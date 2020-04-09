Коронавирус в Калининграде, последние новости на 9 апреля 2020: штрафов за нарушение карантина станет больше

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 9 апреля 2020 года. В четверг депутаты областной Думы рассмотрят увеличение штрафов для калининградцев, нарушающих режим самоизоляции. Вместе с тем, некоторые горожане уже пострадали по новым правилам. Широко разлетелась история о мужчине, который вышел почитать на набережную Верхнего озера и "попал" на 15 тысяч рублей. Аналогичным образом были наказаны двое рыбаков, решивших на днях закинуть удочки в один из прудов Южного парка. Рыбалка во время самоизоляции обошлась каждому во все в те же 15 тысяч рублей. Есть предположение, что после заседание думы количество штрафов увеличится.

Вряд ли режим самоизоляции будет отменен после 12 апреля, хотя губернатор Антон Алиханов смотрит на происходящее довольно оптимистично.

- Эта неделя решающая, после нее может пойти чуть лучше. Но надо понимать, что после выхода на плато сразу это (распространение инфекции) не закончится, - сказал глава области в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия".

Напомним, в настоящее время в Калининградской области зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего в регионе проверили на COVID-19 5 981 человек. Под медицинским наблюдением остаются 794 жителя области, что на 110 человек меньше, чем днем ранее.

Что касается готовности области к новой вспышке эпидемии, то в больницах региона на сегодняшний день развернута 431 койка.

- Но нужно 506, - отметил Антон Алиханов. - До конца месяца этого показателя достигнем. Также в области имеется более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Глава региона отметил, что хорошей готовности области к эпидемии помог чемпионат мира по футболу 2018 года, перед которым было приведено в порядок несколько больниц, в том числе инфекционная.