2020-04-10T14:12:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде от коронавируса скончался 70-летний военный пенсионер

Всего в самом западном регионе России зарегистрировано 62 случая заболевания COVID-19
Кирилл АлексеевИван МАРКОВ
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Пациента с подозрением на коронавирус везут по коридору центральной городской больницы.Пациента с подозрением на коронавирус везут по коридору центральной городской больницы.Фото: предоставлено очевидцем
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В пятницу, 10 апреля, в Калининградской области зарегистрирована первая смерть пациента от коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщили в оперативном штабе, в инфекционной больнице скончался 70-летний военный пенсионер.

Всего за сутки в регионе подтверждено 10 случаев COVID-19. Как сообщается, среди заболевших двое подростков, два человека в возрасте 19-45 лет, четверо - в возрасте 46-65 лет, двое - старше 65 лет.

- У семерых заболевших инфекция реализовалась по контакту с ранее заболевшими, в том числе у четверых инфекция выявлена без ее клинических проявлений при активном обследовании, - отметили в оперативном штабе, добавив, что у троих заболевших эпидемиологическая прослеживаемость заражения не установлена, поскольку обследование на COVID-19 у них проведено при диагностировании пневмонии.

В штабе также подчеркнули, что устанавливается круг контактных, все они передаются по медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование.

В общей сложности нарастающим итогом в области зарегистрировано 62 случая заболевания COVID-19, все заболевшие оперативно госпитализируются в инфекционный стационар, 12 уже завершили лечение и выписаны, в том числе трое за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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