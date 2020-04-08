2020-04-08T22:37:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Борьба с коронавирусом в Калининграде: в инфекционной больнице остаются 83 пациента

Главный внештатный инфекционист регионального минздрава Игорь Иванов дистанционно ответил на вопросы «Комсомолки»
Надежда Ржевская
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Игорь Иванов.Игорь Иванов.Фото: Иван МАРКОВ
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- Игорь Борисович, сколько сегодня пациентов находятся в Калининградской областной инфекционной больнице с коронавирусной инфекцией?

- На сегодня в области зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписано 9 пациентов с выздоровлением, - начал с главных цифр главный инфекционист региона. - В Калининградской областной инфекционной больнице сейчас находится 83 пациента. Это те, у кого диагноз подтвержден, и пациенты, которые обследуются на коронавирусную инфекцию.

- Согласно отчету регионального оперативного штаба, среди госпитализированных есть дети, немало молодых людей, есть и возрастные пациенты. Каково их состояние, как они переносят болезнь?

- Действительно, в отделениях инфекционной больницы находятся пациенты разной возрастной группы, есть дети, и лица старше 65 лет. По характеру течения болезни есть пациенты в удовлетворительном состоянии, есть - средней тяжести, есть пациенты с тяжелой формой заболевания.

- Когда и как проводится тестирование пациента, поступившего в стационар?

- В первый день поступления пациента в стационар медработниками производится забор мазка, материал для проведения исследования отправляется в вирусологическую лабораторию. Также мазки берутся перед выпиской пациента из стационара.

- Каков алгоритм лечения больных?

- Пациенты получают лечение согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации по лечению коронавирусной инфекции. Решения по лечению пациентов принимаются индивидуально в зависимости состояния пациента, течения заболевания.

- Достаточно ли в больнице препаратов, оборудования, средств индивидуальной защиты?

- В инфекционной больнице имеется все необходимое медицинское оборудование для полноценного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и достаточное количество лекарственных препаратов. Все работники в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты.

- Сколько медиков сейчас работают с пациентами с коронавирусом? У вас есть пожелания к калининградцам? Вы же видите в пациентах разные поведенческие ошибки...

- В стационаре работает 173 специалиста. Это врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары.В нашем регионе удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции благодаря принятому комплексу противоэпидемических мер. И нам удастся ее удержать и дальше, если каждый человек будет соблюдать меры предосторожности и режим самоизоляции. Берегите себя!

Добавим, ранее Игорь Иванов в интервью «Клопс.ру» отметил, что в Калининграде болезнь тяжело протекает у пожилых людей и тех, кто страдает сахарным диабетом. Всего через реанимационный блок прошли шестеро больных с коронавирусом.

- Наиболее тяжелое состояние было у 88-летней пациентки, также у троих с сахарным диабетом. Их самочувствие улучшилось, их перевели в профильное отделение, - отметил врач.

Игорь Иванов отметил также, что, как правило, у таких больных специфическая пневмония с тотальным или очаговым поражением легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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