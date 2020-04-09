2020-04-09T16:25:15+03:00
Новости компаний

«Зумеры» оказались самыми подготовленными к кризису в России

Молодые люди в возрасте до 23 лет чаще других копят деньги, и у многих из них перед кризисом была небольшая «финансовая подушка»
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Они предпочитают ультраконсервативные способы накоплений и не хотят брать кредиты, свидетельствуют результаты опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Склонны к накопительству

Почти каждый второй респондент в возрасте от 18 до 23 лет (49%) заявил о наличии сбережений.

Для сравнения: среди опрошенных 24-39 лет деньги откладывают только 35,3%, среди россиян от 40 до 54 лет — 32,3%, а среди респондентов старше 55 лет — 31,8%.

«Зумеры»* (или поколение Z) делают накопления несмотря на то, что их среднемесячный заработок ниже, чем у других: 62,1% опрошенных в возрасте до 23 лет заявили, что зарабатывают от 5 тыс. руб. и менее 25 тыс. рублей. Для сравнения: 63,1% респондентов в возрасте от 24 до 39 лет, 66,2% опрошенных в возрасте от 40 до 54 лет и 88% респондентов в возрасте от 55 лет рассказали о заработке в размере от 5 тыс. руб. до 35 тыс. в месяц.

«Такое потребительское поведение связано с тем, что молодежь в этом возрасте часто живет с родителями, и потому поколение Z не тратит деньги на жилье. Но это не единственная причина: опросы «зетов» по всему миру, от США до Китая, показывают, что они отдают предпочтение ответственному потреблению, не в восторге от дорогих вещей и делают сбережения на «черный день» вместо того, чтобы тратить деньги на шопинг или вечеринки», — отмечает Наталья Белова, директор по маркет-менеджменту, член правления СК «Росгосстрах Жизнь».

«Зумеры» оказались наиболее склонными к диверсификации своих доходов. Больше половины опрошенных в возрасте от 18 до 23 лет (58,2%) стараются получать доход из нескольких источников, тогда как у большинства респондентов других возрастных категорий всего один источник дохода (у 50,5% опрошенных в возрасте от 24 до 39 лет, у 52,3% респондентов от 40 до 54 лет и у 69,8% участников опроса старше 55 лет).

Молодые люди демонстрируют осознанность и в ведении личного бюджета. Больше половины респондентов в возрасте от 18 до 23 лет (57%) ведут учет доходов и расходов, а 86,2% опрошенных этой возрастной категории не покупают разрекламированные товары, которыми впоследствии не пользуются.

Треть опрошенных «зумеров» (32,3%) хранят деньги дома в рублях, и это самая большая доля респондентов, предпочитающих такой способ сбережения. Представители поколения Z реже других хранят свои деньги на банковских вкладах: депозиты держат 44,6% респондентов в возрасте от 18 до 23 лет, тогда как в других возрастных группах вкладчиков -- от 50% до 74%.

Противники потребительских кредитов и ипотеки

«Зумеры» находят деньги для сбережений в том числе потому, что отказываются от кредитов. В этой возрастной категории самая высокая доля тех, у кого нет текущих обязательств перед банками (58,5%). Для сравнения: в возрастной категории от 24 до 39 лет кредитов нет у 39%, в категории от 40 до 54 лет — у 41,6%, в категории от 55 лет — у 56,2%.

Молодые люди отказываются в том числе от покупки собственного жилья в ипотеку, предпочитая снимать квартиру. Четверть респондентов в возрасте до 23 лет сказали, что были бы готовы всегда снимать квартиру, тогда как миллениалы и беби-бумеры чаще предпочитают ипотеку.

*Справочная информация

Американский исследовательский центр Pew Research Center определяет** поколение Z (зумеры) как тех, кто родился в 1997-2012 годах и кому сейчас меньше 23 лет, поколение Y (миллениалы) — рожденные с 1981-го по 1996-й (23-38 лет), поколение X — с 1965-го по 1980-й (39-54 года), поколение беби-бумеров — с 1946-го по 1964-й (55-73 года).

В опросе ПАО СК «Росгосстрах» и ПАО Банк «ФК Открытие», посвященном финансовой грамотности и планированию личного бюджета, приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов. Из них 49,5% мужчин и 50,5% женщин. Доля участников опроса в возрасте от 18 до 23 лет составила 22,1%, респондентов от 24 до 39 лет — 20,9%, от 40 до 54 лет — 21,7%. Доля респондентов в возрасте от 55 лет и старше составила 35,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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