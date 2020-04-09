Кредитные каникулы: насколько они выгодны и как их получить калининградцам

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан, чей месячный доход снизился более чем на 30% на фоне пандемии коронавируса. Разберем, что такое кредитные каникулы, кто может на них претендовать и выгодны ли они для всех калининградцев.

Кто может претендовать

Кредитные каникулы - это попросту отсрочка платежей по кредиту. Новый закон позволяет взять передышку на срок до 6 месяцев. Каникулы доступны для граждан, имеющих потребительский кредит, заем в микрофинансовой организации или ипотеку и потерявших на время возможность обслуживать долг. Также отсрочку смогут оформить и субъекты малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей.

Список таких отраслей утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Сейчас в него включены девять сфер деятельности:

- авиа- , автоперевозки и аэропортовая деятельность;

- культура, организация досуга и развлечений;

- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

- сфера туризма;

- гостиничный бизнес;

- общественное питание;

- деятельность организаций допобразования и негосударственных образовательных учреждений;

- организация конференций и выставок;

- сфера бытовых услуг.

Кто конкретно может рассчитывать на такие каникулы?

Право на кредитные каникулы имеют заемщики, чей доход за предыдущий месяц снизился по сравнению со среднемесячными доходами за 2019 год на 30% и более. Методику расчета среднемесячного дохода должно в ближайшее время определить федеральное правительство. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина пообещала, что ЦБ обяжет банки разработать онлайн-сервисы по оценке правильности такого расчета заемщиками.

При этом сумма кредита претендующего на каникулы заемщика не должна превышать максимальный размер, определенный специальным постановлением правительства:

- 1,5 млн рублей по ипотечным кредитам

- 600 тыс. рублей по автокредитам;

- 300 тыс. рублей по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей;

- 250 тыс. рублей по потребительским кредитам для физлиц;

- 100 тыс. рублей по кредитным картам для физлиц.

Кроме того, кредитный договор должен быть оформлен до вступления в силу закона о кредитных каникулах, а заемщик на момент подачи заявки на отсрочку платежей не должен находиться на ипотечных каникулах, закон о которых действует с августа 2019 года.

- Каникулы даются на полгода, и человек сможет обратиться за ними в абсолютно любой день до 30 сентября 2020 года. Второй раз каникулы взять не получится, поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит. Каникулы - не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее, - говорит глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как оформить

Для того чтобы уйти на кредитные каникулы, нужно подать соответствующее заявление в банк любым способом, предусмотренным кредитным договором. Представлять весь пакет необходимых документов не нужно - по закону условия, позволяющие получить каникулы, считаются соблюденными, если не доказано иное. Однако банк имеет право запросить у должника подтверждающие снижение дохода документы (в таком случае на их сбор у заемщика будет 90 дней с момента обращения) или же банк может самостоятельно обратиться за соответствующей информацией в налоговую службу, Пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования.

Заемщик имеет право выбирать длительность кредитных каникул (но не более 6 месяцев) и дату их начала. По закону банк обязан предоставить каникулы в случае с потребительским кредитом - не позднее чем через две недели со дня подачи заявления, в случае с ипотекой - не позднее чем через месяц. Если предпочтительные срок и дата начала каникул в заявлении не указаны, они устанавливаются на полгода и отсчитываются с момента подачи заявления.

Также заемщик имеет право досрочно погашать долг во время каникул (они при этом прерваны не будут) и может прервать льготный период в любой момент, направив в банк соответствующее уведомление.

Что будет после завершения каникул?

В случае с ипотечным займом после завершения кредитных каникул заемщик должен будет сначала вернуться к первоначальному графику платежей, а уже затем погасить начисленные проценты. То есть фактически срок кредита будет продлен на величину льготного периода без изменения изначально установленной суммы платежей. При потребительском кредите, помимо пропущенных платежей, заемщик будет обязан погасить и дополнительные проценты, начисленные за время каникул, то есть размер переплаты возрастет. То же - и с платежами по кредитной карте.

Для заемщиков-граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей) в течение льготного периода начисляются проценты на основную сумму долга. Ставка ограничена 2/3 от среднерыночного значения, которое рассчитывает Центробанк на день подачи заявления. Сумма основного долга при этом может быть уменьшена за счет досрочного погашения в льготный период.

После окончания льготного периода начисленные за это время проценты должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами в случае с кредитной картой. (Первый платеж - через 30 дней после истечения льготного периода.)

По потребительским кредитам все проценты, а также просроченные проценты, пени и штрафы, образовавшиеся до начала льготного периода, выплачиваются после завершения погашения потребительского кредита ежемесячными платежами, величина которых не может превышать размер вашего ежемесячного платежа.

А по ипотечному кредиту не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу и процентам должны быть выплачены после погашения ипотеки ежемесячными платежами, величина которых не может превышать размер вашего ежемесячного платежа, сообщается на официальном сайте Банка России в разделе «Вопросы и ответы».

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области». Дополнительная информация — по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.