в мэрии Калининграда.

"Завтра будет отмечаться 75-я годовщина штурма Кёнигсберга. Это очень знаковая дата для всех калининградцев, поэтому хотим поздравить всех горожан, а особенно ветеранов. Пожелаем всем здоровья и мирного неба над головой, - говорится в сообщении городской администрации. - Однако все торжественные мероприятия (которые многими планировались задолго до пандемии коронавируса) мы вынуждены отменить. Поэтому завтра никаких официальных возложений, шествий, концертов или фейерверков не будет".

В то же время мы получаем вопросы от читателей. Можно ли 9 апреля самостоятельно возложить цветы и венки к могилам предков? - спрашивают калининградцы. Не будут ли за это выписывать штрафы? В оперативном штабе и региональном УМВД подчеркнули, что режим самоизоляции никто не отменял, его нужно соблюдать. В городе и области будут дежурить наряды полиции и Росгвардии, которые будут предупреждать калининградцев, что в эти дни все-таки лучше оставаться дома. Мы сможем отдать дань героическим предкам, когда эпидемиологическая обстановка в Калининграде станет более спокойной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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