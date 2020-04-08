2020-04-08T17:28:16+03:00
История современности

В Калининграде осталось всего 22 участника штурма Кёнигсберга

Герои войны уходят, оставляя память о себе и своих подвигах
Александр КАТЕРУША
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9 апреля 1945 года. Бойцы Красной армии сражаются на улицах Кёнигсберга.9 апреля 1945 года. Бойцы Красной армии сражаются на улицах Кёнигсберга.Фото: waralbum.ru
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В четверг, 9 апреля, исполнится ровно 75 лет с момента взятия Кёнигсберга. В апрельской операции 1945 года участвовали более 100 тысяч советских солдат и офицеров. К сожалению, очередную годовщину тех событий мы будем встречать без многих из тех, кто тогда штурмовал город-крепость.

Как рассказал «Комсомолке» председатель городского совета ветеранов Михаил Свиридов, сегодня в Калининграде проживают 22 участника штурма Кенигсберга:

- Печально, но время идет, ветераны уходят…

Два года назад в живых оставались 55 ветеранов штурма.

В этом году из-за ситуации с коронавирусом никаких торжеств, посвященных 75-й годовщине штурма, проводиться не будет. Одним из главных пунктов программы должна была стать масштабная реконструкцию штурма с участием четырех тысяч человек. По предварительным данным, реконструкцию перенесли на май. Не будет завтра и традиционного салюта, на который городские власти готовы были потратить миллион рублей.

Чтобы напомнить о дате и предстоящем юбилее Победы, улицы Калининграда украсили с использованием около двух тысяч различных элементов. Так, на площади Победы установлена объемно-пространственная композиция «С Днем Победы!». 40 флаговых композиций появились на воинских мемориалах на улицах Комсомольской, Киевской, А. Невского, Нарвской, Энгельса, проспекте Мира, в микрорайонах города, а также на кольцах кругового движения. Также флаги и вымпелы установлены у Памятного знака воинам-танкистам, у мемориала «1200 Гвардейцам», у Памятного знака морякам-балтийцам, на площади Василевского и площади Победы.

К 9 апреля на всей протяженности центральных улиц Калининграда на существующих световых опорах разместили вымпелы с официальной символикой 75-летия Победы. Выполнено и праздничное оформление зданий. Поздравительные открытки в виде плакатов к концу апреля разместятся на зданиях администрации, КДЦ на площади Победы, КГТУ на Советском проспекте, а также на конструкции над зданием Сбербанка на улице Черняховского. До конца апреля плакаты с официальной символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне украсят 106 остановочных павильонов.

Также к началу мая празднично будут оформлены и учреждения культуры Калининграда. В Центральном парке культуры и отдыха украсят входную группу и на всей территории разместят 22 вымпела на световых опорах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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