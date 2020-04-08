Больницы в Калининграде для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

На данный момент в Калининградской области зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусом. Девять человек уже вылечились и выписаны из Калининградской областной инфекционной больницы. Отметим, учреждение первой очереди оказания помощи зараженным коронавирусом в регионе была и остается упомянутая «инфекционка». Здесь развернуто 200 мест для приема больных и оказания всей необходимой помощи.

Врачи контактируют с зараженными в костюмах индивидуальной защиты. Пациенты помещаются в отдельные боксы.

В Калининградской области нет случаев, когда больные коронавирусом с легким течением болезни, по решению медиков, остаются дома. При подтверждении диагноза всех госпитализируют в инфекционную больницу.

Больницы Калининградской области готовы к ситуации, если число зараженных начнет стремительно расти. В Калининграде и Гусеве в настоящий момент перепрофилировано порядка 500 мест для приема пациентов. В частности, в Центральной городской клинической больнице (количество коек с кислородной поддержкой – 100), Больнице скорой медицинской помощи Калининграда (количество коек с кислородной поддержкой – 235) и на востоке области - в Центральной районной больнице Гусева (количество коек с кислородной поддержкой – 21). Ранее министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявлял, что в регионе есть 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

В случае, если госпитализированному с коронавирусом пациенту потребуется стоматологическая помощь, то, согласно разработанной маршрутизации, взрослый будет доставлен в городскую стоматологическую поликлинику, а ребенок - в детскую стоматологическую поликлинику Калининграда (эти медицинские учреждения сегодня не ведут плановый прием пациентов, работают только с экстренными и неотложными случаями).

С начала эпидемии в Калининградской области провели 5981 тест на коронавирус.

- Мы увеличили значительно объемы тестирования, но, конечно, они не такие, как нам хотелось бы, - рассказала журналистам во время брифинга в минувший вторник главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура. Она сообщила, что лаборатория Роспотребнадзора может проводить около 300 исследований в день и по 90 исследований могут проводить две другие лаборатории в Калининграде. Число людей, которые тестируются в день, ниже заявленных возможностей тестирования.

Отметим, что в Калининградской области тестирование на коронавриус проводят обязательно:

- пациентам, у кого диагностирована внебольничная пневмония,

- тем, кто вернулся в регион из поездки с признаками простуды,

- жителям области в возрасте 65+ с признаками респираторного заболевания,

- тем, кто контактировал с больным коронавирусом.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 8 апреля остаются под медицинским наблюдением 794 человека, в том числе 27 - в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске.