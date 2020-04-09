Работа в Калининграде в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии

Еще в начале этой недели министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер сообщила журналистам о росте безработицы. По ее словам, количество обращений в службу занятости увеличилось на 6,5%. Это явно не предел, так как продолжают простаивать многие производства, кафе и рестораны, значительная часть торговли, а для некоторых отраслей, например для туризма, будущее вообще покрыто мраком.

ЧИСЛО ВАКАНСИЙ ВЫРОСЛО НА ЧЕТВЕРТЬ

Что касается удаленной работы, то предложений по ней совсем немного. Как сообщила «Комсомолке» руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова, с 1 апреля на портале зарегистрировано 4500 таких вакансий, что составляет примерно 2% от общего количества появившихся предложений работы. При этом спрос удаленного заработка значительно превышает предложение.

- В связи с этим хочется посоветовать искателям работы расширить поиск удаленной работы на другие регионы, - считает Жильникова.

Что касается предлагаемой работодателями средней зарплаты по региону, то пока изменений не произошло. Она остается на уровне 35 тысяч рублей, как и в прошлом году. Однако, по словам Жильниковой, есть изменения в уровне зарплат у линейного персонала продуктового ритейла. Продавцам и кассирам сегодня предлагают более высокую ставку, чем три недели назад, то есть до прихода эпидемии коронавируса в регион.

- Это связано с тем, что продуктовый ритейл сейчас испытывает большую нагрузку по сравнению с предыдущим периодом, - пояснила Жильникова.

Если же сравнивать активность калининградских искателей работы в марте прошлого и этого года, то она резко возросла – количество поданных резюме на сайт HeadHunter увеличилось почти на четверть (+23%).

- Это увеличило и уровень конкуренции, - добавляет Жильникова. – Предложений много, но их не хватает на всех искателей. В среднем сейчас 9 человек на одно вакантное место. Самая высокая конкуренция у искателей без опыта работы, она составляет 16 человек на место (при норме 5 человек на место). Также очень высокая конкуренция у топ-менеджеров – 15/1, у работников в сфере искусства, развлечений и масс-медиа – 13/1. У юристов и охранников примерно 11 человек на место, у администраторов и офис-менеджеров – 10, а у бухгалеров - 9 на место.

Наименьшая конкуренция, по словам Жильниковой, по прежнему сохраняется среди синих воротничков, в медицине, консалтинге и в банковском секторе. Также сохраняется спрос на работников колл-центров.

БЕЗРАБОТИЦА НА 10% ВЫШЕ, ЧЕМ В НАЧАЛЕ ГОДА

В калининградском центре занятости с работой на удаленке тоже все не так просто. На сегодняшний день там только три таких вакансии.

- На портале «Работа в России» размещены 3 вакансии с удаленным режимом работы в Калининградской области с уровнем заработной платы от 40 до 50 000 рублей, - сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики. - Это два преподавателя математики (подготовка к ОГЭ) и торговый (медицинский) представитель.

Средняя зарплата по всем предлагаемым вакансиям остается на прежнем уровне и по состоянию на 9 апреля колеблется между 12 до 50 тысячами рублей. В среднем это 31 тысяча рублей. Не изменились и предпочтения граждан, обращающихся в службу занятости.

Что же касается количества обращений в центр занятости, что рост активности граждан отмечается с 25 марта. При этом, в министерстве считают, что это не связано с массовыми увольнениями и сокращениями.

- В основном, этот рост связан с удобством подачи документов для получения государственных услуг в сфере занятости в электронном виде и увеличением максимального размера пособия по безработице, - сообщает пресс-служба. - При этом порядка 70% вновь обратившихся граждан относятся к категории длительно (более года) не работающих и работающих без официального оформления трудовых отношений, в том числе максимально – 10 лет. С 1 по 8 апреля сотрудники службы занятости дистанционно оказали услуги по поиску подходящей работы 1835 гражданам, из которых уже поставлены на учет в качестве безработных 274 человека.

На сегодняшний день на учете стоит 4388 безработных, что на 10% больше, чем на начало текущего года.

КАК БЕЗРАБОТНОМУ ВСТАТЬ НА УЧЕТ

С 1 апреля, чтобы дистанционно встать на учет в качестве безработного, сначала необходимо зайти на интерактивный портал службы занятости населения Калининградской области (rabotakaliningrad.ru). Далее на главной странице сайта нужно войти в «Личный кабинет» с использованием учетной записи портала Госуслуг.

Следующий шаг - во вкладке «Услуги» зайти в раздел «Содействие в поиске подходящей работы». Там необходимо заполнить заявление-анкету (не забудьте поставить отметки о согласии на предоставление и передачу персональных данных).

Кроме того, в анкете необходимо выбрать центр занятости получения услуги по месту регистрации или по месту жительства (например, Советский отдел по содействию занятости (Неман), Гусевский отдел по содействию занятости (Черняховск) и т.д.).

Затем необходимо отправить заявление на обработку (нажмите кнопку «Подать заявление») и выйти из личного кабинета.

Процесс программной обработки заявления занимает от 25 до 45 минут.

По истечении времени ожидания нужно повторно войти в «Личный кабинет», в котором будет активирована функция направления в службу занятости документов в электронном виде. В них входят: фотографии и сканированные документы (не более 10 файлов, объемом не более 5 Мб):

- паспорт (первая страница с личными данными и страница с адресом регистрации по месту жительства);

- трудовая книжка или иной документ, подтверждающий трудовой стаж (титульная страница, титульная страница вкладыша в трудовую книжку (при наличии), страницы с записями о трудовой деятельности за последние 12 месяцев, а для длительно (свыше 12 месяцев) неработающих граждан – записей с последнего места работы);

- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы или службы (по форме для службы занятости);

- документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию (диплом или иной документ об образовании, аттестат о среднем образовании);

- ИПРА – лицам с ограниченными возможностями (страница с мероприятиями по профессиональной реабилитации (абилитации);

- свидетельство о присвоении ИНН.

Эти документы прикрепляются в разделе «Дополнительные услуги службы занятости» и далее «Предоставление документов».

Важно: если вы прошли авторизацию на портале через портал «Госулугии», активация функции направления в службу занятости документов в электронном вида происходит после обработки заявления и занимает 1-2 рабочих дня. В случае неактивации этой функции через 2 рабочих дня рекомендуем обратиться в службу занятости по телефонам «горячей линии» 8 (4012) 512-518, 8(4012) 215-905.

И последнее: после загрузки файлов необходимо нажать кнопку «Подать заявление». После обработки документов сотрудники службы занятости свяжутся с вами по номеру телефона или адресу электронной почты, указанных в заявлении.

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ УЖЕ ИЩУТ

Калининградские предприятия после недельного перерыва начали снова принимать на работу. Ищут не только местных жителей, но и иностранцев (трудовых мигрантов из стран СНГ). Правда, по постановлению главного государственного санитарного врача Елены Бабуры с 27 марта по 30 апреля был прекращен прием всех видов анализов и выдача справок (ГАИ, госслужба, трудоустройство). Последствия такого решения моментально отразились на работе местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Медицинские комиссии свернули свою работу, а люди, не имея заключения медиков о допуске на производство, просто не могли трудоустроиться.

Сергей Лютаревич, глава группы компаний «За Родину», обеспечивающей Калининградскую область рыбой, консервами и полуфабрикатами, сообщил, что ситуация наконец-то разрешилась, и установлен прежний порядок:

- Этот вопрос мы срочно решали с губернатором Антоном Алихановым и в оперативном штабе по борьбе с короновирусом, - заявил Лютаревич. - На улице Барнаульской медкомиссии вновь выписывают справки и медицинские книжки для граждан России. Что касается иностранцев, которые получают патент, то проблема также снята. На улице Летней, где работают с иностранцами, восстановлен прием иностранцев, и накал страстей снят. Мы уже принимаем на работу 9 граждан Таджикистана и несколько граждан Узбекистана.

Отметим, что на предприятиях группы компаний «За Родину» требуются рыбообработчики, укладчики, наладчики, технологи, специалисты и рабочие руки.

Владелец компании АО «Молоко» Рустам Алиев также говорит о наборе персонала:

- Постановление главы регионального Роспотребнадзора на нас отразилось отрицательно, - заявил Алиев. - Предприятие сезонное, мы в канун большого молока набираем людей, так как объемы производства увеличиваются. Вопрос стоял: «Как принимать?» Надо доукомплектовывать бригады, соответственно мы каждый год в апреле набираем порядка 50 человек дополнительно. Нужны водители, сборщики молока, специалисты для производственной службы, рабочие, мастера… Поэтому, если не увеличить численность персонала, людям придется работать в две смены. Это невозможно, понимаете? Вообще очень сложно. Мы думаем, как помочь людям, потерявшим работу. Хорошо, что вопрос с медицинскими комиссиями и трудоустройством будет урегулирован в Калининградской области.

Алиев также отметил, что еще одна больная проблема для работодателей - отсутствие тестов для проверки на коронавирус.

- Мы ежедневно измеряем температуру у работников перед началом смены, но если она повышена, то причина недомогания нам неизвестна. Что это: ОРВИ или короновирус?! А мы работаем с продовольствием, - добавил Алиев.