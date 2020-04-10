В Калининграде на неделю продлили режим самоизоляции: в регионе вводят спецпропуска

Режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области продлили на неделю - до 19 апреля включительно. Об этом сообщил на брифинге губернатор Антон Алиханов. Кроме того в регионе будут введены специальные пропуска для выхода на улицу.

- С учетом того, что ситуация продолжает оставаться напряженной, мы продляем режим карантина и самоизоляции еще на неделю, - сказал губернатор. - С учетом того, что дисциплина постепенно начинает снижаться, мы готовим постановление о порядке передвижения граждан по территории региона, которое заработает во вторник или в среду. В зависимости от того, как быстро люди, которые сейчас ходят на работу на промышленные предприятия смогут получить соответствующие справки о том, что они двигаются в сторону своих рабочих мест.

Губернатор также обратился к владельцам компаний освободить от работу сотрудников старше 65 лет, а также тех, кто имеет проблемы со здоровьем:

- Я хочу подчеркнуть, что недопустимо и запрещено привлекать к работе людей, которые по возрасту старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Независимо от их состояния.

Алиханов подчеркнул, что спецпропуска вводятся "исключительно исходя из того безответственного поведения, которое показывают отдельные жители нашего города и региона".

Продление режима самоизоляции означает, что в области по-прежнему будут закрыты развлекательные заведения, кафе, рестораны, торговые центры, магазины промышленных товаров и другие объекты. Дороги в приморские муниципалитеты также будут перекрыты постами ГИБДД.

Кроме того, населению настоятельно рекомендуется оставаться в эти дни дома.

- Я понимаю, что тяжело сидеть дома, тяжело не выходить на улицу, не выпускать детей, - сказал губернатор. - Те, кто выпускает своих детей гулять на улицу – враги своим детям и себе. Потому что эти дети потом принесут эту заразу домой, заразят родителей, дедушек, бабушек, и мы получим огромное количество вспышек и смертей. Если вы этого хотите, давайте относиться к этому так вот безалаберно и дискутировать относительно того, что можно сидеть с книжкой на Нижнем или верхнем озере. Нельзя! Нужно сидеть дома с книжкой. Открыть форточку и дышать свежим воздухом.

Напомним, что всего за последние сутки в регионе подтверждено 10 случаев COVID-19. Как сообщается, среди заболевших двое подростков, два человека в возрасте 19-45 лет, четверо - в возрасте 46-65 лет, двое - старше 65 лет.

- У семерых заболевших инфекция реализовалась по контакту с ранее заболевшими, в том числе у четверых инфекция выявлена без ее клинических проявлений при активном обследовании, - отметили в оперативном штабе, добавив, что у троих заболевших эпидемиологическая прослеживаемость заражения не установлена, поскольку обследование на COVID-19 у них проведено при диагностировании пневмонии.

В штабе также подчеркнули, что устанавливается круг контактных, все они передаются по медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование.

В общей сложности нарастающим итогом в области зарегистрировано 62 случая заболевания COVID-19, все заболевшие оперативно госпитализируются в инфекционный стационар, 12 уже завершили лечение и выписаны, в том числе трое за последние сутки.