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Министр образования - о досрочном завершении учебного года в Калининграде: «Решения озвучим не раньше 14 апреля»

Пока же Светлана Трусенева призвала всех школьников продолжать дистанционное обучение
Надежда Ржевская
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Светлана Трусенева.Светлана Трусенева.Фото: Правительство Калининградской области
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Сегодня министр образования Калининградской области Светлана Трусенева прокомментировала инициативу досрочного завершения учебного года учащимися 1-8 классов образовательных учреждений региона.

- Продолжаем обучение в дистанционном режиме, - сказала министр. - Все принятые решения совместно с директорами школ и руководителями муниципальных органов управления образования будут озвучены не раньше 14 апреля.

Напомним, министерство просвещения России разрешило регионам при необходимости завершить учебный год для учащихся 1-8 классов досрочно и перенести на следующий год часть учебных программ.

В ведомстве подчеркнули, что регионы могут изменить календарный график или завершить учебный год для учащихся 1-8-х классов по результатам завершенных четвертей (триместров), учитывая результаты всероссийских проверочных работ, которые проведены в дистанционном формате и в сроки, установленные школой. Также регионы, если будет такая необходимость, могут рассмотреть вариант переноса части общеобразовательной программы этого учебного года на следующий.

Также регионам предписано обеспечить проведение Основного государственного экзамена по двум предметам в очном формате и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе используя дистанционные образовательные технологии и федеральные телевизионные каналы для учащихся 10-11 классов.

- Старшеклассники должны получить все необходимые знания для подготовки к ЕГЭ и успешного освоения школьной программы, - уверены чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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