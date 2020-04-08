«Разобщиться, чтобы потом собраться без потерь»: долго ли продлится режим самоизоляции в Калининграде

Увы, увы. Тема пандемии коронавируса продолжает оставаться актуальной как во всем остальном мире, так и в нашей с вами эксклавной области. С наступлением долгожданного весеннего тепла (хотя синоптики предупреждают, что померзнуть нам еще немного придется) калининградцев, уже неделю томящихся в четырех стенах, стал остро волновать вопрос – долго ли еще придется выдерживать режим самоизоляции?

- Инкубационный период случае с коронавирусом составляет 14 дней, - напоминает руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура. – Поэтому я считаю, что судить на основании всего одной недели о том, что это каким-либо образом повиляло на общую ситуацию с заболеваемостью, преждевременно и не нужно.

Всеобщее разобщение. Звучит, конечно, ужасно, но это пока самое эффективное, что могут предложить врачи в борьбе с еще недостаточно хорошо изученной заразой. Поэтому специалистов чрезвычайно тревожат смельчаки, массово вывалившиеся на улицы радоваться солнцу и явно надеющиеся, что уж лично их-то вирус обойдет стороной. По всему выходит, что даже в особенно почитаемый в народе праздник Пасхи нам с вами придется обойтись без традиционных помещений кладбищ. И уж тем более нельзя христосоваться – упаси боже! Минимально безопасная дистанция между людьми на сегодня определена в полтора метра.

Однако все прекрасно понимают, что если экономика простоит больше месяца, последствия в социальном плане вполне могут оказаться сравнимы с эпидемией. Поэтому мало-помалу предприятия начнут возобновлять свою деятельность.

- Но при этом мы настоятельно будем рекомендовать работодателям оставить в оплачиваемых отпусках или на дистанционной работе хотя бы сотрудников возрастом старше 65 лет, - оговаривает Бабура. – Ведь если что, рабочий коллектив будет в полном составе отправлен на 14-дневный карантин.

В тех же целях безопасности должен быть рассмотрен вопрос об организованном подвозе людей к месту работы и обратно домой. Увеличивающиеся группы на остановках общественного транспорта нервируют эпидемиологов не хуже праздношатающихся гуляк.

- Те меры, которые сегодня принимаются руководством РФ и правительством Калининградской области, вполне адекватны текущей ситуации, - убеждена Елена Бабура. – Ведь установлено, что в 50 процентах случаев заболевание распространяется контактным путем, а каждый третий из заболевших прибыл на территорию РФ из-за рубежа. Впрочем, вирус уже находится в популяции – то есть, случаи заражения происходят уже и среди граждан, которые из России не выезжали. Нам необходимо пережить этот сложный период. Сейчас мы должны разобщиться, чтобы потом собраться все вместе без трагических потерь.

Последняя фраза вполне годится в качестве девиза в борьбе с COVID-19.