В Гурьевске из-за коронавируса закрылась частная клиника "ВиоМар"

Соцсети, как морские волны после шторма, вынесли на всеобщий суд еще одну весть про распространение коронавируса в Калининградской области.

- Сегодня нам сообщили, что «ВиоМар» закрыли на карантин на две недели из-за случая контакта с заболевшим коронавирусом, - написала Виктория.

- Это ней фейк, - подтверждает другая пользователь. – Мы были записаны на прием к врачу, нам сообщили об отмене.

- Вчера проходил мимо центра, обратил внимание на то, как тщательной проводится генеральная уборка, - написал еще один свидетель. – Решил, что уборка – к весне!

«Комсомолка» связалась по номеру, указанному на сайте медцентра, чтобы выяснить из первых уст – в чем правда?

- По телефону мы такие вопросы не комментируем, - мгновенно среагировала сотрудница центра.

К слову, на сайте медцентра есть сообщение такого содержания: «Уважаемые пациенты! В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции медицинский центр «ВиоМар» временно не работает».

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в данный момент проводится эпидемиологическое расследование по случаю заболевания сотрудника медцентра. Определяется круг контактных. Работа клиники приостановлена. Позднее обещали дать более развернутый комментарий.

Добавим, что клиника "ВиоМар" работает не только со взрослыми, но и детьми Гурьевска и окрестностей.