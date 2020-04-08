Как работает полиция в Калининграде при коронавирусе: патрули на каждом углу, нарушителей самоизоляции наказывают рублем

В Калининграде продолжается режим самоизоляции. Горожанам строго рекомендовано не покидать дома без лишней необходимости, не ездить на природу, не кататься по городу просто так на машине. В эти дни полиция работает в усиленном режиме и делает все, чтобы не допустить распространение коронавируса в Калининграде. Что именно и как? Разобраться в этом «Комсомолке» помог заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Калининградской области Дмитрий Князев.

Зачем сотрудники ГИБДД стоят на въездах

- Задачей сотрудников ГИБДД была и остается организация безопасности дорожного движения. В период самоизоляции они дополнительно несут службу на въездах в город Калининград. В выходные дни дополнительно выставляются наряды на подъездах в приморские муниципалитеты. Водители обязаны остановиться, стоит знак «Стоп». Нет такого, что у всех проверяют документы. В первую очередь сотрудники ГИБДД уточняют цель следования. Если, к примеру, слышат пояснение: «Живу в Холмогоровке, еду в Калининград на работу», то говорят: «Пожалуйста, проезжайте. Соблюдайте режим самоизоляции». В 90 процентах случаев это такие беседы, во время которых сотрудники ГИБДД лишь предлагают соблюдать установленный режим самоизоляции. В остальных случаях проверяют сопровождающие документы на груз, если объективно видно технические неисправности транспортного средства – составляют протоколы и т.д. Никаких затруднений не создается.

Кто и зачем патрулирует улицы

- Патрулирование в Калининграде усилено. Увеличено количество нарядов полиции и войск Росгвардии – их стало больше. Наряды несут службу круглосуточно. Основная их цель и задача – защита здоровья граждан, имущества граждан и организаций, которые в период самоизоляции закрылись и не работают. Они обходят дворы, осматривают территорию у закрытых магазинов, салонов красоты, фитнес-центров и следят, чтобы никто не залез и ничего не украл.

Кого полицейские могут остановить в городе для проверки документов

- Абсолютно любого человека. У нас сейчас порядка 1000 человек, которые находятся на карантине. Им Роспотребнадзором предписано находиться дома. То есть у идущего по улице человека могут спросить документы и основная задача – сверить с имеющимися списками и понять, не нарушает ли он режим карантина. В списке – лица, у которых выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Никто у нас просто так в подразделение полиции не доставляется.

Сколько человек уже оштрафовали

- Случаи нарушения карантина при несении службы наружными нарядами были выявлены в Озерске, Советске и Калининграде. Это люди, которые контактировали с больными или которые вернулись из-за границы и обязаны находиться дома, но они пошли гулять или в магазин и представляли опасность как потенциальные распространители коронавриусной инфекции. Это лица, официально помещенные на карантин. Только в Калининграде таких нарушителей мы задержали более 10.Такие люди, конечно, не уйдут от ответственности, которая предусмотрена статьей 19.4 Кодекса административных правонарушений.

Гражданин сидит на скамейке у озера и отдыхает под весенним солнцем. Сразу штраф, или профилактическая беседа с настоятельной рекомендацией идти домой?

- Большинство горожан понимают ситуацию и осознают опасность. Если все будут видеть, что люди гуляют и сидят в парках на скамейках, все будут думать, что угрозы нет. Но буквально на днях руководитель Роспотребнадзора давал комментарий о шести случаях – и непонятно кто от кто от кого заразился. Так что сотрудники полиции всем кто праздно гуляет, кто отдыхает на озере с детьми, говорят в первую очередь о необходимости самоизоляции. Никто не ограничивает конституционные права. В большинстве случаев, заверяю вас, сотрудник полиции просит покинуть это место и пойти домой. Особых мер или палочной системы нет.

Нужно ли сейчас горожанам носить с собой паспорт и зачем

- Нужно носить документ, удостоверяющий личность: паспорт, водительские права, студенческий билет, можно фотографию паспорта в смартфоне. Чтобы элементарно можно было сверить со списком и понять, не находится ли человек на карантине. Если он не в списке Роспотребнадзора, то ему пожелают счастливого пути и попросят соблюдать режим самоизоляции.

С кем взаимодействует полиция

- Добровольные народные дружины и казаки – их всего по региону 72 человека. Они организовывают помощь сотрудникам полиции.

КОНКРЕТНО

Напомним, с 31 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года, граждане обязаны не покидать места проживания за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Калининградской области (в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.