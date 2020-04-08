2020-04-08T18:12:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Как работает полиция в Калининграде при коронавирусе: патрули на каждом углу, нарушителей самоизоляции наказывают рублем

Мы выяснили, как во время режима всеобщей самоизоляции работает калининградская полиция. На вопросы "КП" ответил замначальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД
Александр КАТЕРУША
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В последнее время полицейские патрули в городе заметно усилены.В последнее время полицейские патрули в городе заметно усилены.Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде продолжается режим самоизоляции. Горожанам строго рекомендовано не покидать дома без лишней необходимости, не ездить на природу, не кататься по городу просто так на машине. В эти дни полиция работает в усиленном режиме и делает все, чтобы не допустить распространение коронавируса в Калининграде. Что именно и как? Разобраться в этом «Комсомолке» помог заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Калининградской области Дмитрий Князев.

Зачем сотрудники ГИБДД стоят на въездах

- Задачей сотрудников ГИБДД была и остается организация безопасности дорожного движения. В период самоизоляции они дополнительно несут службу на въездах в город Калининград. В выходные дни дополнительно выставляются наряды на подъездах в приморские муниципалитеты. Водители обязаны остановиться, стоит знак «Стоп». Нет такого, что у всех проверяют документы. В первую очередь сотрудники ГИБДД уточняют цель следования. Если, к примеру, слышат пояснение: «Живу в Холмогоровке, еду в Калининград на работу», то говорят: «Пожалуйста, проезжайте. Соблюдайте режим самоизоляции». В 90 процентах случаев это такие беседы, во время которых сотрудники ГИБДД лишь предлагают соблюдать установленный режим самоизоляции. В остальных случаях проверяют сопровождающие документы на груз, если объективно видно технические неисправности транспортного средства – составляют протоколы и т.д. Никаких затруднений не создается.

Кто и зачем патрулирует улицы

- Патрулирование в Калининграде усилено. Увеличено количество нарядов полиции и войск Росгвардии – их стало больше. Наряды несут службу круглосуточно. Основная их цель и задача – защита здоровья граждан, имущества граждан и организаций, которые в период самоизоляции закрылись и не работают. Они обходят дворы, осматривают территорию у закрытых магазинов, салонов красоты, фитнес-центров и следят, чтобы никто не залез и ничего не украл.

Кого полицейские могут остановить в городе для проверки документов

- Абсолютно любого человека. У нас сейчас порядка 1000 человек, которые находятся на карантине. Им Роспотребнадзором предписано находиться дома. То есть у идущего по улице человека могут спросить документы и основная задача – сверить с имеющимися списками и понять, не нарушает ли он режим карантина. В списке – лица, у которых выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Никто у нас просто так в подразделение полиции не доставляется.

Сколько человек уже оштрафовали

- Случаи нарушения карантина при несении службы наружными нарядами были выявлены в Озерске, Советске и Калининграде. Это люди, которые контактировали с больными или которые вернулись из-за границы и обязаны находиться дома, но они пошли гулять или в магазин и представляли опасность как потенциальные распространители коронавриусной инфекции. Это лица, официально помещенные на карантин. Только в Калининграде таких нарушителей мы задержали более 10.Такие люди, конечно, не уйдут от ответственности, которая предусмотрена статьей 19.4 Кодекса административных правонарушений.

Гражданин сидит на скамейке у озера и отдыхает под весенним солнцем. Сразу штраф, или профилактическая беседа с настоятельной рекомендацией идти домой?

- Большинство горожан понимают ситуацию и осознают опасность. Если все будут видеть, что люди гуляют и сидят в парках на скамейках, все будут думать, что угрозы нет. Но буквально на днях руководитель Роспотребнадзора давал комментарий о шести случаях – и непонятно кто от кто от кого заразился. Так что сотрудники полиции всем кто праздно гуляет, кто отдыхает на озере с детьми, говорят в первую очередь о необходимости самоизоляции. Никто не ограничивает конституционные права. В большинстве случаев, заверяю вас, сотрудник полиции просит покинуть это место и пойти домой. Особых мер или палочной системы нет.

Нужно ли сейчас горожанам носить с собой паспорт и зачем

- Нужно носить документ, удостоверяющий личность: паспорт, водительские права, студенческий билет, можно фотографию паспорта в смартфоне. Чтобы элементарно можно было сверить со списком и понять, не находится ли человек на карантине. Если он не в списке Роспотребнадзора, то ему пожелают счастливого пути и попросят соблюдать режим самоизоляции.

С кем взаимодействует полиция

- Добровольные народные дружины и казаки – их всего по региону 72 человека. Они организовывают помощь сотрудникам полиции.

КОНКРЕТНО

Напомним, с 31 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года, граждане обязаны не покидать места проживания за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Калининградской области (в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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