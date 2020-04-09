День взятия Кёнигсберга. Как 75 лет назад советские войска штурмовали столицу Восточной Пруссии

Готовясь к штурму Кёнигсберга, советское командование, конечно, понимало, что немцы вознамерились отстаивать столицу Восточной Пруссии до последнего. По замыслу гитлеровских стратегов, Кёнигсберг должен был оттянуть на себя значительную часть советских войск с берлинского направления. Грамотно выстроенная оборона позволила бы затянуть схватку надолго, основательно измотав противника, значительно понизив моральный дух его бойцов и заставив потратить большую часть или даже вообще все имеющиеся резервы.

БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ

Штаб 3-го Белорусского фронта разработал план взятия Кёнигсберга одновременными сходящимися ударами с севера и юга. Но стратегию следовало подкрепить тактикой, специально разработанной по такому случаю. Заключалась она в возможно более широком применении штурмовых групп, которым предстояло вести уличные бои. В каждом стрелковом батальоне их создавали по две, оставляя еще одну роту в резерве.

Каждую роту штурмовиков должны было поддерживать два 45-миллиметровых орудия, два орудия полковой артиллерии (как правило, короткоствольные 76-миллиметровые пушки), две «дивизионки» типа ЗиС-3, пушка или гаубица калибра 122 мм, один-два танка или самоходки, взвод 82-миллиметровых минометов, взвод станковых пулеметов, саперный взвод и отделение огнеметчиков. Кроме того, штурмовую группу должна была оказывать батарея (а на особо важных направлениях дивизион) полковой или дивизионной артиллерии.

Но в стесненных условиях города управление даже ротой пехоты вызывало серьезные затруднения. Поэтому ее в свою очередь делили на четыре штурмовые подгруппы: две атакующие (20-25 бойцов, в число которых непременно входили саперы и огнеметчики), одну закрепляющую (8-10 человек при станковых пулеметах и паре орудий) и огневую (все остальные орудия, танки и САУ). В резерве оставались 10-15 стрелков, 1-2 орудия, отделение «станкачей» и отделение саперов.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ…

Солдат учили забрасывать окна домов грантами, рыть подкопы, передвигаться перебежками от укрытия к укрытию, преодолевать различные препятствия, максимально быстро проникать в любые проемы и проломы зданий, преодолевать водные преграды с помощью подручных средств. Самым тщательным образом отрабатывались способы взаимодействия между подразделениями.

По возможности штурмовые группы вооружали пистолетами-пулеметами, а не винтовками. При скоротечном, зачастую внезапном контакте с противником времени передернуть затвор «мосинки», а уж тем более прицелиться, просто не остается, а ППШ или ППС отлично обеспечивали необходимую скорострельность и плотность огня на коротком расстоянии. В тех же целях штурмовиков снабжали увеличенным количеством гранат – 4-5 штук осколочных против 2 положенных по уставу, плюс к ним одна противотанковая и пара бутылок с «коктейлем Молотова». Часть бойцов имела при себе также дымовые гранаты или шашки.

Важнейшую роль в действиях штурмовых групп играли саперы, без которых во многих случаях было просто не обойтись. Именно они проделывали проходы в заграждениях из колючей проволок, подрывали баррикады, делали проломы в стенах, снимали вражеские мины и устанавливали свои. Саперное отделение несло 2-4 удлиненных и 5-8 сосредоточенных зарядов взрывчатки, 5 кумулятивных зарядов, 6 зажигательных трубок, 20-30 противотанковых мин, 15-20 тротиловых шашек. А кроме этого - миноискатель, щупы, веревки с «кошками», ножницы для резки проволоки, комплект указок для обозначения проходов….

ОТ ЗДАНИЯ К ЗДАНИЮ

Всего для предстоящих боев в Кёнигсберге подготовили 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы. Вместе с остальными советскими частями они пошли в атаку 6 апреля, после четырехдневной артиллерийской подготовки. И после прорыва первой линии немецкой обороны, проходившей по окраинам, ворвались в город. Как правило, две штурмовые группы на одном уровне с танком или самоходкой, прижимаясь к стенам домов, двигались по параллельным улицам.

«Подойдя к занятому противником дому, 45-мм орудия и орудия полковой артиллерии открывают огонь по огневым точкам на подступах к зданию и по окнам нижних этажей, дивизионная артиллерия бронебойными снарядами разрушает стены нижних этажей, 122-мм орудия, танки и самоходные орудия ведут огонь по верхним этажам с задачей заставить противника спуститься вниз, минометы ведут огонь по крышам и подступам к зданию» - наставлял своих бойцов командующий действовавшей с южного направления 11-й гвардейской армией Кузьма Галицкий.

Мы из Кёнигсберга!Фото: waralbum.ru

По ходу 15-20-минутного обстрела саперы должны были успеть сделать проломы в стенах, через которые в здание врывались атакующие подгруппы. Следом двигалась закрепляющая подгруппа, которая сразу же принималась готовить захваченный дом к обороне на случай контратаки. Внимательно осматривались подвалы, канализационные люки, теплотрассы, через которые могли просочиться немецкие автоматчики. Огневая подгруппа все это время должна была выполнять заявки атакующих, уничтожая и подавляя выявленные огневые точки - как непосредственно в том здании, которое штурмовали, так и в соседних, а также не давая немцам перебрасывать подкрепления.

Когда командир батальона убеждался, что здание окончательно захвачено и подготовлено к обороне, он подтягивал резервную роту. Раненых и убитых эвакуировали в тыл, оттуда доставляли боеприпасы, продукты питания и людские пополнения. Пока проводилась разведка, бойцам давали время перевести дух, после чего принималось решение о штурме следующего объекта.

МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД КЁНИГСБЕРГ

Общие безвозвратные потери штурмующих, по данным советских историков, составили 3 700 человек при 42 тысячах у немцев. Тактика штурмовых групп, а также массированное применение артиллерии и авиации позволили овладеть такой первоклассной крепостью, как Кёнигсберг, всего за четыре дня. Недаром же многое из полученного при этом штурме опыта очень скоро применили в Берлине. Значение тех апрельских боев подчеркивает и специально учрежденная медаль «За взятие Кёнигсберга» - на всех остальных были выбиты названия только столичных городов европейских стран.