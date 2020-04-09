Пустые музеи и отели, отмена фестивалей: как культура и туризм Калининграда пострадают от коронавируса

В Калининградской области в самом разгаре режим самоизоляции. Учреждения культуры закрыты давно, выставки и концерты не проходят. Региональные власти уже начинают волноваться. Опасения высказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, который встретился с журналистами 9 апреля.

ДЕНЬГИ ПРОСИМ У МОСКВЫ

- Учреждения культуры пострадали серьезно. У них нет возможности принимать гостей, которые платили за билеты. А виртуальные экскурсии это в большей степени имиджевые вещи, которые не приносят внебюджетного дохода. Поэтому потери серьезные, суммы внушительные. В министерство культуры России мы все свои ожидания отправили по поводу того, какие у нас выпадающие доходы и сколько денег нам нужно, чтобы поддержать учреждения культуры. Сумма окончательно не сформирована, но она серьезная. Около 90% всего бюджета Кафедрального собора - это как раз внебюджетные доходы. Тут же «Янтарь холл», зоопарк, Музей Мирового океана.

Сейчас Калининград в первую очередь ждут помощи от федерального минкульта. И коснется она бюджетных учреждений культуры.

- Мы будем корректировать госзадания учреждениям культуры. Потери, связанные с внебюджетом, будет достаточно сложно компенсировать. Но надо разбираться отдельно с каждым случаем. «Янтарь-холл», например, выбрал такую политику – они не отменяют концерты, а переносят их на другие даты. Есть один случай, когда они думают перенести концерт на 2021 год. Хотя всем желающим зрителям, конечно, возвращают деньги. Серьезных потерь финансовых там мы не ждем. В зоопарке и музеях отложенный спрос тоже существует, но не в таком объеме. То есть человек не сможет сходить десять раз. Потери будут. Как их компенсировать? Общаемся на эту тему с федеральным министерством культуры. На поддержку, конечно, рассчитываем, - говорит Андрей Ермак.

А ЧТО С ОТЕЛЯМИ?

Отдельная тема - это отели. В приморских муниципалитетах они не селят сейчас гостей. Решающая дата – 1 июня. Ведь именно до этого дня гостиницы и дома отдыха на морском побережье в Калининградской области прекратили принимать постояльцев.

- С 1 июня все должно заработать в полном объеме. Риски очень высокие, если срок ограничительных мероприятий будет продлен на июнь и июль… Все таки у нас июнь-июль-август - это основные месяцы, когда к нам прибывает наибольший поток туристов. Надеемся, что мы «высокий сезон» в этом году не потеряем. Если потеряем, нужно будет смотреть на ситуацию, а она будет в три раза серьезнее, чем сейчас, – обеспокоен министр культуры.

По его словам, федеральные туроператоры, которые ориентируются на внутренний рынок, на лето уже выкупили большое количество номеров на побережье и просто ждут снятия ограничительных мер, чтобы начать продавать турпакеты.

- Калининградские отели могут сейчас работать в полном объеме. Но сейчас просто туристов нет. Они все в своих регионах сидят на самоизоляции и никуда не ездят, - отметил Андрей Ермак.

Красное знамя у Пятого форта.Фото: Александр КАТЕРУША

ФЕСТИВАЛИ ОТМЕНЯЮТСЯ

Из-за коронавируса меняется и культурная афиша региона. В первую очередь это заметно по фестивалям, которые прежде собирали тысячи горожан. Так, в Калининграде в этом году не состоится фестиваль «Край Света. Запад».

- В этом году перенесен полуфинал конкурса в туристической сфере «Мастера гостеприимства», который должен бы состояться в конце марта. И перенесли на следующий год фестиваль «Край света. Запад», который должен был пройти в первый уик-энд мая. Тут были разные варианты: сделать его виртуальным, перенести на осень. Но ни один из вариантов не подошел, и решили перенести на 2021 год, - сказал Андрей Ермак.

Первый фестиваль «Край света. Запад» прошел в Калининграде в 2019 году. Более 6,5 тысячи зрителей посетили показы фильмов, которые были бесплатными. Свободными для посещения были и творческие встречи с актерами и режиссерами. На всех мероприятиях фестиваля в общей сложности побывали более 8 тысяч человек.

- Часть мероприятий не отменяются и не переносятся. Это те, которые не попали во временной промежуток, когда действуют ограничительные меры: «Балтийские сезоны», «Балтийские дебюты», «Короче», «Калининград Сити Джаз», «Iron star». Это мероприятия, которые финансируются через фестивальную дирекцию и они пока вне зоны риска и сохраняют даты проведения, - говорит министр.

При этом Андрей Ермак отметил, что в изменении финансирования организации фестивальная дирекция (а это порядка 1 млн рублей в месяц, деньги налогоплательщиков) нет необходимости.

- Все-таки там коллектив сформирован, они продолжают работать. Есть ряд проектов, которыми они сейчас занимаются. Это например, проект «Социальный кинотеатр». Есть мероприятия, которые через них финансируются. Те же «Балтийские дебюты» и «Короче». Люди работают в обычном режиме. Что делать? - говорит министр.

НАШИ ОТЕЛЬЕРЫ ПОМОГАТЬ НЕ СПЕШАТ

Одна из гостиниц «Radisson» в Москве отдала свои номера для врачей: иногородних медиков, которые приехали помогать столице и московских докторов, которые не могут вернуться домой после контакта с зараженными. Есть примеры, когда рестораны и кафе бесплатно готовят для врачей в Москве и регионах. Калининградская область таким альтруизмом пока похвастаться не может.

- К сожалению, у нас такого нет. Это один из моментов, которые мы сейчас активно анализируем, - говорит Андрей Ермак. - Я смотрю даже не на регионы, а на страны, для которых туризм является одним из серьезных системообразующих элементов экономики. Несмотря на серьезные потери для туризма и гостиниц, там есть такие инициативы. Врачи, закончив рабочий день, идут в отель, а не к своим семьям, чтобы исключить контакта с родными и знакомыми. Инициатива хорошая. Но она должна исходить от отельеров. Мы их мотивировать не можем. Хвалить или критиковать кого-то за это я не могу. Инициатив по Калининграду таких я не знаю.

На территории музея «Форт №5» к праздникам навели порядок.Фото: Александр КАТЕРУША

А В ЭТО ВРЕМЯ

11 миллионов на форт №5

На территории музея «Форт №5» к праздникам навели порядок. Благоустроили территорию (хотя мусор в воде рва до сих пор плавает), вырубили лишний кустарник. Участие в работах по благоустройству принимали волонтеры и студенты БФУ им. Канта. Главное – специалисты обновили открытую экспозицию, в которую входит боевая техника и вооружение времен Великой Отечественной войны. В порядок привели более 20 исторических экспонатов, среди которых артиллерийские пушки и гаубица, торпеды, глубинные бомбы, артиллерийские части знаменитых реактивных минометов «Катюша».

На работы региональным министерством по культуре и туризму ранее было выделено более 1 млн 100 тыс. рублей.

На эти деньги очистили орудия от старой краски и ржавчины, обработали антикоррозийным составом, загрунтовали и покрасили.

- С 1973 года ими не занимались. А директор историко-художественного музея правильно говорит, что эти пушки – такие же ветераны войны. Потому что большинство из этих орудий использовались при штурме Кёнигсберга. Они – молчаливые свидетели тех событий и они должны быть в хорошем состоянии, - говорит Андрей Ермак.

А впереди реализация еще более дорогостоящего проекта - на 11 млн рублей.

По словам министра, предстоит комплекс работ по благоустройству: очистят лесной массив, проложат дорожки, организуют места отдыха у форта.

- В этом году нам будет тяжело это сделать, учитывая финансовые возможности бюджета. Рассчитываем на эту осень и думаем, что ситуация изменится в лучшую сторону. Если не получится, то заниматься этим будем уже в следующем году, чтобы к очередной дате, к 9 мая, провести благоустройство. – сказал Андрей Ермак.

В скором же времени возле музейных пушек планируют поставить таблички на английском языке и с QR-кодами.