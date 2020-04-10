2020-04-10T14:48:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Первая смерть от коронавируса в Калининграде: пенсионер проходил лечение от пневмонии в военном госпитале

Мы выяснили последнюю информацию о первом смертельном случае от коронавируса в Калининграде
Иван МАРКОВ
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Еще два пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.Еще два пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области - первый случай смерти от коронавирусной инфекции. В военном госпитале Балтийского флота скончался 70-летний мужчина, который лежал там с диагнозом пневмония.

- Случилось, к сожалению, то, чего мы ждали, - сказал журналистам губернатор Антон Алиханов. - Тем не менее, сообщать эти новость всегда неприятно. У нас есть первый случай смерти на территории региона. Умер человек 70 лет, точнее, 1950 года рождения, от пневмонии, которая впоследствии была подтверждена как заболевание коронавирусной инфекцией. Это мужчина. Он проходил лечение в медицинском учреждении министерства обороны. У нас 10 новых подтвержденных случаев. 2 человека сейчас находятся в тяжелом состоянии. Используются в том числе аппараты искусственной вентиляции легких для поддержания их жизнедеятельности.

- Где заразился умерший уже понятно? - спросили главу области.

- Нет. Сейчас идет эпидемиологическое расследование. Когда оно будет завершено, коллеги из Роспотребнадзора доведут до вас эту информацию, - ответил губернатор.

Напомним, что всего за последние сутки в регионе подтверждено 10 случаев COVID-19. Как сообщается, среди заболевших двое подростков, два человека в возрасте 19-45 лет, четверо - в возрасте 46-65 лет, двое - старше 65 лет.

- У семерых заболевших инфекция реализовалась по контакту с ранее заболевшими, в том числе у четверых инфекция выявлена без ее клинических проявлений при активном обследовании, - отметили в оперативном штабе, добавив, что у троих заболевших эпидемиологическая прослеживаемость заражения не установлена, поскольку обследование на COVID-19 у них проведено при диагностировании пневмонии.

В штабе также подчеркнули, что устанавливается круг контактных, все они передаются по медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование.

В общей сложности нарастающим итогом в области зарегистрировано 62 случая заболевания COVID-19, все заболевшие оперативно госпитализируются в инфекционный стационар, 12 уже завершили лечение и выписаны, в том числе трое за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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