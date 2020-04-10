Доктор Зло из Гурьевска: 300 посетителей частной клиники проверят на коронавирус из-за медика, наплевавшего на самоизоляцию

9 апреля по калининградским социальным сетям, а потом и по СМИ разнеслась новость о закрытии на карантин частной клиники «ВиоМар» в Гурьевске. Все началось с панического обмена репликами в соцсетях клиентов этой клиники. Выяснилось, что медицинское учреждение закрыли на две недели «из-за случая контакта с заболевшим коронавирусом».

- Это не фейк, - сообщали в одной из групп. – Мы были записаны на прием к врачу, нам сообщили об отмене.

- Вчера проходил мимо центра, обратил внимание на то, как тщательно проводится генеральная уборка, - написал еще один свидетель. – Решил, что уборка – к весне!

При этом, сотрудники клиники комментировать ситуацию отказались. Однако вскоре на сайте медцентра появилось сообщение такого содержания: «Уважаемые пациенты! В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции медицинский центр «ВиоМар» временно не работает».

В тот же день в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом «Комсомолке» сообщили, что в данный момент проводится эпидемиологическое расследование по случаю заболевания сотрудника медцентра. Определяется круг контактов, и работа клиники приостановлена.

А 10 апреля на экстренном брифинге губернатора Калининградской области Антона Алиханова журналисты попросили прокомментировать ситуацию с медцентром.

- Была новость про частную больницу в Гурьевске…

- Да, была, действительно. Ну, это уголовное дело потенциальное, - ответил Алиханов.

- А что там случилось?

- Ничего. Они нарушили запрет и работали в режиме обычного приема, а не экстренной помощи.

- И там случилось заражение сотрудницы?

- Да, у нас 300 активных контактов. Забыл, как эта клиника называется, - защелкал пальцами губернатор.

- «ВиоМар», - подсказали журналисты.

- «ВиоМар», да. Мы уже всех клиентов обзвонили.

- Уголовное дело в отношении руководства?

- В отношении тех, кто это допустил. Если кто-то заразится и умрет от этого администратора…

- Администратор все-таки?

- Администратор заражен, да. Это к вопросу про маникюрные салоны… (ранее Антон Алиханов заявил, что не видит поводов для снятия карантина с парикмахерских и маникюрных салонов – Ред.) 300 человек сейчас проверяют. Администратор в случае, когда не принимают по экстренным случаям, не нужен был. А она принимала, и они работали в обычном режиме.

Далее Антон Алиханов и вовсе перестал скрывать эмоции:

- Случай с гурьевской клиникой показывает, что не только бизнес у нас безответственный, - заявил он. - 300 человек пришло в эту клинику. Ходите дальше! Ходите дальше, дорогие жители калининградского региона. Ходите дальше и заражайте своих мам, пап и всех остальных. И смотрите потом на то, как они умирают. Вот все, что делают эти люди. 300 человек потенциальных убийц. Это только 300 человек, которые пришли, а есть еще по 2-3 человека, которых они могли заразить дома. Вот и считайте. Это вся наша пропускная способность по инфекционным койкам. Во всех наших учреждениях. Добро пожаловать!

Тут стоит отметить, что клиника «ВиоМар» работает не только со взрослыми, но и с детьми Гурьевска и окрестностей. Кроме того, в нее часто обращаются и жители Калининграда.

КСТАТИ

Ранее сообщалось о похожем случае в Ставрополье, где главный внештатный инфекционист Ирина Санникова скрыла поездку в Мадрид, из которого она вернулась с коронавирусом, отказалась от 14-дневной самоизоляции и продолжала преподавательскую деятельность в Ставропольском государственном медуниверситете.

Специалист была уволена, и против нее были возбуждены сразу два уголовных дела: по статье 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 (халатность) УК РФ.

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