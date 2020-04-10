Коронавирус в Калининграде, последние новости на 10 апреля 2020: пассажирам будут измерять температуру

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 10 апреля 2020 года. Меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в регионе усиливаются. С 10 апреля на автовокзале Калининграда вводится температурный мониторинг всех пассажиров. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, процедура будет осуществляться при помощи бесконтактных термометров при выходе на перроны.

- Граждан с повышенной температурой будут направлять к медицинским работникам. При этом предусматривается возвращение стоимости билетов, - отметили в пресс-службе, добавив, что в связи с возможным увеличением времени проверки руководство предприятия просит пассажиров заблаговременно прибывать на автовокзал.

Тем временем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Калининградской области выросло до 52. Последними по времени заболевшими стали три женщины. При этом заболевание у двоих реализовалось по контакту, у одной - при обследовании по случаю заболевания пневмонией.

- Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Контактные с заболевшим взяты под медицинское наблюдение, - отметили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в четверг стало известно, что на карантин закрылся медицинский центр "ВиоМар", расположенный в Гурьевске. По предварительной информации, причиной стало обнаружение у одного из сотрудников клиники коронавируса. О подробностях в оперативном штабе пока не сообщили.