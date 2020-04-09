Ветеран штурма Кёнигсберга Гавриил Хоменко очень хотел встретить праздник дома, но застрял в Польше из-за коронавируса

Ровно 75 лет назад, 9 апреля советские войска взяли Кёнигсберг. А накануне, 8 апреля свой День рождения отметил один из наших ветеранов Великой Отечественной, участник штурма города-крепости Гавриил Хоменко. Ему исполнилось 95 лет.

МУНДИР ОСТАЛСЯ ДОМА

И надо же такому случиться – отмечать сразу две знаменательные даты Гавриилу Ивановичу приходится не в Калининграде, а в Польше, где он застрял из-за коронавируса: границы закрыты, домой пока не вернуться. Впрочем, волноваться не стоит, потому как под Варшавой у нашего земляка проживают родственники. У них и остановился. «Комсомолка» связалась с фронтовиком и его родными. Оказалось, калининградец поехал в гости еще 8 марта.

- Он хотел побыть у нас одну недельку, но 13 марта дети в Польше ушли на карантин, потом все быстро начало закрываться, - рассказывает Тамара, дочь ветерана. – Папа рвался домой в Калининград, говорил, билет на автобус уже был куплен. Но мы настояли, и он согласился остаться. Теперь не жалеет.

Гавриил Хоменко обосновался в загородном доме, где с ним еще 8 человек: дочка, внучка с мужем и пять правнуков.

Гавриил Хоменко с родственниками в Польше.

- Не люблю дома сидеть, я же всегда в движении!- говорит ветеран. - Здесь рядом лес, гуляю. У дома сад, вокруг все свои. Я здесь месяц, а такое ощущение, что уже много лет живу. Привык. С детишками играю, общаемся. Но все равно скучаю по своей квартире, по работе (наш герой до сих пор работает в канцелярии 306-го военно-следственного отдела Следственного комитета РФ). – Да и потом я планировал непременно в Калининграде отметить важные для меня дни Победы в апреле и в мае. Ну что ж, впервые за много лет на праздники не надену парадный мундир с медалями. Он ведь дома висит, а я тут сижу…

Семья планировала отпраздновать 95-летие Гавриила Ивановича масштабно: заказать ресторан, собрать друзей, позвать других родственников - из города Торунь. Но пандемия внесла коррективы.

КАК БРАЛИ «ЯЗЫКА»

Что интересно, свой боевой путь Гавриил Хоменко начал осенью 1944 года именно в Польше.

- Мы стояли в обороне. Разведчики ходили брать языка, да все неудачно. Командование приняло решение нашу роту кинуть на разведку боем. Неделю обучали, распределяли роли: кто с автоматом, кто прикрывает, кому «языку» рот затыкать. Выдвинулись ночью после артподготовки, и взяли пленного – офицера, который на допросе много чего рассказал. Одного человека мы взяли, а 60 своих потеряли в том бою. Вот такая цена. Мне повезло выжить.

Боевой путь пехотинца Хоменко начался в Польше.

Пехотинец Хоменко отмахал несчетное количество километров с автоматом наперевес. Что происходило в те апрельские дни в Кёнигсберге, помнит хорошо.

- Надо же, 8 числа самый разгар штурма, а у меня День рождения! На фронте ведь пуля не разбирает – именинник ты или нет. Но мне опять повезло. После штурма наш полк сначала двинул на Берлин, но потом в штабах переиграли и направили нас в Магдебург, где мы узнали, что война закончилась.

«Комсомолка» поздравляет Гаврила Ивановича сразу с тремя праздниками – Днем рождения, Днем штурма Кёнигсберга и Днем Победы. Знаем, что публикацию будет читать вся семья, поэтому шлем привет из Калининграда в Польшу. Не болейте!