2020-04-08T16:34:12+03:00
Коронавирус Covid-19

«Разобщиться, чтобы потом собраться без потерь»: долго ли продлится режим самоизоляции в Калининграде

Руководитель областного Управления Роспотребнадзора Елена Бабура рассказала о ближайших перспективах калининградцев
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Вероятно, 12 апреля режим самоизоляции отменен не будет.Вероятно, 12 апреля режим самоизоляции отменен не будет.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Увы, увы. Тема пандемии коронавируса продолжает оставаться актуальной как во всем остальном мире, так и в нашей с вами эксклавной области. С наступлением долгожданного весеннего тепла (хотя синоптики предупреждают, что померзнуть нам еще немного придется) калининградцев, уже неделю томящихся в четырех стенах, стал остро волновать вопрос – долго ли еще придется выдерживать режим самоизоляции?

- Инкубационный период случае с коронавирусом составляет 14 дней, - напоминает руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура. – Поэтому я считаю, что судить на основании всего одной недели о том, что это каким-либо образом повиляло на общую ситуацию с заболеваемостью, преждевременно и не нужно.

Всеобщее разобщение. Звучит, конечно, ужасно, но это пока самое эффективное, что могут предложить врачи в борьбе с еще недостаточно хорошо изученной заразой. Поэтому специалистов чрезвычайно тревожат смельчаки, массово вывалившиеся на улицы радоваться солнцу и явно надеющиеся, что уж лично их-то вирус обойдет стороной. По всему выходит, что даже в особенно почитаемый в народе праздник Пасхи нам с вами придется обойтись без традиционных помещений кладбищ. И уж тем более нельзя христосоваться – упаси боже! Минимально безопасная дистанция между людьми на сегодня определена в полтора метра.

Однако все прекрасно понимают, что если экономика простоит больше месяца, последствия в социальном плане вполне могут оказаться сравнимы с эпидемией. Поэтому мало-помалу предприятия начнут возобновлять свою деятельность.

- Но при этом мы настоятельно будем рекомендовать работодателям оставить в оплачиваемых отпусках или на дистанционной работе хотя бы сотрудников возрастом старше 65 лет, - оговаривает Бабура. – Ведь если что, рабочий коллектив будет в полном составе отправлен на 14-дневный карантин.

В тех же целях безопасности должен быть рассмотрен вопрос об организованном подвозе людей к месту работы и обратно домой. Увеличивающиеся группы на остановках общественного транспорта нервируют эпидемиологов не хуже праздношатающихся гуляк.

- Те меры, которые сегодня принимаются руководством РФ и правительством Калининградской области, вполне адекватны текущей ситуации, - убеждена Елена Бабура. – Ведь установлено, что в 50 процентах случаев заболевание распространяется контактным путем, а каждый третий из заболевших прибыл на территорию РФ из-за рубежа. Впрочем, вирус уже находится в популяции – то есть, случаи заражения происходят уже и среди граждан, которые из России не выезжали. Нам необходимо пережить этот сложный период. Сейчас мы должны разобщиться, чтобы потом собраться все вместе без трагических потерь.

Последняя фраза вполне годится в качестве девиза в борьбе с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вирус сделал то, что было не под силу свободному рынку — мигрантов среди работников супермаркетов стали замещать коренные жители
Корреспондент «КП» увидел, как работают «летучие бригады», заменяющие зараженных продавцов. И обнаружил спекулянтов, которые наладили «грязный» бизнес, пользуясь дефицитом медицинских масок в аптеках
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020: число заболевших коронавирусом в России превысило 8,6 тысяч
За последние сутки инфекцию выявили еще у 1175 человек, оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020 года
Новости 24
Столб черного дыма над городом перепугал калининградцев
В Калининграде оштрафовали двух мужчин, рыбачивших во время самоизоляции в Южном парке
Видеосервис Wink в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента
Эксперты выяснили, как изменился рынок труда в Калининграде за месяц пандемии коронавируса
Власти выделяют 480 млн рублей на поддержку калининградского бизнеса
Выпить и закусить: Евгений Гришковец снова зовет всех на онлайн-ужин
Алиханов выделил почти 34 млн рублей на борьбу с коронавирусом и премии врачам
Парусник «Седов» из-за коронавируса не зайдет в Индию
В Немане к ответственности привлекли руководство школы, в которой ученица сломала нос
В мэрии сообщили, на каких улицах Калининграда в среду нет света и воды
На Северном обходе Калининграда убирают столб на проезжей части
Три калининградки получили ожоги при возгорании паров антисептика
В Калининграде за сутки на коронавирус проверили 344 человека
В Немане бухгалтер похитила 600 тысяч рублей
На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадал пожилой водитель «Шкоды»
Оперштаб: Коронавирус у калининградца выявили после прибытия в страну
В Правдинском районе на месте пожара обнаружен труп
В Литве выявили около 20 очагов коронавируса
В Калининградской области выявили новый случай коронавируса
В Гусевском районе при производстве антисептика рванули пары спирта: есть пострадавшие
Угасли во время застолья: в квартире на улице Новикова обнаружили тела двух мужчин
В Калининграде побит температурный рекорд 59-летней давности
Калининградец заставил 12-летнего сына сожительницы совершить кражу