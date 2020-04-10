Не с первой попытки: как в Калининграде появилась улица 9 Апреля

Какая улица в Калининграде главная? Ленинский проспект. Но если мерить не по статусу или стати, а, так сказать, по духовной составляющей? Тогда главная, думается, – улица 9 Апреля. Та, которая всегда напоминает о начале новой жизни на этой земле.

Недаром такая улица и появилась уже в ту пору, когда город еще носил прежнее название. Однако находилась она тогда совсем в другом месте, нежели нынче.

УЛИЦА 10 АПРЕЛЯ, БЫВШАЯ ГЕРИНГА

В 1945 году по Кёнигсбергу прокатилась первая волна переименований. Конечно, прежде всего старались убрать все «коричневые» топонимы. Так в рамках этой кампании бывшая Герман-Геринг-штрассе и стала улицей 9 Апреля.

Правда, уже в 1946-м ее переименовали в… улицу 10 Апреля. «Что за бред?!» – наверняка возмутятся многие читатели. Но будут неправы – переименование устранило неточность, приведя название улицы к единому знаменателю. Ведь не просто так на тыльной стороне медали «За взятие Кенигсберга» стоит дата: «10 апреля 1945». Только тогда и закончились бои за прусскую столицу.

Однако 9 апреля возникло тоже не на пустом месте. В этот день советские парламентеры пришли в бункер коменданта Кёнигсберга генерала Ляша с ультиматумом о капитуляции. И Совинформбюро сообщило, что наши войска «9 апреля овладели главным городом Восточной Пруссии». И взявшим его Москва салютовала уже в ночь с 9 на 10 апреля…

Как бы то ни было, в 1946-м улицу 9 Апреля переименовали в улицу 10 Апреля. И после этого жили с ней. Пока Гагарин в космос не полетел.

Медаль за город Кёнигсберг.Фото: Архив автора

ВЕРНУТЬ НА КАРТУ ГОРОДА!

В 1961-м имя первого космонавта начали присваивать улицам по всей стране. Само собой, не могл остаться в стороне и Калининград.

В те времена в областном центре было еще больше, чем нынче, неудачных названий улиц. Случайных, странных, неблагозвучных. И вот нам представился случай дать одной из них достойное имя. Однако мы же не ищем легких путей. Потому все корявые топонимы тогда остались «при своих». А имя Гагарина присвоили… улице 10 Апреля.

Так Калининград вдруг остался без своей «родовой» улицы. И это сразу вызвало в народе возмущение. Нет, против появления улицы Гагарина, естественно, никто не выступал. Но неужели нельзя было сделать ее в другом месте? Главное же – почему улицу 10 Апреля не «перенесли», а вообще упразднили?!

В год 20-летия Победы у нас уже публично заговорили об этой ситуации. Так, вот какую позицию озвучил совет местного военно-научного общества: «В честь исторической даты в городе была улица 10 Апреля. Она неоправданно переименована. Ветераны Великой Отечественной войны высказывают единодушное мнение: восстановить название улицы 10 Апреля как символ завершения штурма Кёнигсберга».

Бились, бились – и добились! 20 марта 1970-го горисполком постановил: новой магистрали, которая пройдет параллельно улице Клинической, присвоить наименование «Улица 10 Апреля». Почему же она в итоге опять превратилась в улицу 9 Апреля? Каким образом «народная» дата вновь оттеснила официальную?

Памятная доска, установленная на улице 9 Апреля, уверяет, что она появилась не в 1970-м, а в 1973-м. При этом в архивах документов на сей счет не нашлось. Видимо, 1973-й – год установки доски. А смена даты в наименовании произошла «естественным путем». К тому времени большинство уже привыкло считать днем взятия Кёнигсберга 9 апреля. А 10 апреля вызывало лишь путаницу. О чем можно судить хотя бы по официальным бумагам, связанным с застройкой этого района. Даже ответственные лица новую магистраль там называют то улицей 10 Апреля, то улицей 9 Апреля…

ДОРОГУ ПРОЛОЖИЛ ТРАМВАЙ

С обустройством и застройкой новой магистрали все вышло тоже непросто.

Итак, нынешнюю улицу 9 Апреля заложили в 1970-м. Этот год – поворотный в истории застройки Калининграда. Именно тогда приступили к созданию сердца города (не путать с современным проектом). В частности, началось формирование Центральной площади, с которой должно было устремиться в небо здание № 1 – Дом Советов.

Важное место в этом плане уделялось и улице 9 Апреля. Что было в ту пору на ее месте? Пустыри с битым кирпичом – печальное наследие войны. И вот забытый богом район стал меняться. Здесь начали возводить жилые здания нового поколения, прозванные в народе «кораблями». К слову, в одной из этих девятиэтажек в 1972-м справил новоселье, наверное, самый знаменитый житель улицы 9 Апреля – писатель Сергей Снегов, имя которого теперь носит библиотека напротив его дома.

Также сюда перевели трамвай – ранее он курсировал по улице Клинической. Трамвайная линия стала осью строящейся магистрали. Казалось, вскоре вдоль путей будут проложены и полосы для машин. Но, увы. В 70-х сил и средств хватило лишь на отрезок от Дома быта (сдан в 1976-м) до улицы Нерчинской. До площади Маршала Василевского по прямой шел только трамвай. Все остальные – двигали в объезд по соседним узким улочкам.

Доска на одном из домов на улице 9 Апреля.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

МОСТ В ПОМОЩЬ

Новый импульс должно было придать строительство второго эстакадного моста, который задумали как продолжение улицы 9 Апреля.

Строить его начали в 1985-м. Однако и тут не заладилось.

Через остров вторую эстакаду сперва хотели проложить по насыпной дамбе. Но она никак не получалась – все, что там насыпали, уходило в зыбкую почву (привет энтузиастам сооружения на острове стадиона!). В результате проект пришлось переделать, заменив дамбу эстакадой. Когда же переделали проект, не стало денег на строительство. Объект заморозили.

После чего много лет тут можно было видеть такую картину: полуразрушенный немецкий дом, в который с одной стороны уперся замороженный мост, а с другой – захламленный пустырь, так и не ставший широкой и прямой улицей…

…И НАКОНЕЦ ДОСТРОИЛИ

Строительство второй эстакады возобновилось лишь в 2005-м, движение по ней открыли в 2011-м. Правда, в полном объеме этот проект и сегодня все еще не завершен.

Впрочем, это уже другая история. Главное – после завершения основных работ на второй эстакаде у города наконец дошли руки и до улицы 9 Апреля. Здесь началась долгожданная масштабная реконструкция.

Конечно, без сложностей не обошлось. Достаточно вспомнить, что в ходе работ строители наткнулись на забытое немецко-советское кладбище…

Но все это уже позади, реконструкция благополучно завершена. И в 2015-м улица, долгие годы брошенная на полдороге, все-таки стала полноценной магистралью.

И конечно, символично получилось, что свое второе рождения улица 9 Апреля пережила не когда-нибудь, а в год 70-летия Победы.